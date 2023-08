Ekonomisti: Suomen talouden riskit ovat poikkeuksellisia

Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdanteet ovat jo jyrkässä laskussa.

OP Ryhmän ekonomistit arvioivat talouden painuvan maltilliseen taantumaan seuraavien 12 kuukauden aikana. OP:n ekonomistien tuoreen ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,3 prosenttia ja ensi vuonna BKT:n kasvuluvut ovat pyöreät 0,0 prosenttia.

Aiemmin pankki ennusti bruttokansantuotteen ennustettiin kasvavan 0,3 prosenttia vuonna 2024.

Suomen talous on toistaiseksi sinnitellyt kohtalaisesti kotitalouksien säästöjen varassa. OP Ryhmän ekonomistien mukaan teollisuus ja rakentaminen ovat kuitenkin jo jyrkässä laskussa, eikä kotitalouksien paraneva tulokehitys kompensoi ehtyviä säästöjä ja käytettäviä tuloja rokottavaa korkojen nousua.

Konkreettinen esimerkki rakentamisen ahdingosta saatiin maanantaina, kun perinteinen pientalorakentaja, Pyhännältä lähtöisin oleva Jukkatalo hakeutui konkurssiin. Yhtiö jätti konkurssihakemuksen Oulun käräjäoikeuteen maanantaina.

Investointinäkymät vaisuja

”Suomen talous on suunnannut kohti maltillista taantumaa siinä määrin verkkaisesti, että tätä voi hyvin kutsua pehmeäksi laskuksi. Valitettavasti taloudessa laskeudutaan pehmeälle pohjalle, ja epävarmuus on suurta”, arvioi OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Vienti vähenee sekä tänä että ensi vuonna vientimarkkinoiden kasvun ollessa vaisua. Vientisektorin tilannetta heikentää myös hintojen voimakas lasku. Rakentamisen jyrkän laskun ja yritysten kannattavuuden heikentymisen myötä investointinäkymät ovat vaisut niin tänä kuin ensi vuonna.

Se oli se kesä hieman ennen kojootin hetkeä. pic.twitter.com/Un0Mjn41i2 — Reijo Heiskanen (@Reiskanen) August 16, 2023

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastui alkuvuonna selvästi viime vuodesta. Kuluvana vuonna yksityinen kulutus supistuu, vaikka kotitalouksien korona-aikoina kertyneiden säästöjen käyttö tukee kulutusta. Vuonna 2024 käytettävissä olevat reaalitulot kääntyvät kasvuun.

Kotitaloudet eivät kuitenkaan enää voi tukeutua aiemmassa määrin säästöihin, eikä kulutus kasva myöskään ensi vuonna.

Inflaatio on pudonnut nopeasti korkeimmasta huipustaan. Pohjainflaatio, eli inflaatio ilman energian ja ruoan hintoja, on sen sijaan laskenut vain hieman. Jatkossa inflaatio hidastuu verkkaisemmin, ja kahden prosentin tavoitteen saavuttaminen vie aikaa.

Työmarkkinoiden tilanne alkoi heikentyä alkuvuoden aikana. Lähivuosina työmarkkinoiden tilanne heikkenee yhä hieman.

Julkinen tasapaino heikkenee kuluvana vuonna aiempien päätösten ja heikkenevän talouskehityksen seurauksena. Sopeutustoimista huolimatta vaje säilyy suurena myös vuonna 2024, kun talous ei kasva.

”Suomen talouden riskit ovat yhä poikkeuksellisia. Talous joutuu sopeutumaan moniin viime vuosien poikkeuksellisiin sokkeihin, ja tämä vie vuosia. On vaikea nähdä tilanteesta maltillista taantumaa parempaa skenaariota”, pohtii pääekonomisti Heiskanen.

Loppuvatko koronnostot?

Keskuspankit ovat siirtymässä tarkkailuasemiin epävarmassa ympäristössä. Talouskasvun hidastuessa myös inflaatio lähenee vähitellen keskuspankkien tavoitteita. Keskuspankkien koronnostot alkavatkin pian olla takana.

”Euroopan keskuspankki (EKP) on lopettamassa korkojen nostot ja siirtymässä tarkkailuasemiin. Euroalueen inflaationäkymässä on edelleen riskejä, joten EKP ei voi vielä täysin rentoutua. Vähintäänkin korkojen laskusta on vielä liian aikaista puhua, jos talous ei täysin petä alta”, toteaa senioriekonomisti Tomi Kortela.

OP:n mukaan maailmantalouden näkymät ovat yhä poikkeuksellisen epävarmat.

Suhdanne voi säilyä verrattain hyvänä kuluttajien säästöjen ja vankkojen työmarkkinoiden seurauksena vielä useamman vuosineljänneksen. Indikaattorit viittaavat selvään hidastumiseen, joten talouden nopea käänne heikompaan ei olisi yllätys.