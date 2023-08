Outokumpua saa aina vain halvalla – velattoman teräsjätin pörssiarvo on vain kaksi miljardia

Tuli tulosta tai ei, sijoittajat karttavat Outokumpua, joka lukeutuu globaalisti ykkösketjun jaloteräsyhtiöihin.

Omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa, että velattoman Outokummun noin 4,50 euron osakekurssi tekee vain noin 47 prosenttia yhtiön tasesubtanssista eli kirjapitoarvosta.

”Outokummun osakekurssin oikea taso menee laskelmani mukaan enemmänkin lähellä kymmentä euroa kuin nykyistä 4,50 euron tasoa. Yksi maailman johtava jaloteräsyhtiö lukeutuu nyt Helsingin pörssin peränpitäjiin kärkeen osakekurssin ja kirjanpitoarvon suhteessa”, Angervuo toteaa.

Yhtiö teki ensimmäisellä vuosikvartaalilla huippukorkean eli noin 16 prosentin liikevoiton, mikä ei saanut sijoittajia liikkeelle eikä kurssitasoa nousuun. Liikevoitto heikkeni sitten noin 70 prosenttia toisella neljänneksellä. Osakekurssi notkahti hieman.

Angervuo muistuttaa, että Outokumpu pystyi kuitenkin saavuttaman voitollisen kannattavuuden toisella neljänneksellä, jolloin teräskauppa hyytyi etenkin Euroopassa.

”Outokummun liikevaihto ja kannattavuus heikkenevät edelleen kolmannella neljänneksellä, mutta yhtiö ei mene tappiolle koko vuodelta”, Angervuo arvioi.

Sijoittajat ovat perinteisesti shortanneet eli käyneet lyhyttää kauppaa syklisen Outokummun osakkeilla. Shorttauksen osuuden voi arvioida melko suureksi, noin kuusi prosenttia eli 140 miljoonaa euroa yhtiön noin kahden miljardin pörssiarvosta.

Varovaista linjaa

Etenkin piensijoittajat pitävät ehkä yllä varovaista linjaa, mikä juontunee osin kymmenen vuoden takaisesta Saksan teräsfuusiosta. Yhtiö velkaantui silloin liikaa noin 1,4 miljardin euron kauppahinnasta.

Suuret ja pienet sijoittajat osallistuivat yhtiön silloisen johdon kovan maanittelun jälkeen miljardiluokan pelastusantiin fuusion rahoituksessa. Outokummusta ei sitten vuosiin irronnut vastineeksi lainkaan osinkoja.

Outokumpu julkisti toisen kvartaalissa yhteydessä aikeitaan vajaan miljardin euron investoinneista Yhdysvaltain Calvertin tehtaaseen, mikä ei myöskään tuupannut pörssikurssia yläviistoon. Jotkut pörssipiirit asettavat yhtiön lyhyen aikavälin tavoitehinnan noin viideksi euroksi osakkeelta.

Strategia ei pure kurssiin

Nykyisen toimitusajan Heikki Malisen aikana on Outokummusta tuottanut 5,7 prosenttia plussaa omistaja-arvolle. Yhtiöstä on omistaja vuosittain saanut osinkojakin.

Malinen korosti heti avauksessa sijoittajavetoista strategiaa eli omistajan arvoa yhdessä hallituksen puheenjohtajan Kari Jordanin kanssa. Osakekurssi junnaa siitä huolimatta pohjalukemissa.

Johtajia on tullut ja mennyt melko tiuhaan tahtiin. Yli kymmenen vuoden takaista Outokummun ja saksalaisen Thyssenin fuusiota veti maaliinsa Mika Seitovirta, jonka aikana omistaja-arvo sukelsi 88 prosenttia ehkä paljolti syystä, että kiinalaiset vyöryivät Eurooppaan.

Seitovirran jälkeen hallituksen silloisen puheenjohtajan Jorma Ollilan luottomies eli hollantilainen toimitusjohtaja Roeland Baan ei pystynyt kerryttämään lainkaan omistaja-arvoa osakkaille neljän vuoden aikana.

Yhtiön kokonaistuotto painui 1,7 prosenttia pakkaselle, mitä voi pitää kovana pettymyksenä piensijoittajille. Baan saneerasi ja puski Americasin eli Calvertin tehtaan kohti kannattavuutta, mutta melko heikoin tuloksin. Outokummusta alkoi kuitenkin kertyä jo osinkoakin Baanin aikana.

