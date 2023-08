Kesko laajentaa yrityskaupalla toimintaansa Tanskaan

Talouden taantuma avaa Keskolle houkuttelevia mahdollisuuksia yrityskaupparintamalla.

Kesko pääjohtaja Mikko Helander

Kesko on sopinut ostavansa Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n.

Yrityskaupan myötä Kesko saa vakaan jalansijan Tanskan rautakauppamarkkinoilla. Samalla Kesko vahvistaa tavoitteensa mukaisesti markkina-asemaansa Pohjois-Euroopassa. Davidsenin perhe jää yritykseen vähemmistöomistajaksi 10 prosentin omistusosuudella.

Keskon mukaan Tanskan rautakauppamarkkina on merkittävän kokoinen, noin 5,7 miljardia euroa. Se on Suomen markkinaan verrattuna yli 1,5-kertainen.

Koko yrityksen velaton yritysarvo on noin 190 miljoonaa euroa, ja Kesko ostaa nyt yrityksestä 90 prosentin osuuden noin 170 miljoonalla eurolla.

Davidsen on perheomisteinen rautakaupan toimija, joka keskittyy pääasiassa yritysasiakkaisiin. Se on Tanskan suurimpia rautakauppayrityksiä: sen markkinaosuus on noin yhdeksän prosenttia ja Etelä-Tanskassa noin 30 prosenttia.

Davidsenilla on 23 pääosin Etelä-Tanskassa sijaitsevaa rautakauppaa, joiden kiinteistöistä se omistaa 19. Yhtiöllä on noin 850 työntekijää. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2022 noin 560 miljoonaa euroa, käyttökate 27 miljoonaa euroa ja liikevoitto 23 miljoonaa euroa.

Kesko odottaa Davidsenin myynnin ja kannattavuuden laskevan väliaikaisesti viime vuoden tasosta talouden taantuman ja rakentamisen volyymien laskun vuoksi.

Davidsen jatkaa toimintaansa nykyisellä brändillä ja nykyisen paikallisen johdon alaisuudessa.

”Rakentamisen ja talotekniikan kaupan ja siellä erityisesti yritysasiakasliiketoiminnan kasvattaminen Pohjois-Euroopassa on tärkeä osa Keskon kasvustrategiaa. Olemme toteuttaneet strategiaamme johdonmukaisesti ja ostaneet useita alan yrityksiä Skandinaviassa. Davidsenin osto ja Keskon laajeneminen Tanskan markkinalle on linjassa kasvustrategiamme kanssa”, toteaa Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

Helanderin mukaan Keskon tavoitteena on edistää rakentamisen ja talotekniikan kaupan konsolidaatiota Pohjois-Euroopassa ja olla alan johtavia toimijoita yritysasiakaskaupassa kaikissa toimintamaissaan.

”Talouden taantuma vaikuttaa yritysten liiketoimintaan, mutta samaan aikaan se avaa konsolidaatiomahdollisuuksia Keskon kaltaiselle alan toimijalle“, Helander toteaa.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja ja pääjohtajan sijainen Jorma Rauhala kertoo, että Keskolla on vahvaa näyttöä aiemmista yrityskaupoista sekä ostettujen yritysten integroinnista.

”Vaikka tämänhetkinen suhdanne Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinoilla on haastava, antaa tämä pitkän aikavälin investointi meille hyvän jalansijan Tanskan merkittävän kokoisilla rautakauppamarkkinoilla. Tanskan markkinassa on vielä tilaa konsolidaatiolle, ja se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kasvuun sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta”, hän toteaa

Rauhalan mukaan kyseessä on Keskolle strateginen yrityskauppa, mutta se kuitenkin tarjoaa myös hankintaan, valikoimiin ja toimintatapojen kehittämiseen liittyviä synergiaetuja.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Euroopan komission hyväksyntää sekä tiettyjen muiden ehtojen täyttymistä. Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.