Toimitusjohtaja Topi Manner jättää korpivaelluksen Finnairissa – luotsasi yhtiön kaksoiskriisin yli

Topi Manner kohtasi massiiviset haasteet ottaessaan vastaan Finnairin toimitusjohtajan tehtävät vuonna 2019.

Kuva: Finnair Oyj.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner on jättänyt irtisanomisilmoituksensa yhtiön palveluksesta siirtyäkseen teleoperaattori Elisan toimitusjohtajaksi viimeistään 1. maaliskuuta 2024. Siihen asti Manner jatkaa roolissaan Finnairin toimitusjohtajana.

“Topi Manner on tehnyt erinomaista työtä tiiminsä kanssa ja tuonut Finnairin koronapandemian ja Venäjän ilmatilan sulun aiheuttaman kaksoiskriisin läpi. Kiitän lämpimästi Topia hänen johtajuudestaan näiden vaikeiden vuosien aikana. Finnair on tullut ulos kaksoiskriisistä vahvana lentoyhtiönä, kuten tämän vuoden toisen neljänneksen tuloksemme osoittaa”, sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae.

Suvanto- Harsaaein mukaan Finnairin tiimi on osoittanut kykynsä sopeutua ja uudistua, ja yhtiöllä on nyt erinomainen asema jatkaa Aasian, Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhdistämistä.

“Vuosiani Finnairissa on leimannut kohtaamamme kaksoiskriisi, joka on ollut koko organisaatiolle valtava stressitesti. Olen ylpeä siitä, miten Finnair-tiimi on reagoinut, sopeutunut ja menestynyt näinä vuosina. On ollut kunnia olla osa tätä tiimityötä ja tuntea Finnairin kulttuurin voima”, sanoo Topi Manner.

“Kun siirryn uuteen tehtävääni, otan mukaani monia oppeja näiltä vuosilta. Finnair tulee aina olemaan minulle tärkeä. Jäljellä olevan aikani yhtiössä työskentelen sitoutuneesti Finnairin eteen yhdessä vahvan tiimin kanssa”, hän jatkaa.

Mannerin seuraajan etsintä aloitetaan välittömästi.

Kipparina kaksoiskriisissä

Manner otti vastaan kriisiin ajautuneen lentoyhtiön toimitusjohtajan tehtävät vuonna 2019. Sitä ennen hän toimi pankkikonserni Nordean palveluksessa yhteensä noin 20 vuotta.

Mannerin tehtävä Finnairissa oli sanalla sanoen haastava. Ensin koronapandemia pysäytti lentoliikenteen ja suisti Finnairin ja koko toimialan historian pahimpaan kriisiin.

Sitten tuli Ukrainan sota, jonka vuoksi yhtiön strategia kasvattaa lentoliikennettä Aasiassa joutui pahoihin vaikeuksiin. Venäjä kielsi lennot maansa yli, mikä johti Aasian lentojen selvään pitenemiseen.

Manneria ei voi kuitenkaan yksin kiittää Finnairin pelastamisesta. Keskeisessä roolissa pelastusoperaatiossa olivat veronmaksajat. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) tuli hätiin, ja valtio pääomitti yhtiötä.

Valtio takasi Finnairin eläkelainoja, osallistui yhtiön massiiviseen osakeantiin ja myönsi yhtiölle hybridilainan.

Nyt lentoyhtiö on vahvasti palaamassa koronaa edeltäviin liikennelukuihin. Finnair rikkoi yli miljoonan matkustajan rajapyykin ensimmäistä kertaa vuoden 2020 helmikuun jälkeen ja saavutti myös vahvan matkustajakäyttöasteen.

Kriisejä edeltävään liikennemäärään on vielä matkaa

Finnairilla on vielä kirittävää, jotta se pääsisi koronakriisiä edeltävälle liikennetasolle.

Yhtiötä seuraava Evli laskee, että yhteensä Finnairin heinäkuun 2023 myydyt henkilökilometrit olivat noin 70 prosenttia heinäkuun 2019 luvun tasosta. Euroopan liikenne ylsi 78 prosentin tasolle tästä vertailuluvusta, mutta Aasian liikenne jäi 48 prosentin tasolle, Evli kertoo aamukatsauksessaan.

Lentoyhtiön liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 36,2 prosenttia vertailukaudesta ja oli 749 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusennuste liikevaihdolle oli 760 miljoonaa euroa, joten kasvu oli odotettua.

Vertailukelpoinen liiketulos oli 66,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli pakkasella -84,2 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusennuste vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 51 miljoonaa euroa.

Finnair toistaa aiemman ohjeistuksensa, jossa yhtiö arvioi, että koko vuoden 2023 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuodesta 2022, mutta se ei vielä yllä vuoden 2019 tasolle. Vuonna 2019 liikevaihto oli 3,1 miljardia euroa.

Finnairin osake on kivunnut tänä vuonna 35 prosenttia kohentuneiden liikennemäärien ja parantuneen tuloskehityksen siivittämänä.