Tältä näyttää Warren Buffettin osakesalkku

Viime aikoina sijoituslegendan sijoitusyhtiössä osakkeiden vaihtuvuus on ollut nopeaa.

Buffettin ja hänen sijoitusyhtiönsä liikkeitä seurataan tarkasti. Syykin on yksinkertainen: Buffett on vuosien saatossa kyntensä taitavana sijoittajana osoittanut lukuisia kertoja.

Numerot puhuvat puolestaan. Vuosina 1965-2022 laajalti seurattu Berkshire Hathawayn sijoitussalkku saavutti 19,8 prosentin vuotuisen kokonaistuoton, joka on peräti kaksinkertainen S&P 500 -indeksiin verrattuna, osingot mukaan lukien. Ero on valtava ja osoitus Berkshiren kyvystä saada osakepoiminnoillaan kestävää ylituottoa.

Buffettin parhaat osakkeet ovat usein osinkojen kasvattajia. Esimerkki tällaisesta yhtiöstä on Coca-Colan osake, johon Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway alkoi kasvattaa panostustaan vuonna 1988 ja joka on kasvattanut osinkoja 61 vuotta peräkkäin.

Toinen pitkäaikainen sijoituskohde on Apple, joka ei ole tunnettu osingoistaan, mutta kylläkin massiivisista omien osakkeiden ostoistaan. Teknojätti on markkina-arvoltaan Berkshiren salkun ylivoimainen ykkösosake. Sijoituksen arvo oli Berkshiren salkussa on tällä hetkellä lähes 164 miljardia dollaria.

Koko osakesalkusta Applen osuus on yksistään yli 46 prosenttia, kun se vuoden 2016 lopussa oli vain kuusi prosenttia. Applen osuus salkun arvonnoususta kyseisenä ajanjaksona on suuri.

Poikkeuksellisen nopeita siirtoja

Buffett tunnetaan osta ja pidä -sijoittajana, joka pitää osakkeista kiinni vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Investor’s Business Daily kertoo, että Berkshire Hathaway ei silti aina tee pitkäaikaisia sijoituksia.

Sijoittajalegendan sijoitusyhtiö hylkäsi esimerkiksi Capital One Financialin vuoden 2023 toisella neljänneksellä avattuaan panostuksen rahoitusyhtiöön juuri edellisellä neljänneksellä.

Vuosina 2022 ja 2021 Berkshire Hathaway puolestaan tyhjensi salkustaan erilaisia lääke- ja biotekniikkaosakkeita, mikä ei tapahtunut kauaakaan sen jälkeen, kun sijoitusyhtiö oli sijoittanut kyseisiin lääkeosakkeisiin.

Lisäksi vuonna 2020 Berkshire myi kaikki lentoyhtiöiden osakkeensa maailmanlaajuiseen lentoliikenteeseen kohdistuneen koronaviruksen aiheuttaman iskun keskellä. Myynnit yhtiö toteutti vain vähän sen jälkeen, kun se oli ostanut ne.

Uusia avauksia rakennussektorilta

Berkshire Hathaway on kasvattanut energiayhtiö Occidental Petroleumin omistusosuuden 25 prosenttiin yhtiön omistuksesta. Berkshiren salkussa Occidental on sen kuudenneksi suurin sijoituskohde.

Occidental Petroleum on Teksasin Houstonissa sijaitseva öljyn- ja kaasun etsintäyritys. Öljy-yhtiö velkaantui voimakkaasti keväällä 2019 ostaessaan kilpailijansa Anadarko Petroleumin. Kauppa arvo oli noin 58 miljardia dollaria ja se oli Yhdysvaltojen toiseksi suurin öljy- ja kaasuyhtiön haltuunotto.

Occidental ei ole vain yksi suurimmista öljyntuottajista Yhdysvaltain suurimmalla öljykentällä, vaan sen tuotantokustannukset myös yksi alhaisimmista. Yhtiölle riittää osingon ylläpitämiseen vain 40 dollarin tynnyrihinta.

Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä Berkshire on tehnyt mielenkiintoisia siirtoja.

Yhtiö on tehnyt sijoituksia kolmeen asuntorakentajaan, joita sillä ei ole ennestään salkussaan. Tällaisia yhtiöitä ovat D.R. Horton, Lennar ja NVR. D.R. Horton on texasilainen USA:n suurin asuntorakentaja.

Osake Markkina-arvo

mrd USD Osuus

salkussa % Apple Inc 164 46 Bank of America Corp 29 8,4 Coca-Cola Co 24 6,9 American Express Company 24 6,8 Chevron Corporation 20 5,6 Occidental Petroleum Corp 14 3,9 Kraft Heinz Co 11 3,1 Moody’s Corp 8 2,3 Mitsubishi Corp 6 1,6 Mitsui & Co 5 1,3 Berkshire Hathawayn suurimmat sijoitukset.

