Valmetilta odotusten mukainen tulos, mutta markkinanäkymät heikkenevät

Vaikka Valmet jatkaa odotusten mukaisella tuloskasvun tiellä, eivät sijoittajat ole toisen vuosineljänneksen tulosraporttiin tyytyväisiä.

Valmetin huhti-kesäkuun tunnusluvut ovat monelta osin odotusten mukaisia.

Saadut tilaukset pysyivät lähes edellisvuoden tasolla ja olivat 1,27 miljardia euroa, kun viime vuonna ne olivat 1,31 miljardia euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-segmentissä ja laskivat Prosessiteknologiat- ja Palvelut-segmenteissä. Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Etelä-Amerikassa ja laskivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa.

Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 10 prosenttia vertailukaudesta 1,4 miljardiin euroon. Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 25 prosenttia 153 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 122 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusennuste oli 149 miljoonaa euroa.

Kuva: Valmet Oyj.

Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja pysyi edellisvuoden tasolla Prosessiteknologiat-segmentissä.

Oikaistu osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,68 eurosta 0,60 euroon.

”Toinen neljännes oli hyvä liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n osalta, jotka molemmat kasvoivat”, kiteyttää tulosraportin Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

Laineen mukaan Valmetin lyhyen aikavälin markkinanäkymä on edelleen hyvä virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle ja tyydyttävä pehmopaperille. Sellun, sekä kartongin ja paperin markkinanäkymien yhtiö arvioi kuitenkin laskeneen tyydyttäviksi.

”Vaikka projekteja on suunnitteilla ja asiakkaat keskustelevat investoinneista, olemme nähneet joitakin lykkäyksiä projektipäätösten aikatauluissa. Palveluiden lyhyen aikavälin markkinanäkymä on laskenut tasolle hyvä/tyydyttävä: Valmetin kapasiteetin käyttöaste on hyvä, mutta markkina ei ole yhtä aktiivinen kuin aiemmin”, Laine kertoo.

Valmetin yritysostostrategian toteuttaminen otti tärkeitä askelia eteenpäin vuoden 2023 toisen neljänneksen jälkeen, kun heinäkuun 7. päivänä yhtiö allekirjoitti sopimuksen Körberin Tissue-liiketoiminta-alueen ostamisesta vahvistaakseen Prosessiteknologiat- ja Palvelut-segmenttejä. Heinäkuun puolessa välissä Valmet sopi Siemens AG:n prosessikaasukromatografia-liiketoiminnan ostamisesta Automaatio-segmenttin vahvistamiseksi.

”Nämä yritysostot vahvistavat kaikkia Valmetin kolmea segmenttiä, täydentävät Valmetin nykyistä tarjoomaa ja mahdollistavat asiakkaillemme tulevaisuudessa entistäkin paremman palvelun”, Laine toteaa.

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on laskenut tasolle hyvä/tyydyttävä (aikaisemmin hyvä), lyhyen aikavälin markkinanäkymä kartongille ja paperille on laskenut tasolle tyydyttävä (aikaisemmin hyvä) ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellulle on laskenut tasolle tyydyttävä (aikaisemmin hyvä/tyydyttävä).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Yhtiö arvioi edelleen, että liikevaihto vuonna 2023 kasvaa verrattuna vuoteen 2022, jolloin se oli 5,1 miljardia euroa, ja että vertailukelpoinen EBITA vuonna 2023 kasvaa viime vuoden 533 miljoonasta eurosta.

Valmetin osake on noin 6,2 prosentin laskussa Helsingin pörssissä noin kello 17.15.