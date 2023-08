Kryptokaupankäynti Coinbasen alustalla romahtanut

USA:n suurimman kryptovälittäjä Coinbasen kaupankäyntivolyymi on romahtanut viime vuodesta.

Coinbasen perustaja Brian Armstrong.

Tiedot käyvät ilmi BanklessTimes.com-sivuston data-analyysistä. Sivuston mukaan vuoden 2022 toisella neljänneksellä Coinbasen kryptopörssin kaupankäyntivolyymi oli vielä 217 miljardia dollaria, mutta vuoden 2023 toiselle neljännekselle siirryttäessä volyymi on laskenut 92 miljardiin dollariin.

Kaupankäyntivolyymi on siten laskenut 58 prosenttia viime vuodesta.

Kaupankäynnin lasku on Coinbasen kannalta huolestuttavaa, koska sen liikevaihto riippuu kryptokaupankäynnin volyymista. Viimeisen kuukauden aikana Coinbasen osakkeen arvosta on sulanut lähes 22 prosenttia.

Mikä on Coinbasen supistuvan kaupankäyntivolyymin takana?

BanklessTimesin kryptoasiantuntija Alice Leetham arvioi, että useat tekijät ovat saattaneet vaikuttaa jyrkkään volyymin laskuun.

Ensimmäinen syy on kryptovaluuttamarkkinoiden alati vaihteleva luonne. Vuoden 2021 nousukaudella kryptovaluutat saavuttivat ennätyskorkeuksia. Se loi ennennäkemättömän innostuksen kryptoja kohtaan, mikä nosti kaupankäyntimääriä.

Coinbase kukoisti tuona aikana. Sittemmin markkinat ovat viilentyneet ja vakiintuneet. Niinpä kaupankäynti-innostus on hiipunut, mikä on vaikuttanut negatiivisesti pörssin volyymeihin.

Leethamin mukaan myös sijoittajien käyttäytymisessä tapahtuneilla muutoksilla on myös voinut olla osuutensa romahdukseen. Monet sijoittajat ovat omaksuneet ”hodlaus”-mentaliteetin sen sijaan, että harjoittaisivat usein kaupankäyntiä. Hodlaus on kryptopiirien slangia. Se tarkoittaa kryptojen on sijoitusstrategiaa, jossa sijoittaja pitää hallussaan olevat kryptovaluutat ilman treidausta ja päivittäisten markkinaliikkeiden seuraamista. Hodlausta harjoittavat uskovat kryptovaluutan kurssin nousevan pitkällä aikavälillä riippumatta lyhyemmän aikavälin hintaheilahteluista.

Tämä muutos mieltymyksissä vaikuttaa suoraan Coinbasen kaupankäyntivolyymiin.

Sääntelyn kehitys on varjostanut kryptoalaa, eikä Coinbase ei ole poikkeus. Kryptotoimijoita ympäröivä epävarmuus on saattanut lannistaa sijoittajia suuren volyymin kaupankäynnistä.

Viime kesäkuussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC nosti kanteen Coinbasea vastaan. SEC väittää Coinbasen toimivan rekisteröimättömänä arvopaperivälittäjänä, ja yrityksen toimintaa tulisi pysyvästi rajoittaa. SEC:n mukaan Coinbase antaa käyttäjiensä käydä kauppaa kryptotokeneilla, jotka voidaan luokitella rekisteröimättömiksi arvopapereiksi.

Lisäksi kaupankäynnin lasku tapahtuu keskellä kiristynyttä kilpailua kryptovaluuttapörssien välillä. Uusia ja innovatiivisia pörssejä on syntymässä, jotka kilpailevat käyttäjien huomiosta ja kaupankäynnistä. Nämä ovat syöneet Coinbasen liikevaihdon perustaa.