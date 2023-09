LapWall taistelee rakennusalan taantumaa vastaan kahta trendiä hyödyntämällä

LapWallin valmistamat kattoelementit lyhentävät rakennusprojektin läpimenoaikaa jopa 60 prosentilla.

LapWall Oyj:n liiketoimintajohtaja Marko Kellberg.

Asuntorakentaminen käy parhaillaan läpi laskukautta samaan aikaan, kun teollisuus- ja logistiikkarakentamisen odotetaan kasvavan vuoden 2023 aikana. Teollisuus- ja logistiikkarakentamisen nousun ohella rakennusalaa uudistaa myös toinen merkittävä trendi – vihreä siirtymä.

”Vastaus molempiin trendeihin löytyy puuelementtirakentamisesta”, tiivistää LapWallin liiketoimintajohtaja Marko Kellberg.

Suomen suurimman puuelementtivalmistajan Pyhännässä, Pälkäneellä ja Vetelissä sijaitsevilla tehtailla valmistuu vuosittain yli puoli miljoonaa, lähes 100-prosenttisesti kotimaisesta puusta valmistettua elementtirakentamisen vakioratkaisua.

Vuonna 2011 perustettu LapWall on kasvanut nopeasti puuelementtirakentamisen hallitsevaksi toimijaksi Suomessa. Tällä hetkellä yrityksen markkinaosuus kattoelementtiliiketoiminnassa on yli 70 prosenttia.

LapWall tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua ja sen tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta keskipitkällä aikavälillä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yli 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääasiassa orgaanisella kasvulla.

Ympäristöystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu

Merkittävin osa yrityksen liikevaihdosta muodostuu kattoelementeistä, jotka soveltuvat materiaalinsa ansiosta loistavasti kaikkeen rakentamiseen.

”Kattoelementtejämme voidaan käyttää urheilurakentamisen lisäksi niin teollisuusrakennuksiin, logistiikkahalleihin kuin esimerkiksi koulujen ja päiväkotien kaltaisiin julkisiin rakennuksiin”, Kellberg kertoo.

Lapwallin kattoelementtituotteilla voidaan minimoida kulujen lisäksi myös rakennusprojektin kestoa ja ympäristövaikutuksia. Keskeinen tehokkuutta selittävä ominaisuus on tuotteiden korkea esivalmistusaste tehtaalla. Tämä vähentää suunnitteluun tarvittavaa aikaa, minimoi kosteusvaurioiden riskiä ja pienentää logistiikkakustannuksia rakennustyömaalla.

Olennainen säästö syntyy Kellbergin mukaan myös erillisten sääsuojien tarpeen puuttumisesta.

”Tuotteet valmistetaan kuivissa olosuhteissa ja kuljetetaan muovitettuina kohteisiin, joissa suojaus puretaan vasta, kun kattoelementit asetetaan lopullisille paikoilleen. Tällöin tuotteiden päällä on jo vesikate, joten erillistä sääsuojaa ei tarvita. Näin aikaa vapautuu rakennusprojektin muihin vaiheisiin, ja parhaimmillaan projektin läpimenoaika lyhenee jopa 60 prosentilla.”

Tuotantokapasiteetti kaksinkertaiseksi

Kattoelementtien suunnittelutyö näkyy myös vähäisenä materiaalihukkana, mikä heijastuu suoraan tuotteiden ilmastovaikutuksiin. LapWall on ensimmäinen puuelementtien valmistaja, joka on saanut tuotteilleen riippumattoman osapuolen verifioiman RTS EPD -ympäristösertifikaatin.

”Puuelementtien käyttö tuottaa huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Lisäksi tuotteistamme syntyvän jätteen määrä on hyvin pieni ja helposti hallittavissa tehtaillamme.”

LapWall investoi vuonna 2022 noin 1,5 miljoonaa euroa uuteen kattoelementtitehtaaseen.

”Koska investointi kaksinkertaisti kattoelementtiliiketoimintamme tuotantokapasiteetin, voimme viedä nopeasti läpi myös hyvin suuria kokonaisuuksia”, Kellberg kertoo.