Vastuutonta vastuunkantoa

Koska olet viimeksi asioinut sinua alusta loppuun palvelleen palvelun tarjoajan tai tuottajan kanssa?

Perusasioista alkaen ovat yritykset etäännyttäneet itsensä asiakkaista. Muun muassa maksaminen, toimitus ja jälkihoito ovat usein ulkoistettu erilaisille toimijoille.

Monessa tapauksessa asiat sujuvat nopeasti ja ihmiset saavat haluamansa tuotteen tai palvelun juuri sellaisena kuin haluavatkin.

Vähintään yhtä monessa tapauksessa maksu jää välittymättä, tavarat toimittamatta, takuuhuolto ei toimi jne.

Väliin jäävät ne ketkä ovat joutuneet tyytymään siihen mitä saavat ja tyytyvät siihen kuka mitenkin.

Tässä ajassa, jossa on yleistyvä ajattelu, että pienyrittäjä on markkinahäiriö, on normaalia hyväksyä ison yrityksen toimintatapa, jossa yksilön kohtaaminen on vakioitettu. Usein se toimii, kuten edellä kirjoitin.

Kun seuraavan kerran teet hankintaa, niin anna palvelulle tilaisuus. Saatat hämmästyä siitä miten hyvältä tuntuu kun sinut otetaan vastaan, sinua kuunnellaan ja sinua palvellaan.