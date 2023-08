Sähkön yllättävän hintapiikin taustalla useita tekijöitä

Markkinasähkön hinnan nopean nousu johtuu useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Perjantaina markkinasähkön hinta ponnahti 33 senttiin kilowattitunnilta. Lukema on poikkeuksellisen korkea, sillä heinäkuussa pörssisähkön keskiarvohinta on ollut 4,08 senttiä kilowattitunnilta.

Maanantaina aamulla hinta nousee yli 68 senttiin, ja toinen piikki nähdään iltaseitsemältä, jolloin hinta on jälleen 68 senttiä. Viimeisen vuoden aikana sähkön spot-hinta ei ole kertaakaan käynyt näin korkealla.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoo tiedotteessaan, että sähkön hinnassa on perjantaina hintapiikki johtuen eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Pörssisähkön hinta on noussut alhaisen tuulivoimatuotannon ja Suomen ja Ruotsin välisen rajasiirtokapasiteetin rajoitusten vuoksi.

Suomen ja Ruotsin välisessä rajasiirtokapasiteetissa on parhaillaan rajoituksia. Pohjois-Suomen ja -Ruotsin välisen suunnitellun rajoituksen taustalla on uuden 400 kilovoltin Aurora Line -voimajohdon rakentaminen, joka etenee Pohjois-Ruotsissa ja aiheuttaa rajoituksia 17.9. saakka. Keskeytyksen aikana kaupallinen tuontikapasiteetti Pohjois-Ruotsista Suomeen on 200 megawattia, kun se normaalitilanteessa on 1200 megawattia.

Etelä-Suomen ja Keski-Ruotsin välisellä yhteydellä on meneillään viankorjaus, joka rajoittaa kapasiteetin normaalista 1200 megawatista 800 megawattiin. Korjaus valmistuu maanantaina 21. elokuuta.

Lisäksi tuulivoimatuotanto on perjantaina alkuviikkoon verrattuna vähäisempää. Kun rajakapasiteetti on rajoitettu, lisääntyy herkkyys sähkön hinnanvaihteluihin erityisesti tilanteissa, jossa on samanaikaisesti muita vaikuttavia tekijöitä.

Perjantaina TVO tiedotti, että Olkiluoto 2:n sähkötuotanto keskeytyi perjantaina 18. elokuuta. aamuyöstä turbiinilaitoksen generaattorilla havaitun kosteuden nousun vuoksi. Laitos irrotettiin verkosta kello 4.02. Tämä ei vaikuta sähkön pörssihintaan perjantaina.

Korkean markkinasähkön kestoa on vaikeaa arvioida, mutta se voi kestää jopa joitain viikkoja.

”Toivotaan, että kestää vain tämän viikon. Sitten taas pörssisähkö on ollut jo kauan todella edullista, että eihän tämä yksi viikko sen edullisuutta heitä hukkaan”, kertoo Valtion kestävän kehityksen yhtiön, Motivan, johtavan asiantuntija Päivi Suur-Uski Ylen haastattelussa.