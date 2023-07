Tokmanni ostaa ruotsalaisen 130 myymälän halpakauppaketjun

Tokmanni laajentaa toimintaansa merkittävästi. Yrityskaupan tuloksena syntyy yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppayhtiöistä.

Helsingin pörssissä noteerattu kotimainen halpakauppaketju Tokmanni on allekirjoittanut sopimuksen Ruotsin johtavan halpakauppaketjun Ahlberg-Dollarstore AB:n sekä Ahlberg Dollarstore ApS:n omistajan kanssa, ja ostaa 100 prosenttia Storsjöbygdens Kapitalförvaltning AB:n osakekannasta.

Storsjöbygdens Kapitalförvaltning AB on Ahlberg-Dollarstore AB:n ja Ahlberg Dollarstore ApS:n holdingyhtiö.

Kauppahinta on noin 170 miljoonaa euroa ja se maksetaan käteisellä. Kaupan havainnollistava IFRS-oikaistu yritysarvo on 345 miljoonaa euroa.

Tokmanni odottaa saavansa kaupan päätökseen 1. elokuuta, jolloin ruotsalaisyhtiön omistus siirtyy Tokmannille. Kaupan toteutuminen on ehdollinen tavanomaisille toteutusehdoille, mutta se ei edellytä viranomaishyväksyntöjä.

Kaupan transaktiokertoimet ovat 6,9x yritysarvo/käyttökate 2022 ja 21,7x yritysarvo/liikevoitto 2022 yhtiökohtaisesti.

“Olen erittäin tyytyväinen Tokmannille tarjoutuneesta ainutlaatuisesta tilaisuudesta rakentaa yksi johtavista Pohjoismaiden halpakauppaketjuista yhdessä Dollarstoren kanssa. Tokmanni ja Dollarstore täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jaamme samat arvot, positiivisen ihmiskeskeisen kulttuurin, vahvan hintamielikuvan ja hyvin yhteen sopivat tuotekategoriat. Yhdistämällä vahvuutemme ja osaamisemme voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin tarjoamalla heille halvan hintatason ja mielenkiintoisen tuotevalikoiman”, kertoo Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Mikä on Dollarstone?

Vuonna 1994 perustettu Dollarstore on yksi suurimpia halpakauppoja Ruotsissa ja sillä on laaja tuotevalikoima seuraavissa tuotekategorioissa: muoti ja kauneus, välipalat ja juomat, kodin sisustus, siivous, kausituotteet ja juhlat, vapaa-aika ja lelut sekä lemmikkieläintarvikkeet, ja muut.

Dollarstorella on 130 myymälää Ruotsissa ja kaksi myymälää Tanskassa. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 1 160 ihmistä. Dollarstoren liikevaihto 31.1.2023 päättyneellä tilikaudella oli noin 394 miljoonaa euroa.

Vuodesta 1994 lähtien Dollarstoren liikevaihto on kaksinkertaistunut keskimäärin joka 4. vuosi.

Dollarstorella on markkinoiden johtavaa osaamista uusille alueille laajentumisesta, ja se on perustanut 54 uutta myymälää vuosien 2019 ja 2023 välillä.

Vahvat strategiset perusteet

Yhdessä Tokmanni ja Dollarstore muodostavat yhden johtavista halpakaupoista Pohjoismaiden markkinoilla.

Dollarstore on yksi Ruotsin suurimmista halpakaupoista, jolla on Ruotsissa 130 myymälää ja Örebrossa sijaitseva keskusvarasto. Yhtiöllä on myös kaksi myymälää Tanskassa, jonne yhtiö laajentui vuonna 2022 brändinimellä Big Dollar.

Dollarstoren yritysostolla Tokmanni laajentaa toimintaansa Suomen ulkopuolelle strategiansa mukaisesti. Yrityskauppa on luonnollinen askel vakaan pohjan rakentamisessa tulevalle kasvulle.

Yhdistymällä Tokmanni ja Dollarstore pystyvät tarjoamaan asiakkailleen paremman ja optimoidun tuotevalikoiman, halvemmat hinnat ja laajemman omien tuotemerkkien valikoiman.

Yhdessä Dollarstorella ja Tokmannilla tulee olemaan vahva asema Pohjoismaiden halpakauppamarkkinoilla. Yhtiöt hyötyvät hankinnan ja jakelun mittakaavaeduista.

Yrityskaupalla synergiahyötyjä

Tokmanni tarjoaa Dollarstorelle tukea ja osaamista nykyisten kasvusuunnitelmien toteuttamisessa. Dollarstore jatkaa toimintaansa Ruotsissa ja Tanskassa nykyisillä brändinimillä. Dollarstoren toimitusjohtaja Anders Kind ja Dollarstoren johtoryhmä jatkavat yhtiön johdossa.

Tokmanni on tunnistanut järjestelyyn liittyviä merkittäviä vuosittaisia synergioita.

Tunnistettu synergiapotentiaali muodostuu mittakaavaeduista hankinnassa ja ostotoiminnassa sekä yhteisestä valikoimatarjonnasta, kun Tokmanni ja Dollarstore muodostavat johtavan yhtiön pohjoismaisilla halpakauppamarkkinoilla.

Tunnistettujen nettosynergioiden odotettu arvo, sisältäen lisäkustannukset tukemaan julkista yhtiötä koskevien vaatimusten täyttämistä ja jatkuvaa kasvua, on yli 15 miljoonaa euroa vuosittain. Niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti 30 kuukauden sisällä.

Kertaluonteisia integraatioon liittyviä kustannuksia ei ole huomioitu nettosynergialaskelmissa.

Tokmannin ohjeistus vuodelle 2023 muuttuu transaktion seurauksena. Yhtiö antaa päivitetyn ohjeistuksen mahdollisimman pian kaupan toteutumisen jälkeen.