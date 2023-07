Tuhti kassavirta turvaa osinkoja – hissiyhtiö Kone on ostopaperi 

Sijoittajan kannattaa pitää kiinni hisseistä ja liukuportaista eli Koneesta, jonka osakkeen voi nostaa ostopaperiksi.

Kuva: Kone Oyj.

Omaisuudenhoidon pörssikonkarin Hannu Angervuon ennusteen mukaan Koneen nettokassavarat tekevät yli miljardin euroa vuoden lopussa, mikä turvaa yhtiötä edelleen jopa ruhtinaallisena osinkojen maksajana.

Kone maksoi tänä keväänä osinkoa 1,75 euroa per osake. Osakekurssi laski hieman toisen vuosineljänneksen katsauksen julkistuksen jälkeen eli noin 46 euron tasolle. Osakkeen hinta jää vielä noin 40 prosenttia vuoden 2020 syksyn 76 euron huipusta.

Osa pörssianalyytikoista asettaa 50 euroa Koneen pidemmän aikavälin kurssitasoksi ja antaa ohjeistuksen ”pidä”.

Hissiyhtiöt ovat arvokkaita. Amerikkalaisen Otiksen osakekurssi oli ennen viikon vaihdetta 90,05 dollaria eli 82 euroa ja sveitsiläisen Schindlerin 220 Sveitsin frangia eli 231 euroa.

Koneen ja Otiksen P/E-kertoimet samalla tasolla

Markkinoiden ennusteen mukaan Kone maksaa ensi keväänä nykykurssille noin 3,9 prosentin osinkotuoton. Otiksen ennusteeksi tulee noin 1,8 prosentin osinkotuotto nykykurssilla, mikä jää siten alle puoleen verrattuna Koneeseen.

Koneen ja Otiksen P/E-arvostuskertoimet menevät vuoden 2023 tulosennusteella lähelle toisiaan. Koneen P/E-luku on 26,2 ja Otiksen sama 26.

”Koneen ja Otiksen osakkeiden arvostus on selvästi yli pörssin keskiarvon, mikä osittain johtuu huollon ja ylläpidon suuresta osuudesta liikevaihdosta”, Angervuo lisää.

Koneen osakekurssi on noussut vuoden alusta 0,1 prosenttia 1,75 euron osingon kanssa. Otiksen osakekurssi on kallistunut 15 prosenttia eli suunnilleen New Yorkin pörssin S&P 500 -indeksin tahdissa.

Yhtiöiden osakekurssit pysyivät jokseenkin paikallaan toisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen

Angervuon mukaan sijoittajat odottavat hissimarkkinoiden ”ratkaisijan” eli Kiinan uusien operaatioiden käynnistystä niin sanotun kulutusvetoisen elvytyksen nimissä.

Kone menee valtavirtaa vastaan

Kone yllätti positiivisesti toisella vuosineljänneksellä. Yhtiö paransi 11 prosenttia liikevaihtoaan ja peräti noin 49 prosenttia liikevoittoaan eli eniten hissikolmikosta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kvartaaliin.

”Kone menee samalla Helsingin pörssin konepajoissa valtavirtaa vastaan. Palvelujen myynnin vauhditus tulee esiin myös kassavirrassa ja kannattavuudessa”, Angervuo lisää.

Palveluista kertyy noin puolet Koneen koko liikevaihdosta.

Velattoman Koneen nettokassavarat olivat 641 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa. Angervuo viittaa ennusteisiin Koneen kannattavuudesta ja arvioi, että yhtiö saavuttanee melko kevyestikin yli miljardin euron kassavarat vuoden lopulla.

Factsetin ennusteen mukaan Kone tekee kuluvalta vuodelta noin 918 miljoonaan euron nettotuloksen eli tulos paranee noin viidenneksen verrattuna edelliseen vuoteen.

Kone ja Otis tasavahvoja uusissa laitteissa

Kiinan pudotus on hidastanut länsimaisia hissiyhtiöitä eli Konetta, Otista ja Schindleriä. Jälkimmäinen loihti jo yllättäen osavuoden julkistuksessaan valoisuutta esiin Kiinan laiteostoissa.

