Kesko jatkaa kauppaverkostonsa uudistamista

Kesko jatkaa strategian mukaisesti kauppojen uudistamista ja avaa useita uusia päivittäistavarakauppoja kasvukeskuksiin tulevina vuosina.

Kauppaketjun mukaan erityisesti K-Citymarket hypermarket-formaatin myynti on kasvanut Suomessa merkittävästi ja sen vaikutus päivittäistavarakaupan kannattavuuteen ja markkinaosuuteen on olennainen.

Kesko on jo ilmoittanut rakentavansa kolme uutta K-Citymarketia ja näiden lisäksi yhtiön suunnitelmissa on rakentaa useampia K-Citymarketeja kasvukeskuksiin.

”Uudistamme ja vahvistamme kauppapaikkaverkostoamme jatkuvasti ja panostamme uusperustannassa erityisesti kasvukeskuksiin. Suomessa kaupan suuryksiköiden lupa- ja käynnistysprosessit ovat pitkiä, pisimmillään jopa kymmeniä vuosia. Juuri lupaprosesseista johtuen olemme viime vuosina avanneet etupäässä vain pienempiä kauppoja emmekä uusia hypermarketeja. Nyt lähivuosina avattavat uudet hypermarketit ovat merkittävässä roolissa Keskon markkinaosuuden vahvistamisessa ja myynnin edelleen kasvattamisessa”, sanoo Ari Akseli, Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja.

Akselin mukaan Kesko on myös kyennyt kasvattamaan merkittävästi myyntiä olemassa olevasta kauppapaikkaverkostosta kehittämällä kauppojen liikeideoita ja tarjontaa datan pohjalta kunkin kaupan asiakkaiden tarpeisiin osuviksi.

”Tämä on parantanut myös kauppojen neliötehokkuutta, kilpailukykyä ja kannattavuutta merkittävästi. Olemme uudistaneet K-ruokakauppoja noin miljardilla eurolla viime vuosina. Keskon kasvustrategian mukaisesti investoimme päivittäistavarakauppaverkoston kehittämiseen vuositasolla 200-250 miljoonaa euroa”, Akseli jatkaa.

Merkittävät investoinnit kauppapaikkaverkostoon

Kesko on ostanut pääkaupunkiseudulla Espoon keskuksessa sijaitsevan kauppakeskuksen hallintaan oikeuttavan osake-enemmistön. Kesko jatkaa kauppakeskuksen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Kolmen kilometrin sisällä Espoon keskuksesta asuu jo tällä hetkellä noin 40 000 asukasta ja alueen ennakoidaan kasvavan merkittävästi lähivuosina.

Kesko ilmoitti aiemmin rakentavansa pääkaupunkiseudulle Vantaan Kivistöön K-Citymarket-kauppakeskuksen, joka on kooltaan yli 13 000 neliömetriä ja hypermarketin osuus siitä on noin 7 000 neliömetriä. Hypermarketin lisäksi kauppakeskukseen tulee noin 20 muuta palveluntarjoajaa.

Uusi K-Citymarketin ympärille rakentuva kauppakeskus aukeaa kevättalvella 2026. Kivistön suuralueella asuu noin 20 000 asukasta ja vuonna 2030 arviolta 28 000. Kauppakeskuksen sijainti Kivistön keskustassa rautatieaseman yhteydessä on erinomainen ja vuokrattavista tiloista on jo nyt hyvin kysyntää.

Kesko laajentaa Helsingin Vuosaaressa sijaitsevassa Kauppakeskus Columbuksessa olevan K-Supermarketin K-Citymarketiksi vuonna 2024. Muutoksen myötä kaupan myymälätila lähes kaksinkertaistuu. Muutostyöt Vuosaaressa alkavat alkuvuodesta 2024 ja valmistuvat saman vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi Porvooseen Länsirannalle, noin 50 kilometriä Helsingistä itään, Kesko valmistautuu rakentamaan uuden K-Citymarketin, jonka tontin Kesko on jo ostanut. Porvoo on ostovoimaltaan vahva ja Länsiranta on uusi kaupunginosa keskustan kupeessa. Länsirannan Taidetehtaan kauppakeskuksen viereen suunnitellaan rakennettavaksi kerrosalaltaan noin 7 000 neliömetrin suuruinen K-Citymarket sekä hotelli ja asuntoja.

Myös Kuopioon on suunnitteilla uusi K-Citymarket. Kuopion kolmannen K-Citymarket Haapaniemen myyntialaksi on suunniteltu noin 8 000 neliömetriä ja tavoitteena on jättää hankkeen rakennuslupahakemus vuoden loppuun mennessä. Kuopio on elinvoimainen yliopistokaupunki, jossa asuu noin 123 000 asukasta.

Kesko porskuttaa haastavassakin ympäristössä

Elokuussa Keskon myynti kasvoi 1,6 prosenttia ja vertailukelpoisesti 1,0 prosenttia viime vuodesta. Myynti kasvoi päivittäistavarakaupassa kaikissa liiketoiminnoissa.

Myös autokaupassa myynti kasvoi kaikilla autokaupan liiketoiminta-alueilla. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti laski rakentamisen volyymin heikennyttyä”

Vaikeassa markkinatilanteessa Kesko on osoittanut jälleen defensiivisyytensä. Tuloskehitys toisella vuosineljänneksellä oli odotusten mukaista.

Kauppaketjun liikevaihto laski huhti-kesäkuussa maltillisesti 3 105 miljoonaan euroon edellisvuoden 3 109 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski kuitenkin vain 0,8 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski viime vuoden 236 miljoonasta eurosta 208 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusennuste oli 205 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli odotusten mukainen.

Keskon pääjohtaja Mikko Helander kertoi, että vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tulos oli vahva suoritus haastavassa markkinassa.

”Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli hyvä ja jatkoimme kauden aikana kasvustrategiamme mukaisia investointeja. Yhtiön kasvustrategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla tuovat tuloksia myös aiempaa haastavammassa toimintaympäristössä”, Helander totesi.