Lindex nousemassa entistä vahvemmin Stockmannin liiketoiminnan kulmakiveksi

Kriisiyhtiönä kompuroinut Stockmann luo nahkaansa uudelleen. Yhtiö aikoo nojata entistä enemmän Lindexiin, jonka varassa yhtiön tulos on.

Kuva: Kenneth Luoto

Stockmann-konsernissa on kaksi divisioonaa: Lindex-muotiyhtiö ja ikoninen tavarataloketju Stockmann. Nyt Stockmann käynnistää strategisen arvioinnin; harkitsee konsernin nimen muuttamista Lindex Groupiksi ja selvittää strategisia vaihtoehtoja tavarataloliiketoiminnalle.

Yhtiö kertoo pörssitiedotteessaan, että sen on päättänyt käynnistää strategisen arvioinnin omistaja-arvon kasvattamiseksi nostamalla Lindex konsernin liiketoiminnan keskiöön. Osana strategista arviointia Stockmann harkitsee nimensä muuttamista Lindex Groupiksi ja selvittää strategisia vaihtoehtoja Stockmannin tavarataloliiketoiminnalle.

Mahdollinen nimenmuutos kuvastaisi yhtiön mukaan paremmin Lindex-divisioonan roolia konsernin liiketoiminnassa.

Suunnitelma näyttää olevan markkinoiden mieleen, sillä Stockmannin osake oli maanantaina noin kelle 14.15. yli 13 prosentin nousussa.

Lindex on alusvaatteiden markkinajohtaja Pohjoismaissa, ja sillä on yli 5,6 miljoonaa kanta-asiakasta kattaen yli kaksi kolmasosaa naisväestöstä tärkeimmillä markkinoilla Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Lindexin valikoima keskittyy naisten- ja lastenvaatteisiin ja se toimii myymäläverkostonsa ja verkkokauppansa kautta 34 maassa. Lindexillä on myös myyntiä maailmanlaajuisesti kolmansien osapuolten alustojen kautta.

Stockmannin tulos on Lindexin varassa

Vuonna 2022 Lindexin 661 miljoonan euron liikevaihto muodosti yli kaksi kolmasosaa Stockmann-konsernin liikevaihdosta, ja 90 miljoonan euron liikevoitollaan Lindex teki suurimman osan Stockmann-konsernin tuloksesta.

Mahdollinen nimenmuutos ei vaikuttaisi Stockmann-tavarataloihin, jotka jatkaisivat toimintaansa Stockmann-brändin alla.

Osana Stockmannin tavarataloliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen selvitystyötä yhtiö tulee arvioimaan, mikä vaihtoehdoista tarjoaisi parhaat edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Vaihtoehtoihin lukeutuvat tavarataloliiketoiminnan itsenäisyyden lisääminen konsernissa, mahdolliset omistusmuutokset tai strategiset kumppanuudet tai nykyisen rakenteen säilyttäminen.

Strategisella arvioinnilla ei ole välitöntä vaikutusta Stockmann-tavaratalojen brändiin tai päivittäiseen toimintaan, joka jatkuu ennallaan.

”Lindexillä on ollut keskeinen rooli konsernin suorituksen parantamisessa viime vuosina. Strategisen arvioinnin käynnistäminen nimenmuutoksen harkitsemiseksi ja tavarataloliiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen selvittämiseksi on strategiamme luonnollinen seuraava vaihe ja heijastaa Lindexin kasvavaa roolia konsernissa”, sanoo Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen.

Pohjosen mukaan strateginen arviointi ei vaikuta Stockmann-tavaratalojen brändiin tai päivittäiseen toimintaan.

Päätökset mahdollisesta nimenmuutosta koskevasta ehdotuksesta tehdään myöhemmin, ja ehdotus vaatisi viime kädessä Stockmannin yhtiökokouksen päätöksen.

Stockmann odottaa strategisen arvioinnin valmistuvan vuoden 2024 aikana. Stockmann tiedottaa lisää strategisesta arvioinnista, jos ja kun se on ajankohtaista.

Lindex etenee uusiin myyntikanaviin

Viime vuosina Stockmann-konserni on käynyt läpi merkittäviä ja laajoja muutoksia. Koronapandemian jälkeen ja osana yrityssaneerausohjelmaa kaikki Stockmann-divisioonan kiinteistöt on myyty ja kaikki vahvistetut riidattomat velat on maksettu.

Toimitusjohtaja Susanne Ehnbågen mukaan Lindex-divisioona on parantanut myyntiään ja kannattavuuttaan ennätystasoille. Stockmann-divisioona on puolestaan toipunut suurelta osin raskaista tappioistaan.

Stockmann-konsernin sekä Lindexin toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge. Kuva: Stockmann Group.

Lindex-divisioonan liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa toisella vuosineljänneksellä 2,0 prosenttia, kun Lindex onnistui kasvattamaan myyntiään kaikilla päämarkkinoilla muotimyynnin yleisestä laskusta huolimatta. Stockmann-divisioonan liikevaihto puolestaan laski 6,4 prosenttia toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa Stockmannin Hullut Päivät -kampanjan ajoituksesta.

Toimitusjohtajan mukaan Stockmann tavoittelee molempien divisioonien osalta kasvua ja kannattavuutta.

”Lindex etenee uusille markkinoille ja uusiin myyntikanaviin, kun taas Stockmann-divisioona jatkaa asemoitumistaan kohti vahvempaa luksuksen ja kohtuuhintaisen luksuksen positiota. Molemmat divisioonat toteuttavat merkittäviä investointeja digitalisaatioon voidakseen vastata entistä paremmin asiakkaiden odotuksiin ja parantaakseen prosessi- ja kustannustehokkuuttaan. Lindex-divisioonan uuden 110 miljoonan euron arvoisen kaikkikanavaisen jakelukeskuksen rakentaminen etenee hyvin, ja keskus on suunniteltu otettavan käyttöön vuonna 2024”, Ehnbåge kertoo.