Onko ruotsalainen Gullberg & Jansson käänneyhtiö?

Gullberg & Jansson saattaa tarjota hyvää tuottopotentiaalia kärsivälliselle sijoittajalle.

Ruotsalaisen Gullberg & Janssonin liikeideana on kehittää, markkinoida ja jakaa ympäristöystävällisiä tuotteita sekä yksityiseen että kaupalliseen käyttöön. Päätuotteet löytyvät maisemanhoidon, uima-altaiden sekä rentoutumisen ja hyvinvoinnin aloilta.

Liiketoimintaa yhtiö harjoittaa useiden tytäryhtiöidensä kautta, jotka toimivat pohjoismaisilla markkinoilla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingborgissa.

Viimeisin vuosineljännes oli yhtiölle vaikea.

Gullberg & Jansson raportoi toisella vuosineljänneksellä alhaisemmasta liikevaihdosta, liikevoitosta ja tuloksesta verrattuna vuoden 22 toiseen neljännekseen. Liikevaihto laski yli 32 prosenttia 101 miljoonaan kruunuun, liikevoitto laski 6,2 miljoonaan kruunuun viime vuoden 26,3 miljoonasta kruunusta ja neljänneksen tulos laski 3,8 miljoonaa kruunua viime vuoden 18,9 miljoonasta kruunusta.

”Vuosineljänneksen myynti oli hieman odotuksiamme korkeampi, kun taas kannattavuus oli hieman alhaisempi”, arvioi ruotsalaisen analyysitalo Kalqylin analyytikko Jakob Fritz.

Markkinat jatkuvat vaikeina

Fritzin mukaan taloudellisen tilanteen heikkeneminen inflaation kiihtyessä ja korkojen noustessa vaikuttaa edelleen negatiivisesti Gullberg & Janssonin toimintaan.

”Taloudellisen epävarmuuden ja hintojen nousun aikana kuluttajat vähentävät kestotavaroiden ostojaan, jotka muodostavat merkittävän osan yhtiön myynnistä Home & Garden -liiketoiminta-alueella. Professional Green Space -liiketoiminta-alueella kiinteistöyhtiöt ovat tärkeitä asiakkaita, ja myös niihin korkojen nousu on vaikuttanut negatiivisesti. Tästä huolimatta liiketoiminta-alue kasvoi 34,3 prosenttia neljänneksellä, mikä on mielestämme vahva nykyiset markkinaolosuhteet huomioon ottaen”, hän toteaa.

Kahden negatiivisen vuosineljänneksen jälkeen Gullberg & Jansson onnistui jälleen kerran näyttämään positiivisia lukuja tuloslaskelmassa. Liikevoittomarginaali oli kuitenkin alhaisempi kuin vuoden 22 toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa alhaisemmasta liikevaihdosta, alhaisemmasta bruttokatteesta ja korkeammasta kustannuspohjasta.

Fritzin mukaan bruttokateprosentti on laskenut lisääntyneiden hankintakustannusten ja voimakkaan valuuttakurssivaihtelun vuoksi.

”Samaan aikaan yhtiö investoi tuotetarjontansa laajentamiseen monipuolistaakseen liiketoimintaansa. Tämä on johtanut yhtiön kustannuspohjan kasvuun, mikä puolestaan on vaikuttanut negatiivisesti kannattavuuteen.”

Mahdollisuus kannattavaan kasvuun

Kalqyl ennustaa yhtiön liikevaihdon jäävän tänä vuonna 273 miljoonaan dollariin, kun se viime vuonna oli 382 miljoonaa kruunua.

Kalqyl näkee kuitenkin Gullberg & Janssonissa potentiaalia pitemmällä aikavälillä.

”Olemme edelleen sitä mieltä, että yhtiön strategia tulopohjan monipuolistamiseksi on oikea tapa toimia pitkällä aikavälillä. Odotamme Gullberg & Janssonille lähitulevaisuudessa vielä muutamia haastavia vuosineljänneksiä, mutta uskomme, että yhtiöllä on hyvät edellytykset tuottaa jälleen kannattavaa kasvua, kun markkinat palaavat normaaliksi”, Fritz toteaa.

Kalqyl ennustaa tälle vuodelle Gullbergille 273 miljoonan kruunun liikevaihtoa, mutta ensi vuodelle 360 miljoonan kruunun ja vuodelle 2025 jo 433 miljoonan kruunun liikevaihtoa.

Ensi vuodelle Kalqyl ennustaa 15,4 miljoonan kruunun voittoa, kun tälle vuodelle ennusteena on tappiollinen -5,6 miljoonan kruunun tulos.

Kalqyl arvioi, että P/E-kertoimella 11x yhtiön markkina-arvo on hieman alle 510 miljoonaa kruunua vuonna 2026, mikä tarkoittaa 58 kruunun arvoa osaketta kohden. 30 prosentin turvamarginaalilla tavoitehinta on 41 kruunua, mikä on lähes kaksinkertainen tämän hetken 21 kruunun kurssinoteeraukseen nähden.

Gullberg on kuitenkin kovan riskin yritys.

Vuoden 22 toisen neljänneksen jälkeen yhtiön käteisvarat ja muut rahavarat ovat vähitellen laskeneet historiallisen alhaiselle tasolle, mikä tarkoittaa, että yhtiöllä ei ole enää samanlaista taloudellista joustavuutta ja kykyä rahoittaa toimintaa käteisellä negatiivisten tulosten sattuessa.

Jos vaikeat markkinaolosuhteet jatkuvat pitkään, on olemassa riski, että yhtiö tarvitsee ulkopuolista rahoitusta.