Fodelia etenee vakaata kasvupolkua – analyysi

Valmisruokatuotantoon keskittyvän elintarvikeyhtiö Fodelian tulos yllätti positiivisesti. Yhtiö keskittyy yhä enemmän Feelian foodservice-liiketoimintaan.

Talousjohtaja Kati Kokkonen ja toimitusjohtaja Mikko Tahkola esittelivät Fodelian parantunutta tulosta ja liiketoimintaa Helsingissä 9.8.2023. Kuva: Henri Elo

Samalla kun pyhäntäläisyhtiö Fodelia kertoi vuoden 2023 alkupuoliskon ja huhti-kesäkuun tuloksestaan, se ilmoitti historiansa isoimmasta yhteistyösopimuksestaan, joka on samalla päänavaus päiväkotisektorille.

Fodelia Oyj:n tytäryhtiö Feelia Oy on voittanut merkittävän kilpailutuksen lounasruoan ja välipalan toimittamisesta Pilke päiväkodit Oy:lle. Jatkossa yhteistyö voi sisältää myös laajemman kokonaisuuden. Sopimus on voimassa toistaiseksi.” – tiedote 9.8.2023

Sopimuksen arvo on vuositasolla noin neljä miljoonaa euroa, mutta se voi kasvaa merkittävästi suuremmaksi. Tuotteet tilataan Feelian oman tilausjärjestelmän kautta ja mukana toimituksissa ovat lähes kaikki Pilke päiväkotien yksiköt.

Tulosjulkistustilaisuudessa toimitusjohtaja Mikko Tahkola korosti juuri Feelian oman tilausjärjestelmän merkitystä yhtiön kilpailuetuna. Asiakkaan – esimerkiksi koulun, päiväkodin, hoivakodin, kunnan – ei tarvitse miettiä itse kiloja tai allergeeneja, koska tilausjärjestelmässä tilataan aterioita ja järjestelmä huomioi erikoisruokavaliot ja kuuden viikon kiertävän ruokalistan.

Feelian foodservice-liiketoiminnan kasvu jatkui vahvalla 18 prosentin tasolla huhti-kesäkuussa oltuaan 22 prosenttia tammi-maaliskuussa. Yksikön liikevoittomarginaali on pysynyt vakaana ollen nyt 8,9 prosenttia. Konsernin liikevoitto parani 0,35 miljoonasta 0,53 miljoonaan euroon. Kuva: Fodelia, osavuosikatsaus 9.8.2023

Feelia-yksikkö, joka vastasi yleisellä tasolla Fodelian positiivisesta kokonaiskehityksestä, keskittyy yhä enemmän juuri palvelukonseptien suuntaan, jolloin asiakkaan oman työn tarve esimerkiksi ruuan valmistuksessa ja ruokahuollon suunnittelussa vähenee ja helpottuu.

Konsernin tuleva kasvu ja menestys perustuu Feelian autoklaavituotteen ympärille, mutta samalla Feeliassa on siirrytty tuotebisneksestä kohti asiakkaalle lisäarvoa tuovaa palvelubisnestä. – Mikko Tahkola

Autoklaavitekniikalla tuotteeseen saadaan pitkä säilyvyys. Feelian kymmenestä myydyimmästä tuotteesta ainakin puolessa on johdon mukaan patentti. Patentit ovat voimassa vuoteen 2027. Tahkola kertoi, että yrityksen tuotekehitystoiminta on aktiivista, mutta tuloksista kerrotaan vasta sitten, kun on jotain konkreettista kerrottavaa.

Isoimmaksi kilpailijaksi Feelialle toimitusjohtaja näkee keskuskeittiöt ja paikan päällä tapahtuvan valmistuksen, mutta korostaa samalla oman konseptin tehokkuus- ja vastuullisuushyötyjä esimerkiksi logistiikan tehostuessa.

Tahkola pitää Feelian kannattavaa kasvua ja suoriutumista hyvänä sitä taustaa vasten, että foodservice-markkina ei ole hänen arvionsa mukaansa volyymilla mitattuna juuri kasvanut alkuvuonna, vaan markkinan kasvu 13,8 prosenttia (PTY) on tullut hinnankorotuksista. Myös Feelia sai alkuvuonna tärkeitä hinnankorotuksia voimaan, kun viime vuoden loppupuoliskolla oma hinnoittelu ei pysynyt kustannusten perässä.

Elintarvikkeiden tuottajahinnat eli sisäänostohinnat teollisuudelle ovat nyt tasaantuneet oltuaan erittäin voimakkaassa nousussa koko vuoden 2022 ajan.

Talousjohto katsoo kannattavuutta

Fodelia Oyj on listattu Nasdaq First Northiin ja se noudattaa kotimaista FAS-tilinpäätöskäytäntöä.

Talousjohtaja Kati Kokkonen oli ilahtunut sekä kannattavuuden että omavaraisuuden ja nettovelkaantumisasteen parantumisesta. Tasetta tukee kohentunut tulos mutta myös viime vuonna tehty kiinteistön myynti ja takaisinvuokraus.

