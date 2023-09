Rahastotähti Cathie Wood uskoo näihin tekoäly-yhtiöihin

Sijoitusjohtaja Cathie Wood on löytänyt rahastoonsa mielestään Nvidiaa parempia tekoälyä hyödyntäviä kasvusijoituksia.

Ark Investment Managementin sijoitusjohtaja, perustaja ja toimitusjohtaja Catherine Wood on kulttimaiseen asemaan Yhdysvalloissa noussut sijoitusammattilainen, joka oli vuoden 2020 paras osakepoimija.

Kuluva vuosi on ollut jälleen amerikkalaisten tekno-osakkeiden juhlaa. Yksi näistä juhlijoista on teknojättien joukkoon nopeasti noussut grafiikkasirujen valmistaja Nvidia, jonka osake noussut tänä vuonna jo lähes 230 prosenttia.

Kasvusijoittajana tunnetun rahastojohtaja Cathie Woodin mielestä sijoittajalla voisi kuitenkin olla parempia tapoja päästä mukaan kasvavalle tekoälyalalle kuin Nvidia.

”Keskitymme niihin yrityksiin, joista useimmat ihmiset eivät juuri nyt puhu. Nvidia on helppo vaihtoehto, mutta se on myös todella kallis ja hyvin ilmiselvä vaihtoehto”, hän sanoi Münchenissä järjestetyssä konferenssissa. Aiheesta kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Viime vuosina Ark Investin toimitusjohtaja Cathie Woodista on tullut yksi maailman seuratuimmista sijoittajista. Wood on kuuluisa siitä, että hän panostaa voimakkaasti räjähdysmäisesti kasvaviin osakkeisiin, ja hänen sijoitusyrityksensä on tehnyt tänä vuonna vahvaa tulosta pörssinoteerattujen rahastojensa (ETF) avulla.

Woodin yrityksen lippulaivarahasto ARK Innovation ETF on noussut noin 24 prosenttia vuodessa viimeaikaisten markkinavaihteluiden jälkeenkin, ja hän on jatkanut sijoituksia lupaaviin tekoälyosakkeisiin.

Hän on tunnistanut kaksi vähemmän Nvidiaa vähemmän tunnettua tekoälyyn liittyvää sijoitusvaihtoehtoa. Nämä ovat tekoälyä yrityspalveluissaan hyödyntävät UiPath ja Twilio.

UiPath kasvaa vauhdilla

UiPath tarjoaa RPA-ratkaisuja (Robotic Process Automation) eli ohjelmistorobotiikkaratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä automatisoimaan manuaalisia prosesseja tuottavuuden parantamiseksi huomattavasti. Sen tekoälyllä toimiva alusta kykenee ymmärtämään, automatisoimaan ja hyödyntämään päästä päähän -prosesseja.

UiPath on jo kehittänyt osana ydintarjontaansa koneoppimistyökaluja, kuten tietokonenäköä, joilla voidaan ymmärtää työpöydillä tapahtuvaa työtä, sekä yritysten vaatimia tarkkoja hallintatyökaluja.

Yhtiön tekoälytyökalut voivat myös poimia tekstiä monimutkaisista asiakirjoista ja määrittää merkityksen asiakkaiden ja toimittajien vuorovaikutuksesta, selvittää back-office-työntekijöiden tekemän työn ja ehdottaa sitten lisää automaatiovaiheita näiden tehtävien korvaamiseksi.

UiPathin liikevaihto kasvoi 31. heinäkuuta päättyneellä tilikauden neljänneksellä 19 prosenttia edellisvuodesta 287 miljoonaan dollariin. Osakekohtainen tulos oli kuitenkin vielä negatiivinen -0,11 dollaria, kun se vuotta aiemmin oli tappiollinen -0,22 dollaria.

”Olen innostunut jatkuvista tekoälyyn tehtävistä investoinneistamme, jotka edistävät asiakkaidemme liiketoimintaa. Vuoden toista puoliskoa ajatellen vauhti kasvaa koko liiketoiminnassa, kun asiakkaat tunnistavat tehokkuuden tarpeen nykyisessä toimintaympäristössä ja automaation pitkän aikavälin rakenteelliset edut”, UiPathin toinen toimitusjohtaja Rob Enslin totesi.

Analyytikoiden konsensusarvio kuluvalle vuosineljännekselle on 316 miljoonaa dollarin liikevaihto, mikä tarkoittaa 20 prosentin muutosta edellisvuoteen verrattuna.

