Duell kärsii edelleen kuluttajaluottamuksen laskusta.

Duell julkisti tulosvaroituksen. Yhtiö täsmentää ja laskee tilikauden 2023 näkymää ja ohjeistusta sekä julkaisee alustavia taloudellisia tietoja. Tulosvaroitus on jo toinen tänä vuonna. Edellisen tulosvaroituksen yhtiö julkisti viime toukokuussa.

Duell on Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle noteerattu moottoriurheilun tukkukauppa, joka maahantuo, valmistaa ja myy tuotteita laajan jakeluverkoston kautta Euroopassa kattaen 8 500 jälleenmyyjää. Duellin valikoima kattaa varaosat ja tarvikkeet moottoripyöräilyyn, pyöräilyyn, mönkijöihin/UTV:ihin, mopoihin ja skoottereihin, moottorikelkkailuun sekä veneilyyn.

Yhtiön mukaan markkinoiden epävarmuus ja heikko suhdanne jatkuu. Inflaation jatkuminen ja yleinen markkinatilanne ovat laskeneet kuluttajaluottamusta. Nämä tekijät heikentävät ennustettavuutta.

Duell kertoi jo huhtikuussa, että edellä mainitut ongelmat heikentävät yhtiön liiketoiminnan ennustettavuutta.

Päivitetyssä arviossaan Duell odottaa liikevaihdon olevan noin 118 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITA:n olevan noin 4,5 miljoonaa euroa kuluvalla, 31. elokuuta päättyvällä tilikaudella.

Edellisellä tilikaudella liikevaihto oli 124 miljoonaa euroa ja EBITA noin 8,7 miljoonaa euroa. Tulos EBITA-mittarilla tarkasteltuna romahtaa siis uuden ennusteen mukaan lähes puoleen edellisestä tilikaudesta.

Aiemmin toukokuussa yhtiö oli arvioinut liikevaihdon olevan lähellä edellisen vuoden tasoa ja oikaistun EBITA:n laskevan edellisen vuoden tasosta.

Tilikauden 2023 neljännen vuosineljänneksen aikana kysyntä on ollut ennakoitua alhaisempaa, mikä on laskenut sekä liikevaihtoa että kannattavuutta. Lisäksi valuuttakurssimuutoksilla on ollut huomattava negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Duell sopeuttaa liiketoiminnan kustannuksia vastaamaan ennakoitua alhaisempaa kysyntää. Duell jatkaa kasvustrategian toteuttamista epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta.

Yhtiö on alentanut varastotasoja suunnitellusti tilikauden 2023 aikana, mikä on laskenut velkatasoa merkittävästi. Tällä varastotasojen alentamisohjelmalla on ollut positiivinen vaikutus yhtiön kassavirtaan.

Yhtiö kertoo aloittavansa 23. toukokuuta muutosneuvottelut tarkoituksenaan tehostaa kustannussäästöohjelmaa ja sopeuttaakseen liiketoiminnan kustannukset ennakoitua alhaisempaan kysyntään. Muutosneuvotteluilla ja kustannussäästöohjelmalla yhtiö pyrkii vastaamaan yhtiön toimintaympäristössä tapahtuneisiin rakenteellisiin muutoksiin sekä uudistamaan organisaation rakenteita vastaamaan yhtiön pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita.

Duell julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta syyskuu 2022-elokuu 2023 (Q4 2023) maanantaina 9. lokakuuta.