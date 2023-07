Nokian sopimus Applen kanssa on osoitus vahvasta patenttisalkusta

Nokia ja Apple solmivat pitkäkestoisen patenttilisenssisopimuksen.

Nokia julkisti 30. kesäkuutta solmineensa Applen kanssa uuden ristiinlisensointisopimuksen, joka korvaa nykyisen, vuoden 2023 lopussa päättymässä olevan, lisenssin. Sopimuksen yksityiskohdat ovat osapuolten välistä luottamuksellista tietoa.

Lisenssi kattaa Nokian perustavanlaatuiset keksinnöt liittyen 5G- ja muihin teknologioihin. Nokia saa Applelta maksuja usean vuoden ajan

“Olemme iloisia tehdessämme yhteisymmärryksessä pitkäkestoisen patenttilisenssisopimuksen Applen kanssa. Tämä sopimus kertoo patenttiportfoliomme vahvuudesta, vuosikymmeniä jatkuneista T&K-investoinneistamme ja siitä merkityksestä, joka osallistumisellamme mobiilistandardien ja muiden teknologioiden luomiseen on ollut”, Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja Jenni Lukander kertoo.

Nokia odottaa tulouttavansa uuden patenttilisenssisopimuksen tuottoja tammikuusta 2024 alkaen.

Sopimus vastaa niitä oletuksia, joita Nokia esitti Teknologia-liiketoimintaryhmän pitkän aikavälin näkymistä 20. huhtikuuta julkaistussa, vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä koskevassa osavuosikatsauksessaan.

Mikäli Nokia saa käynnissä olevat oikeudenkäynnit ja uusintaneuvottelut päätökseen, odottaa yhtiö Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevoiton olevan pääosin vakaa vuonna 2023. Tällä hetkellä Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vapaan kassavirran olevan hieman liikevoittoa suurempi.

Sopimus Applen kanssa selkeästi positiivista Nokian kannalta

Nokialla on teollisuudenalan johtava patenttisalkku, jota on rakennettu yli 140 miljardin euron tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneilla vuoden 2000 jälkeen. Salkku sisältää noin 20 000 patenttiperhettä, joista yli 5 500 on luokiteltu essentiaalipatenteiksi 5G-teknologian osalta.

Nokia tuo keksintönsä osaksi avoimia standardeja ja lisensoi niitä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (FRAND). Yritykset voivat lisensoida ja käyttää näitä teknologioita ilman, että tekevät merkittäviä omia investointeja standardeihin. Tämä edesauttaa innovointia ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi, että selkeästi etukäteen ja ilman oikeudenkäyntejä uusittu lisenssisopimus Applen kaltaisen teknologiajättiläisen kanssa on Nokialle positiivista ja selkeä osoitus Nokian patenttisalkun arvosta.

”Edellisen kerran vuonna 2017 solmittua patenttisopimusta edelsi oikeustaisteluja Applen ja Nokian välillä”, Riikola muistuttaa.

Riikola kuitenkin muistuttaa, että sopimuksen oletuksena toki on ollut, että Nokia onnistuu uusimaan erääntyviä lisenssejä ja Applen kanssa tehty sopimus enemmänkin poistaa omalta osaltaan epävarmuutta Teknologia-yksikön tulevien vuosien tulovirtojen yltä.

”Lyhyellä aikavälillä edelleen keskeisin epävarmuus liittyy käynnissä oleviin patenttikiistoihin Oppon ja Vivon kanssa, joiden vuoksi Teknologia-yksikön liikevaihto on ollut viimeisen vuoden paineessa”, Riikola toteaa.

Nokian alkuvuosi tuotti pettymyksen

Nokian liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9,0 prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 5,9 miljardiin euroon.

Vertailukelpoinen liikevoitto kuitenkin laski 18 prosenttia viime vuoden 583 miljoonasta eurosta 479 miljoonaan euroon. Nokian mukaan vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin heikkeneminen muutoksista liikevaihdon alueellisessa jakaumassa ja Teknologia-liiketoimintaryhmän heikommasta tuloksesta, joka osittain johtui vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä käytetystä lisenssioptiosta. Lisäksi merkittävästä venture fund ‑sijoituksilla oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteen.

Tuloskehitys jäi alle analyytikoiden odotusten. Konsensusodotus vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 543 miljoonaa euroa.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo, että liikevoittomarginaalin lasku oli odotusten mukaista ja se johtuu vahvasta kausivaihtelusta Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän kannattavuudessa, Teknologia-liiketoimintaryhmän heikommasta tuloksesta sekä venture fund -sijoitusten negatiivisesta vaikutuksesta.

Sopimus Applen kanssa nosti Nokian osakekurssia vain maltillisesti. Nokia kipusi viime viikolla 3,0 prosenttia.