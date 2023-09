Onko nyt kotimaisten osakkeiden aika? Arvostustaso houkuttelee

Pohjoismaat ja Suomi tarjoavat nyt houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia, arvioi Aktian allokaatiojohtaja.

Osakemarkkinoiden positiivinen kehitys kuluvana vuonna on levännyt ennen muuta USA:n teknojättiläisten vahvan kehityksen ansiosta. Tekoäly ja teknojättiläisten suuruus ja tunnettuus ovat tukeneet niiden väkevää markkina-arvojen nousua.

USA:n osakemarkkina hinnoittelevat talouden noususuhdanteen jatkumista. Hinnoittelu saattaa osoittautua kuitenkin liian optimistiseksi, koska korkean inflaation ja kallistuneiden rahoituskustannusten negatiiviset vaikutukset heijastuvat yleensä vasta merkittävällä viiveellä reaalitalouteen. Yhdysvaltain elvyttävä finanssipolitiikka sekä pandemian aikana kertyneet ylimääräiset kotitalouksien varat ovat tähän mennessä tukeneet talouskehitystä.

Erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla ja sen suurimmissa yhtiöissä arvostukset ovatkin karanneet sellaisille tasoille, että kasvua on tultava kiihtyvään tahtiin. Näin arvioi Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring pankin tuoreimmassa Sijoitusnäkemys-katsauksessa.

”Kohonnut korkotaso asettaa omat paineensa tulevien tulosten diskonttaamiselle tähän päivään. Lisäksi korkosijoitusten tuottonäkymät vievät osan potentiaalisista osakesijoittajista turvallisempien vaihtoehtojen pariin. Yhdysvaltalaisten osakkeiden tuottonäkymät eivät toisin sanoen ole kovin houkuttelevat”, Moring arvioi.

Sen sijaan Yhdysvaltain ulkopuolinen maailma näyttää arvostusmielessä edullisemmalta ja houkuttelevammalta.

Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring.

”Alkuvuonna Eurooppa oli markkinakehityksessä selvästi Yhdysvaltoja paremmassa vireessä, mutta sittemmin tahti on laantunut.

Arvostuskertoimet painettu alas

Osakkeiden arvostukset ovat allokaatiojohtajan mukaan selvästi pitkän aikavälin tason alapuolella Euroopassa. Erityisen alhaalla arvostustasot ovat Pohjoismaissa ja Suomessa. Tosin Pohjoismaissa arvostustaso on alhainen, kun jätetään vahvasti noussut tanskalainen Novo Nordisk pois laskuista.

Aktian näkemyksen mukaan houkuttelevimmat mahdollisuudet sijoittajille tarjotaankin nyt Pohjoismaiden markkinoilla, jossa heikkous on varsin laajapohjaisesti huomioituna, ja tilanteella on mahdollista kääntyä tulosennusteiden kautta paremmaksi talven aikana.

Kotimainen osakemarkkinamme on ollut tänä vuonna yksi heikoimmista koko maailmassa. Moringin mukaan syy tähän on se, että Helsingin pörssistä puuttuvat isot terveydenhuolto- tai lääkenimet, isot kuluttajatuoteyhtiöt ja teknologianimet. Helsingin pörssissä on listattuna erittäin laadukkaita teollisuusyhtiöitä, konepajoja ja muita investointihyödykkeitä valmistavia yhtiöitä, joiden näkymät ovat vielä synkät.

Kuitenkin tilanteen tasaantuessa kotimaisten yhtiöiden arvostukset jättävät paljon nousuvaraa, Moring arvioi.

Kotimaiset sykliset tarjoavat tuottopotentiaalia

Moringin mukaan heikossa talousympäristössä sijoittajan on erityisen tärkeää kiinnittää huomionsa sijoituskohteen laatuun.

”Yli ajan laadukkaat yhtiöt tuottavat paremmin kuin heikommassa asemassa olevat yhtiöt. Erityisesti rahoitusaseman vakaus ja kyky luoda orgaanista kasvua ovat tärkeitä. Näistä yrityksistä ollaan valmiita maksamaan laajaa markkinaa enemmän.”

Toisaalta jatkossa huomio kannattaa Aktian näkemyksen mukaan kiinnittää laatuyhtiöiden ja kasvua toimittavien yhtiöiden lisäksi niihin, joiden hinnoittelu on kärsinyt kovaa viime aikoina.

”Monet hyvin johdetut syklisillä toimialoilla toimivat yritykset ovat jo erittäin edullisesti arvostettuja. Toisin sanoen, hinnoissa on jo paljon huonoja uutisia. Näissä yhtiöissä on huomattava potentiaali, kun tilanne jossain vaiheessa alkaa vakautua. Ja vaikka talousympäristö heikkenisi entisestään, on mahdollista, että syklisimmissä osakkeissa kehitys on jo pitkälti hinnoiteltu”, hän toteaa.

Moringin mukaan tällaisten huonosti kehittyneiden joukkoon voi lukea paitsi Pohjoismaiden osamarkkinat myös tyylinä esimerkiksi pienyhtiöt, joiden kehitys on kaikkialla maailmassa ollut erittäin heikkoa jo pidemmän aikaa.

Suomen osakemarkkinan korkeampi riskipreemio

Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen tulostuotto on S&P 500 -indeksiä korkeampi. OMX Helsinki 25 -indeksin yhtiöiden P/E-luku on siis matalampi kuin S&P 500 -indeksin.

Indeksin tulostuotto – eli P/E-kertoimen käänteisluku prosentteina – on 7,4 prosenttia. Suomen 10 vuoden valtionlainan tuotto on 3,3 prosenttia. Siitä reaalituoton osuus on noin 1,3 prosenttiyksikköä, jos 10 vuoden inflaatio-odotuksen arvio on lähellä Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitetta eli kahta prosenttia.

Suomalaisyhtiöiden tuloskasvu ja kannattavuuden kehitys ovat olleet amerikkalaisyhtiöitä heikompia viime vuosina. Se heijastuu sijoittajien odotuksiin ja sen vuoksi tulostuotto on korkeampi Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Riskitön korko on ollut euroaikana tyypillisesti korkeampi Yhdysvalloissa.

Kyseisten tekijöiden vuoksi riskipreemio on Yhdysvalloissa keskimäärin pienempi kuin Suomessa, vaikka taloussuhdanteessa ei olisi merkittävää eroa.

Osakemarkkinoiden riskipreemiolla tarkoitetaan osakemarkkinoiden tuoton tai tuotto-odotuksen ja riskittömän koron välistä erotusta. Se on siis käytännössä sijoittajan palkkio osakemarkkinariskin ottamisesta.