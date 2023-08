Näin Finnair Plus -kanta-asiakasohjelma uudistuu

Finnair uudistaa Finnair Plus -kanta-asiakasohjelmansa vuoden 2024 alkupuolella.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota Finnair Plus -jäsenille uudenlaisia mahdollisuuksia kerätä ja käyttää kanta-asiakasvaluuttaa sekä uusia etuja.

Lentoyhtiö investoi uusiin, laajempiin loungetiloihin Helsinki-Vantaan lentoaseman Schengen-puolella ja vastaa näin kasvaviin asiakasmääriin.

Finnair Plus -ohjelmassa asiakkaat ansaitsevat ostoksistaan tasopisteitä edetäkseen jäsentasoilla sekä kanta-asiakasvaluuttaa (Finnair Plus -palkintopisteet), jota voi käyttää esimerkiksi lentojen ja lisäpalveluiden ostamiseen.

Finnair Plus -ohjelma muuttuu vuoden 2024 alkupuolella käytettyyn rahamäärään perustuvaksi. Jatkossa ohjelman jäsenet keräävät Finnair Plus -palkintopisteiden sijaan uutta Avios-kanta-asiakasvaluuttaa ja saavuttavat jäsentasoja Finnairilta ostamiensa lentojen ja lisäpalveluiden yhteissumman perusteella.

”Finnairin palveluihin sekä Avioksen kumppaniverkostossa. Ohjelma palkitsee asiakkaita suoraan käytetyn rahamäärän perusteella, aivan kuten monet vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmat”, Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér sanoo.

Ohjelman uudistamisen jälkeen pelkkä lentojen lukumäärä ei siis vaikuta enää jäsentasolta toiselle etenemiseen tai kanta-asiakasvaluutan kertymiseen.

Avios kanta-asiakasvaluutta

Tasopisteiden ja kanta-asiakasvaluutan kerääminen kumppaneiden markkinoimilta tai operoimilta lennoilta perustuu edelleen matkustusluokkaan, varausluokkaan ja lennettyyn matkaan. Etäisyyttä mitataan jatkossa maileilla kilometrien sijaan.

Avios on kanta-asiakasvaluutta, jota käyttävät Finnairin oneworld-kumppaneiden kanta-asiakasohjelmat, British Airways Executive Club, Qatar Airways Privilege Club ja Iberia Plus.

Avioksen käyttöönotto tuo Finnair Plus -jäsenille uusia mahdollisuuksia kerätä ja käyttää kanta-asiakasvaluuttaa Avioksen kumppanien laajassa verkostossa, johon kuuluu esimerkiksi suuri joukko verkkokauppabrändejä ja matkailuelämyksiin erikoistuneita kumppaneita. Finnair Plus -palkintopisteet muutetaan ohjelman uudistuessa Avios-valuutaksi siten, että nykyisten pisteiden ostovoima säilyy ennallaan.

Eri jäsentasojen saavuttamiseen vaadittavat tasopisterajat päivitetään niin, että ne vastaavat uutta, käytettyyn rahamäärään perustuvaa tasopisteiden ansaintaa ja siirtymistä Aviokseen.

Uusia etuja ja palkintoja, uusi Schengen-lounge

Finnair Plus -ohjelmaan lisätään uutena etuna välietappeja: saavuttaessaan tiettyjä pisterajoja nykyisen jäsentasonsa sisällä Finnair Plus -jäsenet saavat lisäpalkintoja, kuten matkustusluokan korotusetuja tai ylimääräisiä Avioksia.

Jäsenillä on näin ollen mahdollisuus saavuttaa enemmän etuja nykyiseen ohjelmaan verrattuna, kun palkintoja saa myös nykyisen jäsentason sisällä.

Uutena etuna kaikki Finnair Plus -jäsenet saavat käyttää maksutta internetyhteyttä viestien lähettämiseen Euroopan-lennoilla, jotka liikennöidään Airbus-kapearunkokoneilla. Finnair myös lisää lentopalkintojen saatavuutta niin, että useimmilla Euroopan-lennoilla neljä paikkaa ja kaukolennoilla kahdeksan paikkaa varataan Finnair Plus -jäsenten Avioksilla hankittaviin lentopalkintoihin.

Lentopalkinnot ovat suosituin etu Finnair Plus -jäsenten keskuudessa, ja jäsenet ovat toivoneet lisää näitä palkintopaikkoja lennoille.

Finnair myös investoi loungeen Helsinki-Vantaan lentoaseman Schengen-puolella. Lounge siirtyy uusiin, suurempiin tiloihin, jotka aukeavat vuonna 2024. Loungeen tulee kaksi tilaa: toinen on varattu Finnair Plus Platinum- ja Platinum Lumo -jäsenten käyttöön, ja toinen muille lounge-pääsyyn oikeutetuille asiakkaille. Nykyinen lounge palvelee asiakkaita uuden loungen avautumiseen asti.

Finnair Plus -kanta-asiakasohjelmassa on yli neljä miljoonaa jäsentä. Finnair viestii uudistetun Finnair Plus -ohjelman käyttöönoton tarkasta päivämäärästä jäsenilleen myöhemmin tänä vuonna. Lisätietoja Finnair Plus -ohjelman muutoksista on saatavilla Finnairin verkkosivuilla.

Finnairin lentoliikenne ja tuloskunto kasvussa

Finnair jatkaa vakaasti myynnin ja tuloksen elpymisen tiellä. Myös pitemmän aikavälin näkymät alkavat kirkastua.

Jo kesäkuun lentoliikenne tiedot olivat lupaavia. Finnair kuljetti kesäkuussa 997 200 matkustajaa eli 9,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 kesäkuussa ja 3,8 prosenttia enemmän kuin toukokuussa 2023. Edelliskuukauden luvut eivät ole tosin täysin vertailukelpoisia, koska kesäkuussa oli yksi päivä vähemmän.

Kesäkuun puolessa välissä lentoyhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen. Finnair nosti vertailukelpoista liiketulosta koskevaa ohjeistustaan koko vuodelle 2023. Lentoyhtiö arvioi matkustuksen kysynnän jatkuvan aiemmin ennakoitua vahvempana.

Lisäksi polttoaineen hintakehitys on ollut ennakoitua suotuisampaa ja yhtiön strategian toimeenpano on edennyt ennakoitua paremmin.

Lentoyhtiön liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 36,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 749 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusennuste liikevaihdolle oli 760 miljoonaa euroa, joten kasvu oli odotettua.

Matkustajamäärä kasvoi 19,4 prosenttia 2,8 miljoonaan, tarjotut henkilökilometrit kasvoivat 17,5 prosenttia 9 213 miljoonaan kilometriin ja matkustajakäyttöaste nousi 76,3 prosenttiin viime vuoden 67,3 prosentista.

Vertailukelpoinen liiketulos oli 66,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli pakkasella -84,2 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusennuste vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 51 miljoonaa euroa.

Finnair toistaa aiemman ohjeistuksensa, jossa yhtiö arvioi, että koko vuoden 2023 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuodesta 2022, mutta se ei vielä yllä vuoden 2019 tasolle. Vuonna 2019 liikevaihto oli 3,1 miljardia euroa.