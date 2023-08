Mitä ovat indeksirahastot ja miksi niihin kannattaa sijoittaa?

Indeksin ylittäminen pitkällä aikavälillä on haastavaa ammattilaisillekin, ja indeksirahastot minimoivat inhimilliset virheet.

Mikä on indeksirahasto ja miksi niihin kannattaisi sijoittaa? Katso Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasin vinkit videolta.

Indeksirahastojen avulla sijoittaja hajauttaa sijoituksesi ympäri maailman helposti ja edullisin kuluin. Sijoittaja saa monta osaketta yhdellä sijoituksella.

Indeksirahastoissa on matalat kulut, laaja hajautus ja yksittäisiä osakesijoituksia matalampi riski. Indeksirahastot ovat helppo ja kustannustehokas vaihtoehto kenen tahansa säästäjän salkkuun.

Indeksirahasto on passiivisesti hoidettu rahasto. Indeksirahastoissa on tyypillisesti hyvin matalat kulut tai ne voivat olla jopa kuluttomia, koska aktiivista rahastosalkun hoitoa ei käytännössä ole. Indeksirahastot sisältävät yhtiöitä eri toimialoilta ja maantieteellisiltä alueilta ja niihin on mahdollista sijoittaa sekä noteeraamattomien rahasto-osuuksien kautta (ns. perinteinen rahastosäästäminen) tai ostamalla pörssistä ETF-osuuksia (ETF-sijoittaminen).

0:00 Mikä on indeksirahasto?

1:17 Kulujen minimoinnin merkityksestä

3:00 Miksi sijoittaa indeksirahastoihin?

5:49 Mikä ihmeen ETF?

7:33 Martinin vinkit rahaston valintaan

9:50 Aloita!

