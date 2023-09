Ekonomisti: Dollari pysyy vahvana lähiaikoina

Dollarin on vahvistunut suhteessa euroon. Euro tuskin lähtee vahvistumaan lähiaikoina, ennustaa Nordean ekonomisti.

Euro on ollut selkeässä laskutrendissä suhteessa dollariin heinäkuun puolesta välistä alkaen. Tuolloin euron arvo kävi hetkellisesti yli 1,12 dollarissa, mutta sen jälkeen vaihtosuhde on laskenut 1,07 dollariin.

Pitemmällä aikaperspektiivilläkin dollari on näyttänyt vahvuutensa. Kesällä 2008 eurolla sai peräti yli 1,5 dollaria. Sen jälkeen trendi on ollut laskeva, vaikkakin trendin ympärillä on ollut lyhyen aikavälin heiluntaa.

Nordean ekonomisti Kristian Nummelin kertoo pankin artikkelissa, että euron viime kuukausien heikkoutta ovat ajaneet euroalueen nihkeät ostopäällikköindeksit, jotka osoittavat myös palvelusektorin heikentyneen kesän aikana selvästi.

Muitakin syitä löytyy.

”Lisäksi Kiinan heikot talousluvut ovat osuneet myös euroon. Yhdysvalloissa sen sijaan talous näyttää pärjäävän edelleen hyvin, mikä on avittanut dollaria. Näitä vasten euron pieni hyytyminen on perusteltua. Valuuttapari on silti edelleen kesän vaihteluvälin sisällä”, Nummelin toteaa.

Ei heikko euro, vaan vahva dollari

Nummelin kuitenkin painottaa, että euro ei kuitenkaan ole mitenkään heikko, vaikka dollariin vertaamalla euro ei kovin vahvalta tunnu.

”Mikäli euroa katsotaan laajemmin eri maiden valuuttoja vastaan, euro on itseasiassa hyvinkin vahva. Eurotaalan matala taso johtuu siis paljon erittäin vahvasta dollarista.”

Ekonomisti arvioi, että dollari pysyneekin vahvana vielä tulevat kuukaudet, kun USA:n korkeat korot ja edelleen hyvin puksuttava talous auttavat dollaria. Myös kansainvälisen talouden epävarmuuden kasvu ruokkii dollarin arvoa.

”Jos globaalit taantumapelot nousevat suuremmin pintaan, ei sekään ole dollarille haitaksi, päinvastoin”, hän kertoo.

Nordea ei usko euron vahvistuvan lähikuukausina, mutta ensi vuonna, kun korkoja lasketaan eri maissa, tulisi euron pärjätä paremmin.

”Mikäli euroalueen talous yllättäisi positiivisesti jo lähikuukausina, voisi nousu alkaa jo aiemmin, mutta valitettavasti euroalueen suhdanne näyttää kovin nihkeältä syksyn käynnistyessä”, Nummelin kertoo.

Ekonomistin mukaan euron laskun myötä dollarien myyminen alkaa kuitenkin olla houkuttelevaa, sillä pidemmällä tähtäimellä eurotaalan suunnan tulisi olla ylöspäin.

”Käänteen ajoittamiseen liittyy paljon epävarmuutta, ja myös taantumariskit ovat koholla, mikä voisi keikauttaa dollaria vieläkin vahvemmaksi”, hän muistuttaa.

Hedgerahastot eivät usko euron virkoamiseen

Uutistoimisto Bloombergin mukaan hedgerahastot suhtautuvat yhä kielteisemmin euroon ennen Euroopan keskuspankin ensi viikon korkopäätöstä.

Hedgerahastot ovat luopuneet lähes 90 prosentista nettomääräisistä pitkistä euro-positioistaan vain yhden kuukauden aikana, koska yhä useammin arvellaan, että päättäjät keskeyttävät aggressiivisen korotussyklin.

Ekonomistien ja markkinoiden näkemykset ovat jakautuneet EKP:n päätöksestä. Sijoittajat arvioivat vain 40 prosentin todennäköisyydeksi, että torstaina keskuspankki nostaa ohjauskorkoa.

”Euron heikkous on perusteltua – uskon EKP:n pitävän taukoa koronnostoissa. Jos se lopettaa korkojen nostamisen, euro voi heikentyä hieman lisää”, ennustaa Bloombergille RBC Brewin Dolphin -yhtiön markkina-analyysin johtaja Janet Mui Lontoossa.