Asiakasvirran kasvu siivitti Puuilon vahvaan kasvuun

Puuilo soutaa vastavirtaan vähittäiskaupan markkinoilla ja valtaa markkinaosuuksia.

Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela. Kuva: Puuilo Oyj.

Halpakauppaketju Puuilo julkisti toisen vuosineljänneksen eli touko-heinäkuun tulosraporttinsa.

Puuilon liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 17 prosenttia viime vuodesta ja vertailukelpoisesti 8,1 prosenttia. Kauppaketju teki jälleen kaupallisesti erittäin onnistuneen neljänneksen ja ensimmäistä kertaa kvartaalin liikevaihto ylitti 100 miljoonaa euroa.

”Jokainen kuukausi kvartaalin sisällä onnistui hyvin ja kasvu kiihtyi heinäkuussa korkeimmilleen. Kaikkien päätuoteryhmien myynnit kasvoivat, myös vertailukelpoisesti tarkasteltuna”, Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela kertoo.

Puuilon keskiostoksen kasvu kuitenkin pysähtyi, mikä johtui pääasiassa myyntimixin muuttumisesta yksikköhinnaltaan halvempiin tuotteisiin.

”Kuluttaja lykkää tällä hetkellä selkeästi kalliimpien kestokulutushyödykkeiden hankintaa ja keskittyy arjessa tarvittaviin edullisiin tarvikkeisiin. Puuilon konsepti osuukin tähän tarpeeseen erinomaisen hyvin, koska pääosa myymästämme tavarasta maksaa vähemmän kuin 10 euroa”, toimitusjohtaja kertoo.

Asiakasmäärä kasvoi lähes viidenneksen

Toisen vuosineljänneksen onnistuminen syntyi pääasiassa vahvasta asiakasvirran kasvusta, Saarela kertoo.

”Asiakasmäärämme kasvoi Q2:n aikana yli 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Puuilo soutaa nyt hyvässä myötätuulessa mutta vastavirtaan vähittäiskaupan markkinassa. Markkinaosuutemme vahvistuminen siis jatkuu. Tätä tukee myös toukokuussa tekemämme asiakaskysely, jonka perusteella voitamme asiakkaita keskeisiltä kilpailijoiltamme”, hän toteaa.

Puuilon oikaistu liikevoitto nousi toisella vuosineljänneksellä 20,9 miljoonaan euroon viime vuoden 18 miljoonasta eurosta.

Saarelan mukaan kasvua selittää hyvin kehittynyt liikevaihto, liiketoimintakustannusten hyvä kontrolli, mutta ennen kaikkea myyntikatteen parantuminen edelliseen vuoteen verrattuna.

”Yhtiön myyntikateprosentti Q2:lla oli 37,1 prosenttia (36,5 prosenttia) ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna +0,7 prosenttiyksikköä. Hyvää myyntikatteen kehitystä selittää logistiikka- ja varastointikulujen lasku normaalille tasolle, minkä eteen olemme tehneet määrätietoista työtä. Tämä on nähtävissä selkeästi myös yhtiön varaston arvon laskuna, mikä on ollut tavoitteena koronavuosien jälkeen. Hyvä liiketoiminnan menestys ja tehokas käyttöpääoman hallinta näkyy hienosti myös yhtiön kassassa, joka on tällä hetkellä ennätyssuuri.”

Puuilo avasi kesäkuun puolivälissä uuden myymälän Vihdin Nummelaan. Lopputilikauden avauskalenterissa kauppaketjulla on elokuussa avautunut Keravan myymälä sekä myöhemmin loppuvuodesta avattavat Helsingin Konalan sekä Vantaan Variston myymälät.

Menestyksen lomassa pilkistää kuitenkin haastavan toimintaympäristön varjo. Toimitusjohtajan mukaan toimintaympäristö on kuitenkin kaikilla ulkoisilla mittareilla vähintäänkin haastava.

”Korkojen nousu, korkea inflaatio ja energian hinta saavat kuluttajat kiristämään kukkaronnyörejään myös loppuvuoden aikana”, hän kertoo.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvavat viime vuodesta selvästi

Puuilo täsmentää aiempia näkymiään koko vuodelle.

Yhtiö ennustaa nyt tilikauden 2023 liikevaihdon olevan 325 – 355 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 296 miljoonaa euroa. Oikaistun liikevoiton Puuilo ennustaa olevan 50 – 60 miljoonaa euroa, kun viime vuonna se oli hieman alle 49 miljoonaa euroa.

Aiemmin yhtiö ennusti liikevaihdon ja euromääräisen, oikaistun liikevoiton kasvavan verrattuna tilikauteen 2022.

Tulostäsmennys perustuu ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen sekä toisen vuosipuoliskon näkymään. Tilikauden näkymiin liittyy edelleen kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät energiakriisiin, Ukrainan sotaan sekä korkojen noususta ja yleisestä inflaatiokehityksestä johtuvaan ostovoiman alenemiseen.

Halpakauppaketju voi yltää loppuvuonna kaksinumeroisiin kasvulukuihin, ennustaa Danske Bankin analyytikko Calle Loikkanen.

Yhtiön yllättävän defensiivinen tuotevalikoima on toiminut hyvin tänä kuluttajan heikkouden aikana, eikä toimintaympäristössä ole näkynyt merkittäviä muutoksia.

”Vaikka vertailuluvut kovenevat, odotamme Puuilolta kaksinumeroista myynnin kasvua loppuvuoden aikana”, hän ennustaa.

Uudet myymälät toimivat siis Puuilon kasvun pääasiallisina ajureina kuluvana vuonna.