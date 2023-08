Lainaa ulkomaalaisesta pankista ‒ miten ja mistä?

Korkokulut ovat viime aikoina nousseet roimasti. Moni onkin alkanut vertailemaan lainojaan ja miettimään, voisiko jopa ulkomailta saada lainaa edullisemmin ja voiko suomalainen edes saada lainaa ulkomailta.

Kuva: Andrea De Santis.

Selvitettäviä kysymyksiä ovat myös, miten ulkomaalaisilta pankeilta voi hakea lainaa ja voiko näitä lainoja vertailla jotenkin.

Kerromme tässä artikkelissa, miten ulkomaalaisesta pankista voi hakea lainaa voi käyttää ja kannattaako ulkomaalaisesta pankista yleensäkään hakea lainaa.

Voiko suomalainen saada lainaa ulkomaalaisesta pankista?

Suomalaiset voivat hakea ja saada lainaa ulkomailta. Edellytyksenä on kuitenkin, että lainaa tarjoava pankki toimii myös Suomessa ja lainanhakijan on täytettävä luotonantajan ehdot.

Lainanantajaksi kannattaa valita sellainen ulkomaalainen pankki, jolla on sivuliike Suomessa. Tällöin he noudattavat lainanmyöntämisessä suomalaista kuluttajansuojalakia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lainan korkokatto on 20 %:ia, hinnoittelu on selkeää ja sitä rajaa kuluttajansuojalaki sekä lainaehdot ovat läpinäkyviä ja reiluja.

Pankkeja, joista suomalaiset voivat hakea lainaa

Ulkomaalaisia pankkeja, joista suomalaiset voivat saada lainaa, on useita. Olemme listanneet tähän kymmenen ulkomaalaista pankkia, josta suomalaiset voivat hakea lainaa. Sulkuihin on merkitty pankin kotimaa ja perään tieto, onko pankilla sivuliikettä Suomessa.

Resurs Bank AB (Ruotsi), sivuliike Suomessa Bank Norwegian (Norja), ei sivuliikettä Suomessa Instabank (Norja), ei sivuliikettä Suomessa Nordax Bank (Ruotsi), sivuliike Suomessa Svea Bank Ab (Ruotsi), sivuliike Suomessa Bigbank (Viro), sivuliike Suomessa TF Bank (Ruotsi), sivuliike Suomessa Santander Consumer Finance Oy (Espanja), suomalainen osakeyhtiö Swedbank AB (Ruotsi), sivuliike Suomessa Morrow Bank AS (Norja), ei sivuliikettä Suomessa

Kuten listasta voi havaita, niin monella suomalaisille lainoja myöntävällä ulkomaalaisella pankilla on sivuliike Suomessa. Tämä helpottaa asioimista niiden kanssa ja pitää lainakulut kohtuullisina.

Miten voin käytännössä saada lainaa ulkomaalaiselta pankilta?

Lainan hakeminen itse suoraan ulkomaalaisesta pankista ei välttämättä ole kannattavaa. Usein lainan saaminen suoraan pankilta ei onnistukkaan, mikäli lainansaajalla ei ole kotiosoitetta lainantarjoajan kotimaassa.

Laina suoraan ulkomaiselta pankilta itse haettuna

Mikäli päätät kuitenkin hakea lainaa ulkomaalaiselta pankilta suoraan itse, kannattaa sinun ennen sitä selvittää muutamia asioita luotonmyöntäjän luotettavuudesta. Huonosta luotettavuudesta kielivät muun muassa seuraavat asiat:

Ennakkomaksun pyytäminen, jotta laina voidaan myöntää

Lainan myöntäminen ilman luottotietoja tai niiden tarkistamista

Asiakkaan tulotietoja ei tarkisteta ennen lainan myöntämistä

Huono kielitaso viesteissä ja nettisisällössä

Uusi yritys, josta ei löydy kokemuksia

Jollet ole varma luotonmyöntäjän luotettavuudesta, ei heille kannata myöskään koskaan luovuttaa omia henkilötietoja. Huomioi myös valuuttariski. Kurssien muuttuessa lainasi voi muuttua yllättävän kalliiksi. Valuuttariskistä johtuen, laina kannattaakin aina kuin mahdollista ottaa euroissa.

