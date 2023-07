Truspilot on entistä kannattavampi – pankilta ostosuositus

Alustayhtiö Trustpilot hyötyy verkostovaikutuksen tuomista mahdollisuuksista.

Kuva: Trustpilot Group. Kuvaaja: Lenny Di Lorenzo.

Lontoon pörssiin listattu tanskalainen Trustpilot on vuonna 2007 perustettu pörssiyhtiö, jonka visiona oli kehittää riippumaton tapa mitata luottamusta. Kyseessä on digitaalinen alusta, joka tuo yritykset ja asiakkaat yhteen kehittämään luottamusta. Trustpilotin käyttö on ilmaista, ja alusta on kaikkien saatavilla.

Trustpilotin sivustolla on arvosteluja, jotka auttavat kuluttajia tekemään ostoksia. Sivustomme antaa yrityksille tietoa, kuinka kehittää toimintaansa ja tarjoamaansa palvelukokemusta. Mitä enemmän Trustpilotin sivulla on kokemuksiaan jakavia käyttäjiä, sitä enemmän Trustpilot voi tarjota tärkeää tietoa yrityksille.

Trustpilot käyttää erilaisia työkaluja sisällön eheyden ylläpitämiseksi alustallaan. Sillä on selkeät selkeät ohjeet, automatisoidut petosten, huijausten ja väärennettyjen arvostelujen havaitsemisalgoritmit sekä petosten havaitsemiseen erikoistunut analyytikkotiimi. Yhtiö on alallaan markkinajohtaja.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja sillä on toimipisteet myös Lontoossa, New Yorkissa, Denverissä, Vilnassa, Berliinissä, Melbournessa, Edinburghissa, Milanossa ja Amsterdamissa.

Trustpilot julkisti lisätietoja tammi-kesäkuun myynnistä ja tuloksesta kuluvalla viikolla torstaina. Yhtiön liikevaihto ja toistuva vuosilaskutus (ARR) olivat odotusten mukaisia, mutta käyttökate ja kassavirta päihittivät odotukset, kertoo Danske Bankin analyytikko Poul Ernst Jessen pankin aamukatsauksessa.

Tulosylityksen ansioista Trustpilot nosti koko vuoden käyttökateohjeistustaan.

”Mielestämme Trustpilotin sijoitusnäkemys on täysin vahvistettu, koska operatiivinen vipuvaikutus alkaa tuottaa tuloksia”, Jessen toteaa.

Jessenin mukaan Danske Bankin erittäin positiivista sijoitusnäkemystä tukee jyrkästi nouseva Google Trends- tietoliikennedata kaikilla suurilla markkinoilla.

”Liikevaihto muuttumattomilla valuuttakursseilla nousi 18 prosenttia tasolle 85 miljoonaa dollaria, ARR 17 prosenttia (180 miljoonaa dollaria) ja varaukset 16 prosenttia (98 miljoonaa dollaria).”

Trustpilotin jatkuvan liikevaihdon pysyvyyttä kuvaava Net Revenue Retention (NRR) oli 99 prosenttia verrattuna 100 prosentin tasoon vuosi sitten.

”Näemme vahvaa tukea yhtiön uniikille liiketoimintatapaukselle johtuen kasvavasta käytöstä, verkostovaikutuksista ja kehittyvästä operatiivisesta vipuvaikutuksesta”, analyytikko toteaa. Verkostovaikutus tarkoittaa sitä, että alustan arvo kasvaa eksponentiaalisesti käyttäjien lukumäärän kasvaessa. Trustpilotin arvo siis käyttäjille riippuu voimakkaasti käyttäjämäärästä, mikä lisää myös yhtiön kannattavuutta.

Danske Bank nosti Trustpilotin vuosien 2023-2024 tilikauden tuloksen ennusteita merkittävästi, mutta jättää vuoden 2025 suurelta osin muuttumattomaksi. Pankki antaa edelleen osakkeelle ostosuosituksen.

Danske Bank arvostaa Trustpilotin osakkeen edelleen diskontatun kassavirtamallin perusteella, mikä viittaa pitkän aikavälin arvon potentiaalin olevan noin 300 punnan tasolla.

”Koska tämän pitäisi viedä aikaa, ja otamme riskit huomioon, säilytämme toistaiseksi 12 kuukauden tavoitehintamme 150 punnan tasolla”, Jessen toteaa. Osake noteerataan tällä hetkellä vajaan 78 punnan hintaan.