Kauppahinta vain kaksi miljardia

Outokummun osakekurssi huiteli lähes 80 euron tasossa vuonna 2006 eli ennen Saksan fuusiota, mikä kuvastaa pidemmän aikavälin romahdusta.

Teräsyhtiön P/E-luku on nyt 7x. Verrokiksi voi ottaa espanjalaisen kilpailijan Acerinoxin, jonka P/e-luku on 11X ja ranskalais-luxemburgilaisen Aperamin, jonka luku on 6,70x.

Liikevaihdoltaan lähes Outokummun kokoisen Acerinoxin osakekurssi oli alkuviikosta noin yhdeksän euron tasolla. Espanjalaisyhtiön pörssiarvo oli noin 2,4 miljardia euroa.

”Tuskin omistajat lähtevät myymään kahdella miljardilla eurolla Outokumpua, joka operoi kahdella maailman jopa tehokkaimmalla tehtaalla Yhdysvaltain Calvertissa ja Torniossa sekä omistaa arvokkaan kromikaivoksen Kemissä”, Angervuo pelkistää yhtiön arvoa suhteessa massiiviseen tuotantoarsenaaliin.

Pörssiarvoa voi rinnastaa myös siten, että Outokumpu hallitsee yli viidennestä Amerikan ruostumattoman teräksen markkinoista ja Acerinox noin 28 prosentin osuutta.

Euroopassa kuuluu Outokummulle noin 30 prosentin markkinaosuus ja Acerinoxille ja Aperamille kummallekin erikseen noin neljännes

Mittal omistaa Calvertin kuumavalssaamon

Piensijoittajalle on ehkä jäänyt hieman hämärän peittoon Outokummun Yhdysvaltain Calvertin tehtaan tuotanto.

Hiiliteräsjätti Arcelor Mittal ja Nippon Steel omistavat tehtaan kuumavalssaamon. Tehtaan sulatto sekä kylmävalssaamo kuuluvat Outokummulle. Outokummun teräsaihiot siirtyvät sulatosta kuumavalssaamon, josta teräs etenee kylmävalssaamoon eli valmiiksi teräsrulliksi.

Mikäli investoinnit käyvät toteen, yhtiö laajentaa kylmävalssaamoaan ja rakentaa oman kuumavalssaamon. Outokumpu peittoaa siten mitä ilmeisimmin riskiä kapasiteettipulasta.

Acerinox on investoimassa yli 200 miljoonaa Yhdysvalloissa muun muassa teräksen uuteen teknologiaan. Yhtiö lujitti aiemmin asemiaan myös Amerikassa nikkeliteknologian VDM-yhtiön ostolla. Outokumpu myi tai joutui myymään saman yhtiön eli fuusion yhden kruununjalokivensä velkojensa katteeksi.

Kannattavinta Amerikassa

Outokumpu teki toisella kvartaalilla noin 1,91 miljardin euron liikevaihdon, joka aleni edellisen vuoden vastaavan kvartaalin noin 2,6 miljardista eurosta. Liikevoitto oli 6,8 prosenttia ja edellisen vuoden vastaavalla kvartaalilla 16 prosenttia.

Kannattavin myyntialue eli Americas toi yli viidenneksen Outokummun konsernitason liikevaihdosta.

Acerinox liikevaihto aleni noin 2,5 miljardista eurosta 1,74 miljardiin euroon. Liikevoittoa kertyi noin 11 prosenttia toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja edellisen vuoden kvartaalilla 19 prosentin verran.

Eli yhtiöt menevät melko lailla samaa rataa.

Markkina-arvioiden mukaan espanjalaisyhtiö ottaa noin puolet liikevaihdostaan ja kovimmat voittonsa Pohjois-Amerikasta. Acerinox tuottaa terästä Ohion tehtaassaan,

Aperamin liikevaihto aleni 1,8 miljardista noin 1,7 miljardiin euroon verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kvartaaliin. Aperamin liikevoitto suhteessa liikevaihtoon heikkeni 4,3 prosentista 3,2 prosenttiin, mikä kuvastanee hintojen ja menekin pudotusta Euroopassa, Latinalainen Amerikka kuuluu yhtiön suuriin myyntialueisiin.