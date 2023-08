Muistutus verottajalta: Lähes miljoonalla suomalaisella on liian alhainen veroprosentti

Tuhannet suomalaiset saattavat kokea ikävän yllätyksen, kun tulojen veroprosentti nousee yllättäen.

Verohallinto arvioi, että verokortin tuloraja ylittyy 970 000 henkilöllä, jos he saavat loppuvuodesta tuloja samaan tahtiin kuin tammi–heinäkuun 2023 aikana.

Jos verokortin tuloraja ylittyy, tuloja verotetaan perusveroprosenttia korkeammalla lisäprosentilla.

”Jos tulot ovat muuttuneet alkuvuodesta merkittävästi, kannattaa tehdä OmaVerossa uusi verokortti loppuvuodeksi. Kun uuden verokortin tekee nyt, korkeammat tulot ja mahdollisesti noussut veroprosentti ehditään huomioida ennakonpidätyksessä tasaisesti syksyn mittaan”, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Heikki Koskela.

Verokortin tulorajan riittävyys on helppo veronmaksajan tarkistaa itse. Tuloraja löytyy sekä OmaVerosta, verokortista että verokortin mukana toimitettavasta ennakkoperinnän päätöksestä.

Omia, tiedossa olevia tuloja kannattaa verrata verokortin tulorajaan. Jos vaikuttaa siltä, että tuloraja ei riitä loppuvuoden tuloille, on paikallaan tilata uusi verokortti, Koskela sanoo.

Näin verokortin tuloraja tarkistetaan

Jos veronmaksaja ei ole tehnyt verokorttimuutosta vuoden aikana, kannattaa tuloraja tarkistaa seuraavasti:

Katso OmaVerosta ennakkoperinnän päätös, joka on tullut joulukuussa 2021. Valitse välilehti Yhteydenpito ja sen jälkeen kohdasta Päätökset ja kirjeet linkki Avaa päätökset ja kirjeet .

ja sen jälkeen kohdasta Päätökset ja kirjeet linkki . Ennakkoperinnän päätöksellä kohdassa Erittely tiedoista, joiden perusteella verokorttisi on laskettu näet arvion koko vuoden tuloista, jonka perusteella veroprosentti on laskettu.

näet arvion koko vuoden tuloista, jonka perusteella veroprosentti on laskettu. Jos arvio on riittävä koko vuoden tuloksi, suorituksen maksaja käyttää perusveroprosenttia loppuvuonna.

Jos arvio ei ole riittävä, siirry kohtaan Verokortit ja ennakkovero ja Tilaa uusi verokortti .

ja . Jos et tee verokorttiin muutosta, maksaja käyttää loppuvuonna tulorajan ylittävään summaan lisäveroprosenttia .

. Jos haluat välttyä jäännösverolta, arvioi veroprosenttilaskurilla tarvitsetko muutoksen veroprosenttisi. Tee tarvittaessa verokorttimuutos OmaVerossa.

Jos sinulla on useita työnantajia, seuraa itse verokortin tulorajan täyttymistä ja hae uusi verokortti tai maksa tarvittaessa esimerkiksi lisäennakkoa. Näin voit välttyä jäännösverolta.

Tätä verokortin veroprosenttia käytetään myös tammikuussa 2023. Tuloraja kuitenkin nollautuu vuoden alussa. Vuoden 2023 verokortti otetaan käyttöön 1.2.2023.

Sähkövähennystä hakeneiden kannattaa tarkistaa sähkölaskut

Yhteensä 1 800 henkilöä haki alkuvuodesta sähkövähennystä arvioimalla tammi–huhtikuun 2023 sähköenergiakulunsa verokorttihakemukselle. Jos verokorttia varten ilmoitetut sähköenergiakulut perustuivat arvioon, kannattaa nyt tarkistaa tammi–huhtikuun sähkölaskut ja hakea loppuvuotta varten uusi verokortti toteutuneilla sähköenergiakuluilla.

”Näin verokortti lasketaan oikean suuruisen vähennyksen perusteella ja tuloista pidätetään oikea määrä veroja”, Koskela sanoo.

Kaikkiaan sähkövähennystä on hakenut tänä vuonna 2 200 asiakasta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin viime syksynä arvioitiin. Yhtenä syynä tähän on viime talven leuto sää.

Sähkövähennykseen on oikeus, jos tammi–huhtikuun 2023 sähköenergiakulut olivat yhteensä yli 2 000 euroa. Sähköenergiakuluihin ei lasketa mukaan sähkön siirtoa.

Sähkövähennystä voi hakea edelleen joko ilmoittamalla tammi–huhtikuun sähköenergiakulut verokorttihakemuksessa tai täydentämällä ne ensi keväänä esitäytetylle veroilmoitukselle.