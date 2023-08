Rohkea ennuste: Bitcoinin arvo nousee vauhdilla

Suomalainen bitcoin-asiantuntija listaa neljä syytä, jotka luovat bitcoinin arvoon tällä hetkellä ”poikkeuksellisen suurta nousupainetta”.

Suurimman kryptovaluutan arvo dollareissa on historiansa aikana vaihdellut suuresti. Esimerkiksi vuoden 2021 maaliskuun ja marraskuun välisenä aika kurssi on laskenut yli 60 000 dollarista ensin alle 32 000 dollariin ja sitten noussut ripeästi marraskuuhun mennessä jälleen yli 60 000 dollarin arvoon.

Tällä hetkellä bitcoinin vaihtokurssi dollariin on hieman alle 29 900 dollaria. Viimeisen kuukauden aikana vaihteluväli on ollut bitcoinille poikkeuksellisen maltillista, kun sen arvo on vaihdellut noin 29 000 – 31500 dollarin välillä.

Tämä tilanne saattaa kuitenkin muuttua, mikäli on uskominen bitcoin-asiantuntijaa.

”Bitcoinin arvossa on tällä hetkellä lähes ennen näkemättömän paljon latautunutta jännitettä”, toteaa X:ssä (entinen Twitter) Henry Brade, suomalaisen kruptovälittäjä Coinmotion Oy:n toinen perustaja sekä Suomen ensimmäisen bitcoin-aiheisen uutissivusto Bittiraha.fi:n perustaja.

Braden mukaan tämä ”latautunut jännite” tarkoittaa sitä, että vaikka bitcoinin kurssi on ollut viime aikoina vakaampi kuin koskaan ennen, mutta samanaikaisesti monet ennustavat merkittävää kurssinousua lähivuosille.

Jättimäisen varainhoitajan bitcoin-ETF

Hänen mukaansa nyt on useita asioita tapahtumassa, jotka voivat vaikuttaa bitcoinin arvoon erittäin positiivisesti. Brade näkee Bitcoinin positiivisten hintanäkymien syynä neljä tekijää.

Ensimmäinen tekijä on mahdollisen ensimmäisen bitcoiniin sijoittavan pörssinoteeratun indeksirahaston eli ETF:n syntyminen.

Maailman suurin varainhoitaja BlackRock jätti nimittäin viime kesäkuussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) hakemuksen lanseerata pörssinoteerattu rahasto eli ETF, joka seuraisi bitcoinin hintaa.

BlackRockin hallinnoimat varat olivat lähes 8,6 biljoonaa dollaria viime vuoden lopussa.

Mikäli BlackRock onnistuu lanseeraamaan bitcoin-ETF:n, saattaa sillä olla kauaskantoisia vaikutuksia bitcoin-markkinoille. Jos SEC hyväksyy BlackRockin rahaston, saattavat institutionaaliset sijoittajat lisätä paljon enemmän bitcoin-sijoituksia sijoitussalkkuihinsa.

Tähän asti SEC ei ole hyväksynyt tällaisten ETF-rahastojen tuloa markkinoille, mutta Brade näkee mahdollisuuden sille, että BlackRock saattaa suunnitelmissaan onnistua.

”Isot sijoitusyhtiöt Blackrockista lähtien ovat nyt lähteneet peliin mukaan, ja he myös lobbaavat täysillä hyväksynnän puolesta”, Brade toteaa. Hänen mukaansa Bitcoin-ETF olisi todella iso asia. Jos niitä aletaan hyväksyä, se yksinään vie bitcoinin kurssin massiiviseen nosteeseen.

Keskuspankit ja louhinta

Toinen bitcoinin arvonnousua tukeva tekijä löytyy keskuspankkien löysentyvästä rahapolitiikasta.

”Keskuspankkien rahapolitiikan uskon kääntyvän pian, sillä nyt herätään siihen todellisuuteen, että korkojen nostot alkavat olla liiallisia. Talous uhkaa romahtaa niiden takia täysin, ja myös inflaatiomittarit alkavat näyttää vähemmän lennokkailta. Ja kun keskuspankkien rahapolitiikka tekee käännöksen, se tuo ehdottomasti nostetta bitcoinin kurssille. Halpa raha tekee comebackin”, hän ennustaa.

Kolmas tekijä on vähentyvä bitcoinien tarjonnan lisäys. Uusia bitcoineja syntyy louhimalla. Braden mukaan tällä hetkellä uusia bitcoineja syntyy 6,25 kappaletta noin 10 minuutin välein, ja huhtikuun jälkeen niitä syntyy enää 3,125 kappaletta noin 10 minuutin välein.

Kun tarjonta hiipuu, syntyy bitcoiniin hintapaineita – ainakin, jos samalla bitcoinien kysyntä kasvaa.

Braden mukaan louhinnan vähenemisen vaikutus on ennen kaikkea psykologinen.

”Bitcoinit tulee olemaan entistä niukempia. Historiallisesti kurssi on aina noussut merkittävästi puoliintumisen jälkeisenä aikana, ja se aika ei nyt ole kaukana enää”, hän muistuttaa.

Louhinnan ympäristövaikutukset

Neljäs bitcoinin arvoa nostava tekijä on paljon energiankulutusta vaativan louhinnan muuttuminen aiempaa ympäristöystävällisemmäksi.

Braden mukaan on merkkejä siitä, että tietoisuus bitcoin-louhintaan liittyvistä ympäristön kannalta positiivisista seikoista, on kasvamassa.

”Bitcoin-louhinta ensinnäkin on teollisuudenala, jossa käytetään poikkeuksellisen paljon uusiutuvaa energiaa (yli 50%). Tärkeimpänä ymmärrys siitä, että bitcoin-louhinta on liikkuvuutensa ja sijaintiriippumattomuutensa ansiosta täysin uniikki ja poikkeuksellinen energian kysynnän lähde, josta voi itseasiassa olla valtavasti apua nykyaikaiselle energiaverkolle.”

Braden mielestä bitcoinin arvossa on siis tällä hetkellä poikkeuksellisen suurta nousupainetta.

”Ja kun se nousu lähtee, voi se olla vauhdikasta”, hän ennustaa.