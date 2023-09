Teknojätti Alphabet kohtaa suuren uhan Google-hakukoneelleen

Alphabet on saavuttanut Google-hakukoneellaan lähes monopoliaseman. Se asema on kuitenkin uhattuna.

Amerikkalaiset suuret teknojätit ovat olleet jälleen pörssin suuria voittajia. Kuluvan vuoden aikana teknojättien osakekurssit ovat ylittäneet selvästi koko S&P 500 -indeksin 16 prosentin nousun.

Esimerkiksi Googlen emoyhtiö Alphabet on noussut vuoden alusta jo 54 prosenttia ja Microsoft 38 prosenttia.

Alphabet on kuitenkin nyt vaikeuksissa USA:n hallinnon kanssa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö ja osavaltioiden oikeusministerien yhteenliittymä ovat aloittaneet kilpailunrajoitusoikeudenkäynnin Alphabetin hakukonepalvelu Googlea vastaan. USA:n oikeusministeriö väittää, että 1,7 biljoonan dollarin arvoisen yhtiön hakukonekumppanuudet suojaavat laittomasti sen monopolia ja vahingoittivat kuluttajia.

Uutistoimisto Reutersin mukaan USA:n hallituksella on muutama ässä hihassaan.

Se voisi esimerkiksi tuomita Googlen, jos yhtiö solmii kumppanuuksia, jotka eivät jätä kuttajille tai muille mainostajille muita valintavaihtoehtoja hakukonepalvelussa. Google maksaa joka vuosi yli 10 miljardia dollaria säilyttääkseen asemansa oletushakukoneena. Googlen hakukonepalvelu on esimerkiksi Applen laitteissa oletushakukonepalvelu.

Evlin päästrategi Valtteri Ahti kertoo pankin sijoittajakirjeessä, että Googlella on 89 prosentin markkinaosuus hakukonemarkkinoista Yhdysvalloissa.

”Presidentti Joe Bidenin hallinto on selvästi päättänyt, että teknologiayhtiöillä on Yhdysvalloissa liikaa valtaa. Google tulee olemaan tärkeä ennakkotapaus, ja tapausta on valmisteltu kaksi vuotta. Ratkaisulla tulee olemaan merkitystä muillekin teknologiajäteille”, Ahti toteaa.

Asiantuntijat pitävät tapausta kuitenkin vaikeana, eli oikeusministeriön ei ole helppo osoittaa väärinkäyttöä, Ahti kertoo. Lisäksi prosessi tulee kestämään vuosia.

Mitä tapahtuu jos Google häviää?

Siinä tapauksessa lopputuloksena ei todennäköisesti ole Alphabetin pilkkominen vaan toiminnan rajoittaminen ja kilpailijoiden toiminnan salliminen, Ahti arvioi.

”Kilpailuoikeudelliset tapaukset johtavat harvoin yritysten pilkkomiseen vaan tyypillisesti rajoitteisiin ja sakkomaksuihin. Myös Microsoft joutui häviönsä myötä purkamaan selaimensa ja käyttöjärjestelmänsä kytköksen”, Ahti toteaa.

Alphabet raportoi toisella vuosineljänneksellä 74,6 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä ylitti konsensusodotusten 72,75 miljardin dollarin liikevaihdon. Osakekohtainen tulos nousi 1,44 dollaria, mikä oli enemmän kuin analyytikoiden odottama 1,32 dollaria. Vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli 1,21 dollaria.

Googlen mainostulot nousivat 3,3 prosenttia viime vuodesta vuosineljänneksellä 58,1 miljardiin dollariin, mikä on enemmän kuin odotettu 57,5 miljardia dollaria ja 56,3 miljardia dollaria viime vuoden vastaavana ajanjaksona.