Kokkonen pitää tärkeänä, ettei henkilöstö suhteessa liikevaihtoon kasva liikaa, mikä toisi kannattavuuspaineita. Yhtiö tekee jatkuvia tehostustoimia ja -investointeja logistiikassa ja tuotannossa, jotka ovat auttaneet kannattavuuteen.

Johto kertoi, että Feelialla on otettu automaattinen laatikointirobottijärjestelmä käyttöön onnistuneesti. Logistiikkakumppanin vaihdos ja tappiollisista asiakkuuksista luopuminen ovat parantaneet osaltaan kannattavuutta.

Konsernin vuositasolle muunnettu sijoitetun pääoman tuotto oli huhti-kesäkuussa tavoitetasolla ylittäen 10 prosenttia. Tammi-kesäkuussa luku oli 9,4 prosenttia. Kuva: Fodelia, ovk-presentaatio 9.8.2023

Korollisen velan määrä oli kesäkuussa 8,0 miljoonaa euroa. Se on laskenut vuoden takaisesta 12,0 miljoonasta, koska yhtiö toteutti loppuvuonna 2022 edellä mainitun kiinteistöjärjestelyn, jonka kohteena oli Feelian Pyhännän tehdaskiinteistö.

On huomattava, että samalla Feelia maksaa vuokraa kiinteistöstä uudelle omistajalle erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotolle, vrt. tiedote 16.12.2022.

Rullaava 12 kuukauden käyttökate on 3,5 miljoonaa, joten korollisen velan ja käyttökatteen suhde on 2,3 eli selvästi tavoitetason (alle 3) alapuolella. Käyttökate on ennemmin kasvavalla kuin laskevalla trendillä, koska Fodelian toiminnassa ei ole kokonaisuutena merkittäviä kausivaihteluita ja kakkoskvartaalilla yhtiö teki yli miljoona euroa käyttökatetta (liiketulos ennen poistoja), kun vuosi sitten luku oli 0,77.

Yksittäisissä yksiköissä on kausivaihtelua, kuten Perniön Lihan makkaramyynnissä.

Yksiköiden välillä on hajontaa menestyksessä

Samalla kun Feelia etenee erittäin vakaasti ja saa erikokoisia asiakkuuksia, Fodelia Retailissa on ollut enemmän haastetta.

Se ylsi kakkoskvartaalilla 5,5 prosentin kasvuun ja koko vuosipuoliskon kasvu oli 7,4 prosenttia. Retailissa kovin kasvu tulee snacks-liiketoiminnasta (entinen Real Snacks Oy) ja siellä eritoten private label -tuotteista eli kaupan merkeistä. Yhtiöllä on useita tärkeitä private label -asiakkuuksia perunalastuvalmistuksessa oman Oikia-brändinsä lisäksi.

Johdon mukaan snacks-tuotteiden markkina on ollut jopa noin 30 prosentin kasvussa ja yhtiön liiketoiminta on kasvanut sen mukana. Fodelia Retaililla on manner-Suomen ainoa perunalastutehdas, sekin Pyhännällä Pohjois-Pohjanmaalla kuten Feelian isoin tehdas.

Fodelian liiketoiminta rakentuu foodservice-asiakkaita (ravintolat, koulut, kunnat, päiväkodit jne.) palvelevasta Feeliasta sekä vähittäiskauppaan ja kuluttajille tuotteitaan toimittavasta Fodelia Retailista. Muihin yksiköihin kuuluu elokuussa 2022 ostettu Marjavasu sekä ruokahuollon yhteisyritys Fodbar. Kuva: Fodelia Oyj

Snacks-liiketoiminnan ohella mehu- ja sosevalmistaja Marjavasu etenee hyvin. Tahkola on erittäin tyytyväinen kuopiolaisen Marjavasun kehitykseen. Yhtiö on saanut hyviä ja isoja asiakkuuksia mehuautomaattiliiketoiminnassa. Marjavasu kehittää myös tuoteinnovaatioita ja sillä on käynnissä nykyisten tuotteiden pakkauksiin liittyvä investointiprojekti.

Feelian tuotteet eivät ole menneet vähittäiskaupassa odotusten mukaan kaupaksi. Uuden konseptin saaminen kilpailtuun markkinaan on aina haaste. Feelian vähittäiskaupan tuotteille on johdon mukaan paras kysyntä Pyhännän lähiseudulla, jossa tuotemerkki ja yritys tunnetaan paremmin. Yhtiö on tuomassa uusia tuotteita vähittäiskauppaan, mutta se ei ole ydinpainopiste eikä yhtiö lähde kilpailemaan yhden hengen mikroaterioilla.

Myöskään Feelia Ruokakauppa -verkkokauppa ei ole edennyt odotetusti. Liikevaihto on laskenut ja toiminta on ollut osin tappiollista.

Ruuan verkkokaupassa on ollut haasteita meillä ja muilla. – Mikko Tahkola

Johto näkee verkkokaupan tärkeänä toimintana ja uskoo, että sille on markkinansa. Tahkola puhuu ihmisten arjen superhelpottajasta, eli tätäkin katsotaan asiakastarpeen ja -lisäarvon näkökulmasta.

