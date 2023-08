Wärtsilän osaamista mukana merkittävässä nesteytetyn metaanin projektissa

Energiasiirtymän edetessä vihreällä vedyllä on yhä tärkeämpi rooli.

Laitoksen sijaintipaikka Kristiinankaupungissa © Koppö Energia / Rambøll.

Teknologiayhtiö Wärtsilä tekee teknisen esisuunnittelun nesteytetyn synteettisen metaanin nesteytykseen ja varastointiin. Laitoksen rakentaa Koppö Energia Oy, joka on saksalaisen Prime Green Energy Infrastructure Fundin ja CPC Finland Oy:n yhteisyritys Kristiinankaupungissa.

Tilaus merkitään Wärtsilän tilauskantaan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Kristiinankaupungissa tuotettu vihreä vety muunnetaan nesteytetyksi synteettiseksi metaaniksi, jota käytetään kestävänä polttoaineena raskaassa liikenteessä. Tehtaan investointipäätös tehtäneen vuoden 2024 alussa.

Power-to-X-laitos edustaa johtavaa suomalaista kestävän energian siirtymähanketta. Sen kapasiteetti on 200 megawattia ja se muuntaa vihreän sähkön vedyksi ja kestäväksi nesteytetyksi synteettiseksi metaaniksi. Koppö Energian energiaklusteri tuottaa jopa 500 megawattia tuulivoimaa ja 100 megawattia aurinkovoimaa, eli täysin päästötöntä uusiutuvaa energiaa laitoksen käyttöön.

”Suoritimme huolellisen valintaprosessin ennen FEED-sopimusten myöntämistä energiasiirtymähankkeellemme. Wärtsilä Gas Solutions tunnetaan maailmanlaajuisesti edistyksellisten nesteytys- ja varastointiratkaisujen toimittajana, ja heidän asiantuntemuksensa tällä alalla on tärkeä panos projektin menestykselle”, sanoo Thomas Zirngibl, Koppö Energian hallituksen jäsen.

”Wärtsilä sitoutuu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen energiantuotannossa, joten olemme luonnollisesti ylpeitä ja iloisia, että meidät on valittu osallistumaan tähän tärkeään projektiin. Energiasiirtymän edetessä vihreällä vedyllä on yhä tärkeämpi rooli”, kertoo Trond Inge Flønes, Sales and Business Development Manager, Wärtsilä Gas Solutions.

Flønesin mukaan Wärtsilä on myös voimakkaasti mukana vaihtoehtoisten kestävien polttoaineiden tutkimus- ja kehitystyössä.

”Power-to-X-teknologioiden rooli kasvaa energiasiirtymässä kohti tulevaisuutta, jossa uusiutuva energia on yhä tärkeämpää”, hän toteaa.

Aiemmin tänä vuonna projekti on palkittu Power-to-X Innovation -palkinnolla Tamarindo Global Wind Investment Awards -tilaisuudessa.