Kuluvalla kolmannella vuosineljänneksellä UiPathin odotetaan tekevän 0,07 dollarin osakekohtaisen tuloksen, mikä merkitsee 40 prosentin nousua edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Yhtiö on ylittänyt konsensusarviot liikevaihdosta ja osakekohtaisesta tuloksesta jokaisella neljällä vuosineljänneksellä.

Osakkeen arvo on noussut 32 prosenttia vuodessa, mutta se ei ole aina ollut kuuma kauppatavara: vuonna 2022 UiPathin markkina-arvo putosi 70 prosenttia.

Woodin lippulaivarahasto Ark Innovation ETF omistaa lähes 28 miljoonaa UiPathin osaketta. Kun omistus on arvoltaan 437 miljoonaa dollaria, UiPath on rahaston viidenneksi suurin omistusosuus.

Twilio tekee tuloskäännettä

Viestintäteknologiayhtiö Twilio Inc. ja sen tytäryhtiöt tarjoavat ohjelmisto- ja viestintäratkaisuja Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti.

Twilio tarjoaa viestintäalustan palveluna, jonka avulla yritykset voivat kommunikoida saumattomasti asiakkaiden kanssa digitaalisten kanavien kautta tekstin, sähköpostin ja äänen välityksellä, sekä tietotyökaluja, jotka keräävät tietoa näistä vuorovaikutustilanteista ja kehittävät näin erittäin yksilöllisiä markkinointikampanjoita mittakaavassa. Sen sovellusohjelmointirajapintojen avulla kehittäjät voivat sisällyttää äänen, viestien ja videon saumattomasti, mikä auttaa yrityksiä parantamaan asiakkaiden sitoutumista.

Tänä vuonna yritys erotti liiketoimintansa kahteen yksikköön: viestintäalustaan, joka mahdollistaa tekstiviestintä-, ääni- ja sähköpostimarkkinointikampanjat, sekä data- ja sovelluspakettiin, joka on joukko työkaluja, jotka käyttävät tietoja ja älykkyyttä auttaakseen yrityksiä yksilöimään viestintää entistä paremmin ja tehostamaan sitä.

Yhtiön mukaan sen alustaa käyttävät sadat tuhannet yritykset ja yli 10 miljoonaa kehittäjää maailmanlaajuisesti rakentaakseen ainutlaatuisia, henkilökohtaisia kokemuksia asiakkailleen.

Twilion kasvua tukee se yksinkertainen tosiasia, että yhtiö toimii kasvumarkkinalla. Markkinatutkimusyritys IDC arvioi, että viestintäalustapalveluiden (CPaaS) markkinat voivat tuottaa lähes 30 miljardin dollarin vuositulot vuonna 2026, kun ne viime vuonna olivat hieman yli 14 miljardia dollaria.

Motley Fool -sivuston mukaan Twilio hallitsee 27 prosenttia CPaaS-markkinoista.

Twilion toinen perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Lawson kertoo, että Twilion asiakasprofiileista tulee tekoälyn avulla entistäkin tietorikkaampia. Hän kertoi aiemmin tänä vuonna analyytikoiden kanssa käydyssä puhelinkonferenssissa, että hän uskoo tekoälyn kiihdyttävän olennaisesti Twilion liiketoimintaa ajan mittaan.

Kesäkuun lopussa Twiliolla oli yli 304 000 aktiivista asiakastiliä. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta 1,0 miljardiin dollariin. Osakekohtainen tulos oli vielä tappiolla -0,91 dollaria, mutta vuosi sitten tappio oli selvästi suurempi, -1,77 dollaria.

Sijoitusammattilaiset odottavat kuitenkin yhtiön tuloksen kääntyvän plussalle jo tänä vuonna. Analyytikoiden koko vuoden konsensusennuste osakekohtaiselle tulokselle on 1,70 dollaria ja liikevaihtoennuste 4,0 miljardia dollaria. Odotettu liikevaihdon kasvu on siten 5,7 prosenttia viime vuodesta.

Twilion osakkeet ovat nousseet 13 prosenttia vuodessa, mutta ovat silti laskeneet 21 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana.

Ark Innovation ETF:llä on hallussaan 4,8 miljoonaa Twilion osaketta, joiden markkina-arvo on 282 miljoonaa dollaria.