Sijoituskohteena kaksi erilaista kellofirmaa – osinko- ja kasvuyhtiö

Jos arvokellojen kysyntä pitää yli heikon taloussuhdanteen, nämä kaksi erilaista kelloyhtiötä vaikuttavat varteenotettavilta sijoituskohteilta.

Vielä muutama vuosi takaperin arvokellot olivat kuumaa kauppatavaraa ja osin spekulaation välineitä. Tuoreen CNBC:n artikkelin mukaan käytettyjen luksuskellojen hinnat ovat pudonneet kolmanneksen vuoden 2022 huipusta, jolloin kysytyimmistä kelloista maksettiin parhaimmillaan viisinkertainen hinta niiden jälleenmyyntihintoihin nähden.

Boston Consulting Group arvioi luksuskellomarkkinan kooksi 75 miljardia dollaria, josta kolmannes on käytettyjä kelloja. Kuinka uusien ja käytettyjen kellojen myynnin käy lähivuosina, kun inflaation kurittaa kuluttajien ostovoimaa?

Luksustuotteiden kysyntää pidetään usein suhdannekestävänä. Sijoittajat ovatkin ostaneet kilvan esimerkiksi LVMH:n ja Ferrarin osakkeita, ja niiden arvostustasot ovat kohonneet varsin korkealle. Kiinnostus kelloyhtiöiden osakkeita kohtaan on kurssikehityksen perusteella hiipunut.

Älykellot ovat luonnollisesti olleet yksi kelloteollisuuden huolenaihe. Älykellojen myynti ylitti perinteisten kellojen myynnin jo vuonna 2018. Siitä huolimatta rannekellojen vienti Sveitsistä on kaksinkertaistunut frangeissa mitattuna vuodesta 2005 ja kasvanut neljän prosentin vuosivauhtia vuodesta 2000. Älykello ei näytä tappaneen kunnon aikarautaa, sitä ei tehnyt myöskään kännykät.

Ajan kertomisen lisäksi rannekellolla on useita eri tehtäviä. Se voi olla koru, statussymboli, keräilykohde tai pitkäaikainen haave. Rannekello voi olla myös sijoitus ja keino varastoida tai kuljettaa varallisuutta kompaktissa muodossa.

Sveitsiläinen kelloyhtiö, Swatch Group, on monien tunnettujen kellomerkkien takana. Sen brändiportfolioon kuuluvat muun muassa Omega, Longines ja Tissot. Swatch Groupin osake on kohtuullisen hintainen. Sen eteenpäin katsova P/E-luku on 13. Swatchin liikevoittomarginaali oli viime vuonna 17 prosenttia ja oman pääoman tuotto seitsemän prosenttia.

Koska Swatch on listattu Sveitsiin, sen osake on vain harvojen ulottuvilla. Eikä yhtiön osake väistämättä ole paras vaihtoehto kelloista kiinnostuneelle sijoittajalle.

Laajentuva englantilainen kellokauppias

Watches of Switzerland on suurin luksuskellojen jälleenmyyjä Iso-Britanniassa ja toiseksi suurin Yhdysvalloissa. 42 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista ja loppuosa Euroopasta.

Yhtiöllä on useita kelloja myyviä kauppaketjuja: Mappin&Webb, Goldsmiths, Mayors, Betteridge ja AnalogShift. Yhteensä Watches of Switzerlandilla on noin 200 kauppaa, joista vain kuusi on Manner-Euroopassa. Nykymuotoonsa Watches of Switzerland tuli kolmen ketjun fuusiossa vuonna 2005. Yhtiö listautui Lontoon pörssiin vuonna 2014.

Usealla ketjulla on takana pitkät päämiessuhteet ja perinteet. Esimerkiksi Goldsmiths on perustettu 1778 ja se on ollut Rolexin jälleenmyyjä vuodesta 1919. Muillakin ketjuilla on vähintäänkin satavuotiset historiat. Ketjujen lisäksi yhtiöllä on useita yhteen kellomerkkiin keskittyneitä myymälöitä.

