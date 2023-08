Biohit petrasi tulosta ja osake kiitää

Biohit parantaa tuloskuntoaan myynnin esteitä raivaamalla ja toimintaa rationalisoimalla.

Bioteknologiayhtiö Biohit julkisti keskiviikkona tammi-kesäkuun tulosraporttinsa, mikä sai osakkeen reippaaseen lähes kahdeksan prosentin nousuun noin kello 13.45 keskiviikkona.

Biohitin tuotevalikoima sisältää testejä, instrumentteja ja analyysijärjestelmiä laboratorioihin. Lisäksi Biohit on tuonut markkinoille Acetium-valmisteita, joka sitovat karsinogeenistä eli syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä.

Yhtiön liikevaihto nousi puolivuotiskaudella 6,2 prosenttia 6,5 miljoonaan euroon vertailukauden 6,1 miljoonasta eurosta. Liikevoitto nousi viime vuoden 1,3 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon, kun yhtiötä seuraava analyysitalo Inderes odotti selvästi alhaisempaa 0,8 miljoonan euron liikevoittoa.

Biohitin toimitusjohtaja Jussi Hahtela kertoo, että Biohitin vuoden 2023 ensimmäinen puolikas oli vahva.

”Alkuvuosi oli monin tavoin lukujakin rohkaisevampi, sillä valtaosa helmikuussa 2022 tiedotetun Hefei-sopimuksen mukaisista Kiinan toimituksista ajoittuu tänä vuonna heinä-joulukuulle”, hän toteaa.

Helmikuussa 2022 yhtiö solmi Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd:n kanssa uuden monivuotisen Kiinaa koskeva jakelusopimuksen tiettyjen GastroPanel-tuotteiden osalta.

Biohit HealthCare (Hefei) toimii Biohitin tiettyjen GastroPanel-tuotteiden jakelijana Kiinassa yksinoikeudella. Yhtiöiden välillä on aiemmin ollut erimielisyyttä jakeluyhteistyöhön liittyvän patenttilisenssisopimuksen soveltamisesta.

Hahtelan mukaan jakelijoiden kautta tapahtuva myynti kasvoi 22 prosenttia vertailuajanjaksosta. Tytäryhtiöiden kasvu oli tätäkin vauhdikkaampaa, Italian myynti kasvoi 28 prosenttia ja Ison-Britannian 34 prosenttia. Myynnin laaja-alainen kasvu pienentää yksittäisiin markkinoihin liittyvää riskiä, Hahtela muistuttaa.

Toimitusjohtajan mukaan myyntiä kirittävät erityisesti pikatestit, joka on merkittävä tuoteryhmä. Sen myynti kasvoi 40 prosenttia vertailukaudesta.

”Vuosi 2022 merkitsi Biohitille käännettä taloudellisesti kannattavaksi yhtiöksi. Vuoden 2023 vahva aloitus on osoitus siitä, että kasvua rakennetaan kantavalle pohjalle. Myynnin esteiden raivaaminen ja toiminnan rationalisointi tuottavat tulosta. Tuotantoketjut ja logistiikka toimivat aiempaa sujuvammin”, Hahtela summaa.

Biohit on toimitusjohtajan mukaan nyt erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa.

”Yhtiön innovaatioiden kaupallisen potentiaalin hyödyntämisessä on otettu loikka eteenpäin ja katsomme tulevaisuuteen luottavaisina. Vanheneva väestö ja terveydenhuollon globaali resurssipula ovat yhtälö, jonka ratkaisussa Biohitin kustannussäästöjä aikaansaavilla ja hoidon vaikuttavuutta parantavilla tuotteilla on tärkeä rooli.”

Vaikka yhtiö on korostuneesti keskittynyt myyntiin, ei tuotekehitystäkään ole unohdettu. Hahtelan mukaan tuotekehityksen tehtävä on varmistaa, että hyvään vauhtiin päässeellä myynnillä on myytävää myös jatkossa.

”Olemassa olevista tuotteista kehitellään uusia versioita ja putkessa on myös kokonaan uusia innovaatioita”, hän lupaa.

Biohit saa julkista tukea EU:lta ja Business Finlandilta kahteen R&D-hankkeeseen. Tukimuotoisen rahoituksen suuruus on yhteensä 0,9 miljoonaa euroa, josta katsauskauden tulokseen jaksottui tuottona 0,1 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen myöntämän 0,2 miljoonan euron suuruisen yrityksen kehittämisavustuksen taloudelliset vaikutukset eivät sisälly katsauskauden lukuihin.

Yhtiö päivittää kuluvaan vuotta koskevan ohjeistuksensa.

Biohit odottaa vuoden 2023 liikevaihdon olevan 12-13 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 11,0 miljoonaa euroa. Liikevoiton yhtiö odottaa kasvavan vuonna 2023 viime vuoteen verrattuna, jolloin se oli 1,1 miljoonaa euroa.

Aiemminkin helmikuussa yhtiö oli odottanut liikevoiton kasvavan vuodesta 2022, mutta tuolloin se ei antanut arviota liikevaihdon kehityksestä.