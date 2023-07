Purmo Groupin liikevaihto laski neljänneksen – kannattavuudessa torjuntavoitto

Purmon markkinaympäristö on tällä hetkellä haastava, vaikka yhtiöllä on vahva kilpailuasema.

Kestävien sisäilmaratkaisujen toimittaja Purmo julkisti toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto laski 26 prosenttia vertailukaudesta 180 miljoonaan euroon. Orgaaninen liikevaihdon lasku oli 25 prosenttia.

Purmo toimittaa asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, lattialämmitys, ilmalämpöpumput, pyyhekuivaimet, venttiilit ja säätimet.

Climate Products & Systems -divisioonan liikevaihto laski 25 prosenttia 145 miljoonaan euroon ja Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski 32 prosenttia 36 miljoonaan euroon.

Oikaistu käyttökate laski 24 prosenttia 21,2 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökatemarginaali kuitenkin parani ja oli 11,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 11,4 prosenttia. Parannusta tuki onnistunut marginaalien hallinta molemmissa divisioonissa.

”Toisella vuosineljänneksellä näimme matalien volyymien markkinaympäristön sekä jatkuneen heikon markkinasentimentin molemmissa liiketoimintadivisioonissa. Varastotasot jakelukanavissa ovat normalisoituneet, mutta varastojen täydennystä ei ole vielä nähtävissä”, kertoo Purmon toimitusjohtaja John Peter Leesi.

Liiketulos laski viime vuoden 15,9 miljoonasta eurosta 9,0 miljoonaan euroon, jota rasittivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisut 4,2 miljoonaa euroa. Viime vuonna oikaisut rasittivat 3,6 miljoona euroa.

Analyysitalo Inderes odotti 22,5 miljoonan euron oikaistua käyttökatetta ja 4,5 miljoonan euron liiketulosta. Toteutunut oikaistu käyttökate siis jäi alle Inderesin odotuksen, mutta liiketulos ylitti sen selvästi.

Tehostamisohjelma tuki marginaaleja

Leesin mukaan yhtiön vahvat hinnoittelu- ja kustannustenhallinnan toimenpiteet sekä hyvä kilpailuasema tukivat Purmoa parantamaan marginaaleja molemmissa divisioonissa. Lisäksi raaka-aineiden hinnat kehittyivät suotuisasti neljänneksen aikana.

Purmon Accelerate PG -ohjelma lievensi heikon kysynnän vaikutuksia. Ohjelma, joka keskittyy liikevaihdon kasvun, kannattavuuden ja nettokäyttöpääoman tehokkuuden parantamiseen, tukee taloudellista kehitystä vuonna 2023 ja siitä eteenpäin, Leesi kertoo.

Leesin mukaan volyymien lasku Climate Products & Systems -divisioonassa johtui Euroopan heikoista uudisrakentamisen ja peruskorjaamisen markkinoista. Climate Solutions -divisioonan liikevaihto laski Italian markkinoiden normalisoitumisen johdosta.

”Pitkällä aikavälillä vihreän siirtymän, energiatehokkuus mukaan lukien, odotetaan tukevan vahvasti Purmo Groupin liiketoimintaa”, Leesi kertoo.

Accelerate PG -ohjelma edistyy edellä suunnitelmia

Purmon Accelerate PG -ohjelma tuottaa parannuksia edellä suunnitelmia, Leesi toteaa.

”Ohjelman toteutuneet, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset ylsivät 16,5 miljoonaan euroon toisen vuosineljänneksen lopussa. Toteutetut toimenpiteet pitävät sisällään hinnoittelun optimointia, henkilöstökustannusten vähennyksiä, hankintojen säästöjä ja nettokäyttöpääoman tehostumista.”

Purmo luottaa siihen, että yhtiö saavuttaa tavoitteen oikaistun käyttökatteen vuositason parannuksille, joka on 20 miljoonaa euroa vuodelle 2023 ja 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

”Osana ohjelmaa ja paneeliradiaattorimarkkinoiden ylikapasiteetin seurauksena, olemme käynnistäneet konsultaatioprosessin työntekijöidemme edustajien kanssa aikomuksestamme lopettaa paneeliradiaattoreiden tuotanto tehtaallamme Zonhovenissa, Belgiassa”, Leesi kertoo.

Toimitusjohtaja kertoo, että Purmo toi kaksi tuoteinnovaatiota markkinoille.

”Elektronisista lämmönlähteistä on tulossa entistä tärkeämpiä, minkä seurauksena lanseerasimme uuden Yali Plus -radiaattorisarjan. Yali-tuotteet sisältävät parannetun Unisenza Plus -ohjausjärjestelmän yhdistettynä sen integroituun mobiilisovellukseen, joka tarjoaa käytön helppoutta ja lisätoiminnallisuuksia. Lisäksi olemme parantaneet PE-Xc -putkivalikoimamme materiaaleja, mikä nopeuttaa ja tarjoaa joustavampaa asennusta asiakkaillemme.”

Purmo ei tee muutoksia ohjeistukseensa

Purmo Group toistaa ohjeistuksen vuodelle 2023. Vuoden oikaistun käyttökatteen yhtiö odottaa asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden, jolloin se oli 93 miljoonaa euroa. Samalla tasolla tarkoittaen muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön mukaan vahva marginaalien hallinta osoittaa Purmo Groupin liiketoiminnan vahvuuden. Suunnitelmia edellä oleva Accelerate PG -ohjelma yhdistettynä vahvaan marginaalien hallintaan luo varmuutta loppuvuoden näkymien osalta.

Purmo Group toistaa aiemmin viestityt, Accelerate PG -ohjelman tavoitteet – kohdistetut, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) ovat 20 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Yhtiön mukaan näkyvyys vuodelle 2023 on rajallinen makrotalouden epävarmuuden vuoksi. Markkinaympäristö säilyy haastavana Purmo Groupin kohdemarkkinoilla.

Lisäksi ohjeistus huomioi myös sen, että Purmo Group rakentaa valmiuksia edistääkseen tulevaisuuden kasvua. Tämä vaikuttaa yhtiön kustannuspohjaan ja siten Accelerate PG -ohjelman nettosäästöihin.