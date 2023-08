Synkkiä lukuja teollisuuden suhdannetilanteesta – ”alasuuntainen trendi on jatkunut noin vuoden”

Sekä teollisuuden tuotanto- että tilausluvut osoittavat nyt väärään suuntaan.

Tilastokeskus julkisti torstaina kaksi tärkeää teollisuuden makrotunnuslukua: teollisuustuotannon ja uudet tilaukset. Teollisuuden suhdannetilanne on ollut jo pitempään mollivoittoinen ja sama trendi näyttää jatkuvan.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli kesäkuussa 7,7 prosenttia pienempi verrattuna vuodentakaiseen. Kausitasoitettu tuotanto väheni 3,0 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Tuotanto väheni eniten vuodentakaiseen verrattuna metsäteollisuudessa.

Vuodentakaiseen verrattuna tuotanto väheni metsäteollisuudessa peräti 22,4 prosenttia. Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla tuotanto laski 20,1 prosenttia, ja kemianteollisuudessa tuotantoa oli 11,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 kesäkuussa. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto väheni 5,4 prosenttia ja metalliteollisuudessa 2,6 prosenttia.

Vuodentakaiseen verrattuna tuotanto kasvoi ainoastaan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla, 12,4 prosenttia.

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala kommentoi tuoreita tuotantolukuja X:ssä.

”Teollisuustuotannon määrä laski kesäkuussa sangen tuntuvasti ja alasuuntainen trendi on jatkunut noin vuoden. Tuotannon taso nyt alimmillaan sitten syyskuun 2021”, Vesala toteaa.

Myös uusien tilausten arvo jatkaa laskussa. pic.twitter.com/U0i0Nd99jp — Timo Vesala (@TimoVesala) August 10, 2023

Vesalan jakamasta kuvaajasta nähdään kuitenkin, että Suomen teollisuustuotannon volyymi on porskuttanut vuodesta 2018 kovemmalla vauhdilla kuin euroalueella.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli 2023 kesäkuussa 12,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Tammi-kesäkuun aikana tilaukset vähenivät 6,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Uudet tilaukset vähenivät kaikilla teollisuuden päätoimialoilla niin kesäkuussa kuin koko alkuvuoden aikana.

Tammi-kesäkuussa tilaukset vähenivät eniten kemianteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli 12,5 prosenttia vuodentakaista pienempi. Metalliteollisuudessa tilaukset vähenivät alkuvuonna 5,8 prosenttia ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 5,5 prosenttia vuodentakaisesta.

”Yritysten saamat uudet tilaukset kasvoivat vielä vuoden 2022 tammi-kesäkuussa 9,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tilaukset alkoivat vähentyä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla, ja tämä kehitys on jatkunut edelleen”, kertoo Tilastokeskuksen aktuaari Petri Koivisto.

Koiviston mukaan trendisarjan mukaan uusien tilausten arvo on laskenut viime syksystä paperiteollisuudessa lähes korona-aikaa edeltävään tasoon. Kemian- ja metalliteollisuudessa on tultu myös alaspäin, mutta näillä toimialoilla tilausten arvon lasku on ollut maltillisempaa.

”Teollisuuden uusien tilauksien indeksi lasketaan käyvin arvoin. Siksi hintojen nousun vaikutus on hyvä ottaa huomioon tuloksia tarkemmin tarkasteltaessa”, Koivisto muistuttaa.