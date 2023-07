Mistä paras korko säästötilille?

Yleisen korkotason nousun ansiosta säästötileiltä säästäjä saa pitkästä aikaa kohtuullista korkoa.

Säästötili on pankkitili, joka on nimensä mukaisesto tarkoitettu säästämiseen, lähinnä yksityishenkilöille. Säästötili on turvallinen ja riskitön tapa säästää lyhyelle tai pidemmälle aikavälille ja yllättävien menojen varalle.

Säästötili ei ole tarkoitettu päivittäisten raha-asioiden hoitoon. Usein siihen ei ole liitettävissä maksukorttia. Niihin liittyy myös erilaisia käyttöehtoja, kuten esimerkiksi mahdollisesti nostorajoituksia. Säästötilistä riippuen se saattaa edellyttää myös vähimmäistalletusta tiettyä ajanjaksoa kohden.

Säästötili tarjoaa yleensä hieman paremman koron kuin vaikkapa käyttötili, mutta toisin kuin esimerkiksi sijoitusrahasto, se ei uudelleen sijoita tileille asetettuja rahoja.

Säästötili on hyvä vaihtoehto, jos tallettaja haluaa kerryttää itsellesi vararahastoa tai säästää tiettyä tavoitetta varten pienellä riskillä. Jos säästäjä tuottoa myös matalien korkojen aikana, voi hän harkita myös rahastosäästämistä tai muita riskisempiä sijoituskohteita.

Säästötilien korot vaihtelevat tilistä riippuen ja ne voivat olla kiinteitä tai sidottuja viitekorkoon. Säästötilien ehdot ovat kuitenkin pankkikohtaisia, joten ne voivat vaihdella.

Viime kuukausina markkinakorot ovat nousseet voimakkaasti ja se on luonnollisesti heijastunut positiivisesti myös säästötilien korkoihin.

Säästötilien pieniriskisyys johtuu ennen kaikkea talletussuojasta, joka turvaa ainoastaan talletuksia eli pankkitilillä olevia varoja. Pääsääntöisesti kaikkien tallettajien eli tilinomistajien talletukset kuuluvat talletussuojan piiriin. Talletussuoja ei ole sidottu tallettajan kotipaikkaan tai kansallisuuteen. Talletussuoja turvaa sekä euroissa että muussa valuutassa tehtyjä talletuksia.

Mistä sitten löytyy parhaiten tuottavat säästötilit?

Suomalainen lainojen vertailupalvelu Sortter tarjoaa säästötilien vertailumahdollisuuden. Sortterin vertailussa säästötilien korot vaihtelevat suuresti.

Paras korko säästötilille on tällä hetkellä 3,5 prosenttia, sen tarjoaa TF Bank. Tililtä on mahdollista tehdä kaksi ilmaista nostoa vuodessa ja TF Bankin säästötilit kuuluvat Ruotsin valtiollisen talletussuojan piiriin. Kyseiseen säästötiliin ei kuulu ei määräaikaisuutta, eli rahat ovat tallettajan käytettävissä milloin vain.

Myös Svea tarjoaa korkeaa korkoa säästötilille. Pankin korko on 3,3 prosenttia ja siihen ei liity nostorajoituksia tai kuluja. Talletukset kuuluvat Ruotsin valtiokonttorin myöntämän talletussuojan piiriin 100 000 euroon asti.

Säästötiliä etsivän säästäjän kannattaa tutustua koron lisäksi huolellisesti tilien muihin ehtoihin.

Katso tästä tarkempi säästötilien vertailu ja lisätietoja säästötilien ehdoista.