Watches of Switzerlandin viimeisin tilikausi päättyi 30.4. Yhtiön liikevaihto kasvoi 25 prosenttia ja oikaistu liikevoitto 27 prosenttia suhteessa vertailukauteen. WOG:n liikevaihto on kasvanut 19 prosentin ja oikaistu liikevoitto 27 prosentin vuosivauhtia vuodesta 2016 lähtien. Edellisellä tilikaudella yhtiön liikevoittomarginaali nousi 12 prosenttiin ja sen oman pääoman tuotto oli liki 30 prosenttia.

Watches of Switzerlandin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys.

Yhtiö aikoo jatkaa ripeää myymäläverkoston laajentamista. Kuluvan ja seuraavan vuoden aikana sen suunnitelmana on avata 20 yhteen brändiin keskittyvää myymälää ja useita liikkeitä sen omien brändien alla sekä aloittaa käytettyjen Rolex kellojen kauppa Iso-Britanniassa.

77 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tuli kahdeksan suurimman kellobrändin myynnistä ja 14 prosenttia myynnistä on muita tuotteita kuin kelloja, esimerkiksi koruja. Watches of Switzerland myös ostaa, myy ja huoltaa käytettyjä kelloja. Sen AnalogShift nettikauppa on erikoistunut käytettyjen kellojen kauppaan.

Watches of Switzerlandin osakekurssi putosi koronakriisin aikana 200 penniin ja saavutti yli seitsenkertaisen 15 punnan tason tammikuussa 2022. Siitä lähtien osakekurssi on ollut pomppivassa laskutrendissä. Vaikka yhtiö on laajentunut nopeasti, sen nettovelka on säilynyt hyvällä tasolla ja on vain puolitoistakertainen suhteessa käyttökatteeseen. Vahva tase auttaa, jos luksuskellojen kysyntä heikkenee merkittävästi.

Analyytikoiden keskitavoitehinta Watches of Switzerlandin osakkeelle on 9,5 puntaa.

Sveitsiläisiä kelloja sekä muotibrändejä

Movado on amerikkalainen yhtiö, joka valmistaa ja myy omia kellobrändejään sekä lisensoi brändejä eri muotitaloilta. Movadon lisensoimia brändejä ovat Calvin Klein, Coach, Hugo Boss, Lacoste ja Tommy Hilfiger. Yhtiön omia brändejä ovat Movado, Ebel, Concord, MVMT ja Olivia Burton.

Hieman yli puolet Movadon liikevaihdosta koostuu lisensoitujen brändien myynnistä, kolmannes omien brändien ja 15 prosenttia omien myymälöiden myynnistä. Movadolla on 55 myymälää Yhdysvalloissa. Maantieteellisesti yhtiön myynnistä 45 prosenttia tulee Yhdysvalloista. Yhtiön brändeistä Ebel ja Concord ovat kalliimman hintaluokan kelloja ja muut sijoittuvat alempiin hintaluokkiin.

Movadon liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys.

Myöskään Movadon tilikausi ei kulje kalenterivuoden tahtiin. Movado julkisti vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen toukokuun lopussa. Yhtiön myynti laski 11 prosenttia, bruttomarginaali heikkeni kolme prosenttiyksikkköä ja osakekohtainen tulos puolittui. Movado odottaa kysynnän olevan takkuista sen päämarkkinoilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Movado on kasvattanut myyntiään keskimäärin neljän prosentin ja osakekohtaista tulosta keskimäärin 6,4 prosentin vuosivauhtia. Keskimääräinen tuotto omalle ja sijoitetulle pääomalle on ollut yli kymmenen prosenttia.

Viime vuonna sen liikevoitto ylsi lähes 15 prosenttiin. Movado näyttää hukanneen kaksi merkittävää trendiä. Vain pieni osa, alle viisi prosenttia, sen liikevaihdosta tulee Aasian kasvavilta ja tärkeiltä markkinoilta. Älykellotrendiin Movado ei ehtinyt tai halunnut mukaan.

