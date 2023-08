Markkinaturbulenssi painaa bitcoinin arvoa jyrkkään sukellukseen

Maailman suurimman kryptovaluutan arvonvaihtelut ovat tunnetusti jyrkkiä.

Kryptosijoittajat saivat hieraista torstaina silmiään, kun Bitcoin putosi torstai-iltana jyrkästi, jopa yhdeksän prosenttia hieman yli 26 000 dollariin. Perjantaina lasku on jatkunut, ja noin 18.00 Suomen aikaa kryptovaluutan arvo on noin 2,4 prosentin laskussa.

Kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta CoinGlassin mukaan kryptovaluuttoista on vedetty pois pääomia miljardi dollaria viimeisen vuorokauden aikana – ja bitcoinin osuus tästä on lähes puolet.

Torstain bitcoinin sukellus iski lisäksi myös osakemarkkinoihin sekä perinteisesti turvallisempina pidettyihin sijoituskohteisiin, kuten joukkovelkakirjoihin. Syynä pidetään sitä, että Yhdysvaltain keskuspankin virkailijat ilmaisivat huolensa siitä, että inflaatio pysyy edelleen kohtuuttoman korkeana. Se viestii siitä, että yksi koronnosto voisi olla vielä edessä.

Bitcoinin laskun taustalla voi olla muutakin.

Wall Street Journalin mukaan Elon Muskin johtama SpaceX olisi alaskirjannut bitcoin-omistuksensa yhteensä 373 miljoonalla dollarilla vuosina 2022 ja 2021, ja avaruusmatkailuyritys oli myynyt virtuaalivaluuttansa.

Vuonna 2022 Muskin johtama Tesla ilmoitti myyneensä noin 75 prosenttia bitcoin-omistuksistaan sijoitettuaan 1,5 miljardia dollaria bitcoiniin.

”Tämä on yksi raaimmista minuutti minuutilta tapahtuvista myynneistä, joita olemme nähneet bitcoinin historiassa. Tämänhetkinen arvaus on, että kyseessä on Elon Muskin/SpaceX:n vetämä myyntierä”, Bitwise Asset Managementin tutkija Ryan Rasmussen toteaa uutistoimisto CNBC:lle.

Sijoittajien negatiivista sijoittajien tunnelmaa lisäsi vielä se, että maailman suurin kryptovälittäjä Binance ilmoitti keskiviikkona sulkevansa kryptomaksupalvelu Binance Connectin.

Binance Connect lanseerattiin maaliskuuta 2022, jolloin se tunnettiin nimellä Bifinity. Palvelu toimi fiat-kryptomaksujen tarjoajana, joka yhdisti kryptoyritykset perinteiseen rahoitusjärjestelmään. Alustan käynnistyessä se tuki 50 kryptovaluuttaa sekä fiat-maksutapoja, kuten Visaa ja Mastercardia. Binance Connectin avulla käyttäjät ovat voineet ostaa kryptovaluuttoja Mastercardin ja Visan kautta.

Rasmussenin mielestä tämä viimeisin dramaattinen lasku on lyhytnäköistä ja pitkälti vähittäissijoittajien ohjaamaa.

Kryptomarkkinat ovat lisäksi viime kuukausina joutuneet Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten painostuksen kohteeksi. Kesäkuussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio haastoi maailman suurimman kryptopörssin Coinbasen oikeuteen väittäen sen toimivan rekisteröimättömänä välittäjänä. Coinbase on kiistänyt syytökset.

Suomalainen bitcoin-asiantuntija uskoo kuitenkin kryptovaluutan tulevaisuuteen.

”Bitcoinin arvossa on tällä hetkellä lähes ennennäkemättömän paljon latautunutta jännitettä”, toteaa X:ssä (entinen Twitter) Henry Brade, suomalaisen kruptovälittäjä Coinmotion Oy:n toinen perustaja sekä Suomen ensimmäisen bitcoin-aiheisen uutissivusto Bittiraha.fi:n perustaja.

Braden mukaan tämä ”latautunut jännite” tarkoittaa sitä, että vaikka bitcoinin kurssi on ollut viime aikoina vakaampi kuin koskaan ennen, mutta samanaikaisesti monet ennustavat merkittävää kurssinousua lähivuosille.

Hänen mukaansa useat tekijät voivat vaikuttaa bitcoinin arvoon erittäin positiivisesti.