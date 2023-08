Kempower tavoittelee Keski-Euroopan jättimarkkinoita uuden sertifikaatin turvin

Keski-Euroopassa on aukeamassa valtavat markkinat sähköautojen latausasemille.

Sertifikaatin myötä Kempower voi jatkossa tehdä yhteistyötä myös julkisen latauksen tarjoajien kanssa Saksassa ja Itävallassa. Kuva: Kempower Oyj.

Sähköajoneuvojen pikalatausratkaisuja valmistavalle Kempowerille on myönnetty niin sanottu Eichrecht-sertifikaatti, joka mahdollistaa yhtiön sähköajoneuvojen pikalatausratkaisujen toimittamisen nyt myös julkisille latausasemille Saksassa ja Itävallassa.

Eichrecht on kehitetty lisäämään energian mittaamisen ja laskutuksen läpinäkyvyyttä, parantamaan kuluttajasuojaa ja mahdollistamaan kilowattitunteihin perustuvan latausenergian myynnin.

Kempowerin latureiden käytettävyysasteen ollessa yli 99 prosenttia, sähköautoilijat Saksassa ja Itävallassa voivat jatkossa nauttia markkinoiden luotettavimmista ja käyttäjäystävällisimmistä latausratkaisuista.

Yhtiön ratkaisut on suunniteltu kaikille sähköajoneuvoille, kuten henkilöautoille, busseille, rekoille, veneille sekä työkoneille.

Saksan hallituksen tavoitteena on saada 15 miljoonaa täyssähköautoa liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä. Kehitystä kuitenkin jarruttaa luotettavien latausratkaisujen puute, ja tämä onkin yksi suurimmista haasteista tavoitteen saavuttamiseksi.

Saksa on latausasemien kasvumarkkina

Vuoden 2022 lopulla hallitus esitteli suunnitelman, jonka avulla Saksaan olisi mahdollista asentaa miljoona latauspistettä vuoteen 2030 mennessä.

”Eichrecht-sertifikaatti parantaa kuluttajansuojaa ja takaa läpinäkyvän sekä luotettavan latauskokemuksen. Sähköautoilijat voivat luottaa siihen, että he maksavat oikeasta määrästä ladattua energiaa, kun he lataavat latureillamme”, sanoo Kempowerin markkinointijohtaja Jussi Vanhanen.

Sen sijaan, että keskitttyisi yksittäisiin latureihin, yhtiö lähestyy latausta kokonaisratkaisun ja systeemin kautta, Vanhanen kertoo.

”Olemme itsekin innokkaita sähköautoilijoita ja suunnittelemme latauskokemuksen ja ratkaisumme aina sähköautoilijoiden näkökulmasta”, hän jatkaa.

Luotettavat ja käyttäjäystävälliset latausratkaisut varmistavat latauksen saatavuuden

Kempower väittää tarjoavansa markkinoiden nopeimpia sähköajoneuvojen latausratkaisuja, keskittyen huipputason käyttäjäkokemukseen, skaalautuvuuteen sekä luotettavuuteen: Kempowerin latureiden käytettävyysaste on yli 99 prosenttia.

Kempower Satellite -latausjärjestelmä koostuu erillisistä Kempower Power Unit -tehoyksiköistä ja Kempower Satellite –latauspisteistä, jotka voivat sijaita jopa 80 metrin etäisyydellä tehoyksiköistä. Latausjärjestelmä voidaan helposti asentaa myös ahtaisiin tiloihin. Innovatiivisen kaapelinhallintaratkaisun ansiosta painavan latauskaapelin käsittely on vaivatonta.

Yhtiöb dynaaminen latausominaisuus mahdollistaa latauskapasiteetin jakamisen sähköajoneuvojen kesken ja latauskäyrien optimoimisen. Tämä nopeuttaa latausaikoja entisestään ja minimoi jonot latausasemalle. Tämän ja monet muut ominaisuudet, kuten latauksen reaaliaikaisen seuraamisen puhelimesta, mahdollistaa Kempower ChargEye -ohjelmisto.

Todellinen kurssiraketti

Kempower on ollut viime vuosina todellinen Helsingin pörssin helmi. Yhtiön osake on kivunnut vuodessa jo 138 prosenttia. Yhtiö listautui joulukuussa 2021, jonka jälkeen osake on noussut jo yli 430 prosenttia.

Kurssinousu takana on tietysti menestyksellinen liiketoiminta.

Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä yhtiön tilauskanta nousi 139 miljoonaan euroon vertailukauden 62 miljoonasta eurosta. Liikevaihto nousi viime vuoden vajaasta 22 miljoonasta eurosta lähes 73 miljoonaan euroon.

Myös tuloskehitys on vakuuttavaa. Toisella vuosineljänneksellä liiketulos nousi 13,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 1,8 miljoonasta eurosta.