Ruoan verkkokaupan markkina ei ole enää tänä vuonna kehittynyt edellisvuosien mukaisesti. Valmisruokien myynti vähittäiskauppaan on myös edennyt tavoiteltua hitaammin. – ovk 9.8.2023

Yhteisyritys Fodbar menee johdon mukaan oikeaan suuntaan, vaikka ei aivan odotusten mukaan. Liikevaihto on tänä vuonna arviolta vajaa 10 miljoonaa euroa, mutta markkinapotentiaali on tulevaisuudessa kymmeniä miljoonia. Markkina on sote-uudistuksen vuoksi vielä käymistilassa, mutta yhtiö on saanut uusia asiakkuuksia.

Myös yhteisyritys Fodbarin liiketoiminta on kasvussa, ja alkuvuonna on käynnistynyt useita merkittäviä ulkoistussopimuksia. Sopimusten haltuunotto on kuitenkin synnyttänyt lisäkustannuksia ja toiminnan kannattavuus oli niiden myötä katsauskaudella matala. – osavuosikatsaus 9.8.2023

Fodbarissa on kyse siitä, että asiakas saa paitsi Feelian ateriatuotteita myös ruokahuollon henkilöstöä tuottamaan kokonaisulkoistusratkaisun. Fodbar on Fodelian ja Baronan tytäryhtiön puoliksi omistama ja se kirjataan tulokseen pääomaosuusmenetelmällä rahoituseriin. Fodelian liikevaihdossa Fodbar näkyy välillisesti ainoastaan Feelian Fodbarille myymien ateriatuotteiden kautta.

Perniön Lihan ja Pita Factoryn ERP-käyttöönotosta on aiheutunut alkuvuonna ylimääräisiä kustannuksia, mutta projekti on saatu päätökseen. Fodelia Retailin hallinnon tehostaminen ja fuusio aiemmin tänä vuonna on tuonut säästöjä verrattuna viime vuoteen.

Fodelia Retailin snacks-liiketoiminta menestyy ja kasvaa. Yhtiö valmistaa tuotteita sekä kaupan merkeille että omalla Oikia-brändillään. Kuva: Fodelia Oyj

Yhteenveto

Feelia-liiketoimintayksikkö, joka palvelee foodservice-asiakkaita, etenee vahvasti oikeaan suuntaan. Fodelia panostaa yhä enemmän sen kannattavan kasvun varmistamiseen.

Toisena tavoitteena on Fodelia Retailin kannattavuuden parantaminen.

Fodelian strategiana on toimia holding-yhtiönä, joka omistaa eri kehitysvaiheessa olevia elintarviketeollisuuden yhtiöitä. Johto ei ole aktiivisesti tekemässä uusia yritysostoja, vaikka tarjontaa on. Kysyttäessä Fodelia voisi olla kiinnostunut sellaisesta yhtiöstä, joka tukisi Feelian liiketoimintaa.

Vaikuttaa ulkoapäin katsottuna fiksulta, että yhtiö keskittyy isoimman yksikön eteenpäin viemiseen, koska Feeliaan liittyy iso ja kannattava markkinapotentiaali ja se kannattelee jo tällä hetkellä Fodelian arvonmuodostusta.

Marjavasu vaikuttaa onnistuneelta yritysostolta. Myös Fodbar vaikuttaa olevan konsernille tärkeä liiketoiminta, jossa nähdään iso vastainen kasvupotentiaali.

Toisin sanoen, Fodelia menestyy, panostaa ja kannattaa tällä hetkellä kaikkein parhaiten foodservice-markkinassa sekä vähittäiskaupan snackseissä. Kurssi reagoi keskiviikon ja perjantaina välisenä aikana kymmenen prosentin nousussa hyvään tulosjulkistukseen ja uuteen yhteistyöhön ison päiväkotitoimijan kanssa.

Rahoituksen kannalta on todella hyvä, että yhtiön velkaisuus on kohtuullista, koska korkotaso on noussut. Kaikkiaan Fodelian kannattava kasvu näyttää tänä vuonna vakaammalta kuin mitä se oli viime tilikaudella. Ohjeistuksen lukuihin yhtiö ei tehnyt muutoksia.

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 45–52 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Ennusteeseen tuo epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen hintatasoon.

Osakemäärän ollessa 8,1 miljoonaa ja kurssin 4,3 euroa, markkina-arvoksi muodostuu 35 miljoonaa euroa. Viime vuoden liikevaihto oli 41,6 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 2,7 prosenttia. Vastaava marginaali tammi-kesäkuussa 2023 oli 4,1 (H1/22: 2,3).

Vuoden 2026 liikevaihtotavoite on yli 100 miljoonaa euroa 8-10 prosentin liikevoittomarginaalilla. Siihen johdolla on täysi luotto ja se vaatisi 25 prosentin kasvun jatkumista lähivuosina.

Yhtiön riskeistä ja osingosta kirjoitimme huhtikuun analyysissa.

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.