Jeremy Siegel: Osakemarkkinat ovat matkalla kohti ennätyslukemia

Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi ei ole enää kaukana uudesta ennätyksestä.

Whartonin yliopiston rahoituksen professori ja Stocks for the Long Run -kirjan kirjoittaja Jeremy Siegel arvioi, että jenkkiosakkeet ovat matkalla kohti uusia ennätyskorkeuksia, koska Yhdysvaltain talous ja yritysten tulokset pysyvät vahvoina.

”Nämä ovat niin vahvat markkinat. Alhaisempi inflaatio ja vahvempi talous sekä hyvät ohjeistukset ja hyvät tulokset. Mikä tätä markkinaa nyt pysäyttäisi?”, huippuekonomisti kysyi uutistoimisto CNBC:n haastattelussa perjantaina.

Osakkeet voivat olla matkalla kohti uutta ennätystä, Siegel ennustaa, sillä S&P 500 on vain muutamien prosenttien päässä kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan 4 796:sta, jonka se saavutti tammikuussa 2022.

Ehkä Siegelin kannalta hieman epäonnekkaasti USA:n osakemarkkinat kääntyivät keskiviikkona laskuun sen jälkeen, kun luottoluokituslaitos Fitch alensi Yhdysvaltain hallituksen luottoluokitusta vedoten julkisen talouden ja poliittiseen epävakauteen.

Vahvat tulokset ovat suurelta osin auttaneet osakkeita toisen vuosineljänneksen raportointikaudella, sillä Factsetin tietojen mukaan noin 82 prosenttia S&P 500 -yhtiöistä on raportoinut positiivisista yllätyksistä huhti-kesäkuun tulosraporteissaan.

Siegel on viime kuukausina suhtautunut optimistisemmin osakkeisiin, vaikka hän on aiemmin varoittanut taantumasta, joka voisi romahduttaa nykyisen rallin. Siegelin mukaan tämä johtuu markkinoita ohjaavista nousevista tekijöistä, kuten yritysten vahvoista tuloksista ja osakkeiden ”laajenevasta nousurallista”. Laajeneva nousuralli tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa osakkeista on mukana markkinoiden nousussa.

Market Insider -sivusto tuo esille myös sen positiivisen seikan jenkkiosakkeiden kannalta, että Yhdysvaltain talouden vahvuus on vähentänyt odotuksia laskusuhdanteesta ja Wall Streetin ennustajat ovat laskeneet taantumaodotuksiaan. Yhdysvaltain bruttokansantuote kasvoi 2,4 prosenttia toisella neljänneksellä ja 2,0 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä.

Myös inflaatio ja palkkojen nousu on hidastunut. Siten USA:ssa on makrotaloudelliset olosuhteet ovat nyt juuri sopivat kasvulle, Siegel sanoo.

Siegel on yleensä tunnettu optimistisista pörssinäkemyksistään.

Esimerkiksi viime marraskuussa Siegel totesi, että tuolloin oli kärsivälliselle sijoittajalle ”kultainen aika” ostaa osakkeita. Hän odottaa Yhdysvaltojen osakkeiden nousevan jopa 30 prosenttia seuraavien kahden vuoden aikana.

Siegelin ennustus oli oikean suuntainen. Marraskuun alusta S&P 500 -osakeindeksi on kivunnut 20 prosenttia.