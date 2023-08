Revenio Groupin kasvutarinaan tuli pienoinen särö

Revenio teki ison korjauksen kasvunäkymiinsä.

Terveysteknologiayhtiö Revenio Groupin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Lisäksi konsernin silmien hoidon ohjelmistoalusta Oculo yhdistää kliinisen viestinnän, etäterveydenhuollon, potilaan etäseurannan ja data-analytiikkaosaamisen.

Revenio on ollut yksi Helsingin pörssin loisteliaimpia kasvuyhtiöitä. Yhtiön liikevaihto on yli kolminkertaistunut viidessä vuodessa vuosien 2018 – 2022 aikana 97 miljoonan euroon. Samalla oikaistu liiketulos on kivunnut 10 miljoonasta eurosta lähes 30 miljoonaan euroon.

Viime vuoden viimeinen neljännes oli yhtiölle erittäin vahva makrotalouden epävarmuustekijöistä huolimatta. Silmänpohjan kuvantamislaitteiden myynti kasvoi erittäin vahvasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa lähes 19 prosenttia vertailukaudesta.

Viiden vuoden aikana yhtiön osake on kivunnut lähes 94 prosenttia, vaikkakin elokuusta 2021 lähtien osake on ollut laskutrendissä. Korkeimmillaan osake yli 68 eurossa, nyt osake on laskenut 31 euroon.

Tulosvaroitus näkymiin

Revenion huikeaan kasvutarinaan tuli kuitenkin eilen pieni särö, kun yhtiö antoi tulosvaroituksen.

Yhtiö päätti alentaa vuoden 2023 taloudellista ohjeistustaan liikevaihdon kehityksestä, mutta pitää kuitenkin kannattavuusohjeistuksensa ennallaan.

Konserni odottaa nyt valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvun olevan 1–5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Tulosvaroitus sai Revenion osakkeen tiistaina Helsingin pörssissä vajaan 4,4 prosentin laskuun.

Aiemmin viime helmikuussa yhtiö odotti valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Inderesin osakestrategi ja analyytikko Juha Kinnunen arvioi, että Revenion liikevaihto on hidastunut voimakkaasti.

”Aiemmin yhtiö arvioi valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan vahvasti, joten kyseessä on merkittävä muutos. Lisäksi on huomionarvoista, että Revenio ohjeistaa valuuttakurssioikaistua liikevaihdon muutosta, ja ainakin US-dollari on kääntynyt yhtiötä vastaan vuonna 2023”, Kinnunen toteaa.

Lisäksi Kinnunen suhtautuu epäillen Revenion kykyyn säilyttää kannattavuusmarginaalinsa.

”Liikevaihtoennusteen merkittävä laskeminen yhdistettynä noin 70 prosentin bruttomarginaaliin tarkoittaa tulosennusteiden voimakasta laskua, ellei Revenio ole ryhtynyt kiinteiden kustannuksien osalta merkittäviin säästötoimiin kustannusinflaation keskellä. Pidämme tätä epätodennäköisenä, ja näemme myös liikevoittomarginaaliennusteissa selvää painetta alaspäin”, hän toteaa.

Optikkoliikkeet varovaisia

Revenion toimitusjohtaja Jouni Toijala kertoo, että yhtiön makrotaloudellinen toimintaympäristö on haastava.

”On todennäköistä, että globaalit haasteet toimialallamme jatkuvat. Näköpiirissä on edelleen makrotalouden kehitykseen liittyviä epävarmuustekijöitä, kuten inflaatio ja korkea korkotaso, joiden ennakoimme vaikuttavan asiakkaidemme ostokäyttäytymiseen päämarkkinoillamme”, Toijala toteaa.

Yhtiö on jo nähnyt merkkejä optikkoliikkeiden varovaisuudesta investoinneissa, hän kertoo. Siksi Revenio ennakoi tämän vaikuttavan sen tuotteiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihdon kehitykseen loppuvuoden 2023 aikana.

”Ennakoimme samoista syistä myös yleistä markkinan hidastumista, emmekä tällä hetkellä näe selkeitä merkkejä markkinaolosuhteiden paranemisesta toisella vuopuoliskolla”, Toijala arvioi.

Revenio Group julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta torstaina 10. elokuuta.