Kiinan ostojen pudotus tulee esiin Otiksen uusien laitteiden tilauskertymän noin yhdeksän prosentin laskuna verrattuna edelliseen vuoden toiseen kvartaaliin.

Kone ja Schindler eivät julkista erikseen uusien laitteiden tilauskertymiä eivätkä huoltojen ja laitteiden kannattavuutta, kuten Otis.

Otiksen osavuodesta voi avata hissiyhtiöiden marssijärjestystä uusissa laitteissa eli hisseissä ja liukuportaissa sekä huolloissa.

Kone nosti uusien laitteiden liikevaihtoaan 18,5 prosenttia eli noin 1,34 miljardin euroon. Yhtiö on siten lukujen valossa pystynyt ajamaan kustannusten nousun myyntihintoihinsa. Sama pätee Otikseen, joka saavutti noin kuuden prosentin kasvun liikevaihdossaan. Se tarkoittaa yli 1,4 miljardia euroa liikevaihtoa uusissa laitteissa.

Otis otti uusissa laitteissa hieman yli seitsemän prosentin liikevoiton, joka pysyi ennallaan.

Huolloista kertyi yli 20 prosentin liikevoitto Otikselle, mikä kuvastaa palvelujen painoarvoa hissiyhtiöiden kannattavuudessa.

Kone ja Otis nostivat melko samaa tahtia huoltojen liikevaihtoa, joka oli Koneella 1,5 miljardia euroa ja Otiksella 1,9 miljardia euroa.

Angervuo kiteyttää, että hissiyhtiöiden markkinaosuudet ovat globaalisti pysyneet vuosineljänneksittäin melko stabiileina.

Kiina putoaa uusissa laitteissa

Kiinan uuslaitemarkkina pysyy vielä ennusteiden mukaan mollivoittoisena samoin Yhdysvallat ja EMEA.

Aasian ostot menevät kuluvan vuoden aikana noin viisi prosenttia plussalle uusissa laitteissa. Hissiyhtiöiden vääntö kovenee siten palveluissa loppuvuodesta.

Kone otti Kiinasta noin 30 prosenttia tammi-kesäkuun tilauksistaan ja noin 25 prosenttia liikevaihdostaan.

Markkinalähteiden mukaan etenkin Otis vauhditti Kiinassa myyntiään hinta-aseella. Koneen osavuodesta voi puolestaan tulkita, että yhtiö on pitänyt kiinni hinnoistaan eli nostanut myyntiään kalliimman luokan laitteissa, mikä parantaa myyntikatetta.

Kone ja Otis pystyivät eri lähteiden mukaan nostamaan toisella vuosineljänneksellä palvelujensa myyntiä Kiinassa melko tasatahtiin eli 9-10 prosentin verran.

Kone ehti länsimaisista hissiyhtiöistä ottaa johtavan markkinaosuuden uusissa laitteissa Kiinassa, mikä vauhdittanee edelleen huoltojen myyntiä.

Kone nosti eniten liikevaihtoaan

Kone nosti toisella kvartaalilla hissiyhtiöistä eniten noin 11 prosenttia konsernitason liikevaihtoaan, joka oli 2,83 miljardia euroa huhti-kesäkuussa. Liikevoittoa kertyi 11,7 prosenttia eli 283 miljoonaa euroa liikevaihdosta.

Hissiyhtiöiden suurin ja kannattavin eli Otis vahvisti noin 9,5 prosenttia liikevaihtoaan eli 3,4 miljardiin euroon, josta tuli 16 prosenttia eli 543 miljoonaa euroa liikevoittoa.

Schindler nosti noin kahdeksan prosenttia eli 2,9 miljardiin euron liikevaihtonsa ja teki 11,4 prosentin liikevoiton, joka oli edellisen vuoden vastaavalla kvartaalilla 8,5 prosenttia eli parannusta tuli noin 35 prosenttia.

”Sijoittajalle ei ole näkyvissä mitään erityistä dramatiikkaa hissiyhtiöiden kohdalla. Mutta pitää muistaa, että Kiina ostaa noin 65 prosenttia kaikista maailman uusista laitteista”, Angervuo lisää.

Koneen markkina-arvo oli heinäkuun lopussa 24,1 miljardia euroa ja Otiksen markkina-arvo oli 33,7 euroa.