Movadon osinkohistoria on epäjohdonmukainen. Tällä hetkellä yhtiö maksaa 0,35 dollarin osingon vuosineljänneksittäin. Näin osinkotuotoksi muodostuu noin viisi prosenttia. Alkuvuodesta Movado jakoi ylimääräisen dollarin suuruisen lisäosingon. Yhtiön osingonjako on joko kasvanut tai pysynyt paikoillaan vuodesta 2011 lähtien.

Movadolla ei ole lainkaan velkaa. Kassassa sillä on käteistä tyypillisesti 200 miljoonan dollarin verran ja varastossa tavaraa 150 miljoonan dollarin edestä. Äänivaltaisempien osakkeiden voimalla yhtiössä käyttää valtaa perustajan jälkeläiset, joista yhtiön toimitusjohtajana toimii Efraim Grinberg.

Movadon kilpailijan, liikevaihdoltaan huomattavasti suuremman ja samalla tapaa eri tuotemerkkejä lisensioivan Fossil Groupin, liikevaihto on ollut laskutrendissä vuodesta 2015 lähtien. Se on myös tehnyt huomattavasti useammin tappiota kuin voittoa. Movadon kannalta olisi myönteistä, että se nappaisi kilpailijaltaan jonkin uuden lisenssibrändin.

Tämän skenaarion todennäköisyys kasvoi kuluneella viikolla, kun muotitalo Coach, Movadon asiakas, osti Fossilin asiakkaan Capri Holdingsin, jolle Fossil tekee kelloja Kate Spade ja Michael Kors brändeillä.

Movadoa seuraa ainoastaan yksi analyytikko, jonka tavoitehinta osakkeelle on 32 dollaria.

Melko edullisia jos kysyntä pitää

Kahden kellofirman arvostustasossa on selkeä ero. Yhtiöt eivät luonnollisesti ole täysin vertailukelpoisia, koska toinen on puhtaasti kellojen jälleenmyyjä ja toinen enemmän valmistaja. Watches of Switzerlandin kertoimia nostanee sen ripeämpi kasvutahti sekä korkeampi pääoman tuotto. Movadon arvostustasoa mahdollisesti ahdistaa pienempi koko, vähäinen analyytikkoseuranta ja perustajaperheen äänivalta. Vertailun vuoksi taulukkoon on otettu mukaan myös tunnettu The Swatch Group.

Yhtiö NTM EV/S NTM P/E EV/EBIT EV/EBITDA P/E Watches of Switzerland 1,2 13,4 11,5 9,7 13,6 Movado 0,7 9,3 4,9 4,5 7,6 The Swatch Group 1,4 13 8,3 6,6 16,8 NTM = seuraavat 12 kuukautta, ennuste. Lähde: Tikr.

Kuluneella viikolla Watches of Switzerland julkisti tietoja ensimmäisen vuosineljänneksen kehityksestä. Kokonaisuudessaan sen liikevaihto laski prosentin vertailukelpoisin valuuttakurssein, mutta Yhdysvalloissa myynti kasvoi 10 prosenttia. Yhtiön mukaan luksuskellojen kysyntä ylittää yhä niiden tarjonnan.

Myynnin tulisi kohentua, sillä kuluvalla tilikaudella Watches of Switzerland odottaa liikevaihdon kasvavan 8-11 prosenttia ja liikevoittomarginaalin pysyvän edellisen tilikauden tasolla 12 prosentissa.

Movado julkistaa osavuosituloksen elokuun lopussa. Sen vuosikausia heikosti suoriutunut kilpailija, Fossil Group, julkisti kuluneella viikolla heikon osavuosituloksen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sen myynti laski 13 prosenttia ja yhtiön tappiot syvenivät.

The Swatch Groupin osakekurssi on pärjännyt hyvin, sillä sen myynti kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 18 prosenttia ja nettotulos 56 prosenttia. Vielä kuukausi sitten Swatch kuvasi näkymiä vuoden jälkipuoliskolle erinomaisiksi.

Watches of Switzerlandin, Movadon ja The Swatch Groupin kurssikehitys viimeisen vuoden aikana.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.