Laina vertailupalvelun kautta

Voit hakea ja vertailla ulkomaalaisten pankkien lainoja myös hakemalla niitä helpoiten lainojen kilpailutussivustoilta. Esimerkiksi Summarumin lainojen kilpailutusta hyödyntämällä voit yhdellä hakemuksella hakea lainaa kymmeniltä eri pankeilta, myös ulkomaalaisilta pankeilta. Saat hakemisen jälkeen pikaisesti tiedon, ovatko ulkomaiset pankit jättäneet sinulle lainatarjouksen.

Käyttämällä lainasi hakemiseen ja vertailemiseen vertailupalvelua säästät sekä aikaa että rahaa. Saat pankkien kilpailusta johtuen parhaimmillaan useita hyviä ja edullisia tarjouksia, eikä sinun tarvitse odottaa kauan aikaa niitä päästäksesi vertailemaan parhainta. Kun olet hyväksynyt lainan, ei aikaakaan kun laina saapuu tilillesi, ja pääset hyödyntämään rahat haluamallasi tavalla.

Mihin ulkomaalaisten pankkien lainoja yleensä käytetään?

Ulkomaalaisten pankkien lainoja voi käyttää mihin tahansa. Tyypillisesti ulkomaalaisesta pankista haetaan kulutusluottoa, jonka voi saada tililleen pikaisessa aikataulussa. Kulutuslainan käyttötarkoituksiakin on monia. Voit ostaa kulutuslainalla huonekaluja, kodin elektroniikkaa tai vaikka uuden sähköpyörän.

Tällaiset kulutuslainat ovat usein lainasummiltaan suhteellisen pieniä. Vertailupalveluissa voit vertailla eri pankkien lainatarjouksia ja löytää sitä kautta itsellesi edullisimman kulutusluoton. Esimerkiksi Summarumissa haettavan lainan korko taso voi olla edullisimmillaan vain 4,5 prosenttia.

Miksi lainaa kannattaa hakea ulkomaalaisesta pankista?

Lainan hakemiseen ulkomailta voi olla monia syitä. Yleensä lainan hakemisella tavoitellaan matalaa korkoa tai yleensäkin sitä, että laina myönnetään. Syitä, miksi laina kannattaa hakea ulkomaalaisesta pankista, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Lainan voi saada helpommin

Sinulle ei myönnetä lainaa suomalaisesta pankista. Ulkomaalaisesta pankista voit tästä huolimatta lainan saada. Ole tässä tapauksessa kuitenkin varovainen, ettet joudu maksuvaikeuksiin. Lainan myöntämisen ehdot ovat suomalaisissa pankeissa yleensä syystä tiukat ja mitoitettu lainan saajan maksukyvyn mukaan.

Korkotaso ja lainaehdot

Saatat saada ulkomaalaisesta pankista paremman korkotason ja lainaehdot. Muistathan tarkistaa koron lisäksi myös muut lainasta aiheutuvat kulut. Lainojen vertailussa kannattaa hyödyntää todellista vuosikorkoa, jossa on huomioitu koron lisäksi kaikki lainasta aiheutuvat kulut.

Nopea lainanmyöntämisprosessi

Saatat saada ulkomaalaisesta pankista lainan nopeammin kuin suomalaisesta pankista. Huomaathan myös, että vertailupalvelujen kautta haetut ja myönnetyt lainat saa usein käyttöönsä todella nopeasti.

Kuten yllä olevista seikoista voi havaita, saattaa lainan hakeminen ulkomaalaisesta pankista olla kannattavaakin. Tämä riippuu kuitenkin paljon omasta tilanteestasi ja riskinottohalukkuudestasi.