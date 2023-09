LymphaTouch tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kuntoutuksen uudistajaan

Ydinteknologiansa monipuolisuuden ansiosta LymphaTouch voi keskittyä fysioterapialaitteiden valtaville markkinoille. Piensijoittajakin voi sijoittaa yhtiöön Invesdorin kautta.

LymphaTouch on avannut sijoittajille rahoituskierroksen, jossa se hakee tukea kehittämänsä tuotteen, LymphaTouchin, globaaliin kasvuun, tuotekehitykseen ja kliiniseen tutkimukseen.

Yhtiö LymphaTouch Oy perustettiin vuonna 2005 halusta auttaa potilaita, joilla on lymfa- ja verenkiertoelimistön ongelmia, käyttämällä innovatiivista alipaineteknologiaa. Yritys tarjoaa helppokäyttöisiä ja tehokkaita ratkaisuja esimerkiksi rintasyöpähoidoista, urheiluvammoista, leikkauksen jälkeisestä turvotuksesta tai arvista toipuville potilaille.

Lymfaterapialla tarkoitetaan turvotuksen vähentämiseksi kehitettyä hoitomuotoa, joka tehdään erityisellä tavalla hieroen. Turvotus heikentää kyseisen kehon osan toimintaa kuten esimerkiksi nivelen liikettä.

LymphaTouch on sertifioitu ISO13485-standardin mukaiseksi lääkinnällisten laitteiden valmistajaksi ja laite on laatusertifioitu CE- ja US FDA – sertifioinneilla. Laitteen tuottama alipaine ja mekaaninen korkeataajuusvärinä aktivoivat imunesteen kiertoa ja pehmytkudosta hoidettavalla alueella.

Fysioterapeuttisten laitteiden markkinat kasvavat vauhdilla

LymphaTouchin toimitusjohtaja Janne Matikainen kertoo, yhtiö uudistaa totutut tavat toimia kuntoutuksessa ja lymfaterapiassa mahdollistaen tehokkaan hoidon ja nopeamman toipumisen.

”Patentoidut sekä CE-merkityt lääkinnälliset laitteemme ovat auttaneet lukuisia vammoista, turvotuksesta ja kivusta kärsiviä henkilöitä. Keskittymällä globaaliin kasvuun sekä pyrkimykseen oppia ja tulla jatkuvasti paremmaksi, tarjoaa yritys houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden. LymphaTouch:in tavoitteena onkin kehittää potilaiden hoitoa maailmanlaajuisesti”, Matikainen toteaa.

Yritys toimii aktiivisesti fysioterapialaitteiden markkinoilla, jotka kasvavat nopeasti muun muassa väestön ikääntymisen, syöpätapausten lisääntymisen ja lihavuuden yleistymisen vuoksi.

Kohdeasiakkaina on 1,6 miljoonaa fysioterapeuttia maailmanlaajuisesti. LymphaTouchin asiakkaita ovat kaikki terveydenhuollon ammattilaiset, kuten fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja lymfaspesialistit.

Kokenut avainhenkilöiden tiimi

LymphaTouchin nykyisiin omistajiin kuuluu Suomen suurimpiin pääomasijoitusyhtiöihin lukeutuva Innovestor, sekä joukko tunnettuja enkelisijoittajia.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri ja hallitusammattilainen Leena Niemistö. Yhtiön avainhenkilöt muodostavat monipuolisen ja kokeneen tiimin, jossa yhdistyy monen vuoden kokemus terveysteknologia-alalta ja sen alasektoreilta.

Vuonna 2023 LymphaTouch solmi merkittävän teknologiayhteistyösopimuksen Israelilaisen Mego Afekin kanssa. Tämä yhteistyösopimus avaa ovet täysin uusille markkinoille ja luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia yrityksen historiassa.

Mego Afekin vahva verkosto ja kansainvälinen läsnäolo tarjoavat LymphaTouch:ille ainutlaatuisen tilaisuuden laajentua globaalisti ja tavoittaa terveydenhuollon ammattilaisia sekä potilaita uusilla alueilla. Yhdistämällä voimavarat ja osaamisen, LymphaTouch ja Mego Afek luovat synergiaa, joka vahvistaa molempien yritysten asemaa terveysteknologian edelläkävijöinä.

Mitä syitä on sijoittaa LymphaTouchiin?

Ensinnäkin yhtiöllä on kliinisesti tehokkaaksi ja toimivaksi todettu tuote. LymphaTouch on sertifioitu lääkinnällisten laitteiden valmistajaksi, ja hoitolaite on saanut CE- ja US FDA -lääkinnällisen laitteen hyväksynnän.

Toiseksi LymphaTouchilla on ratkaisu vallitsevaan lymfahoidon ongelmaan. LymphaTouch-laitehoito parantaa hoidon tuloksia ja mahdollistaa terapeutin tehokkaamman työskentelyn. Laitehoito tukee manuaalista terapiaa ja säästää ammattilaisen käsiä sekä edesauttaa työssäjaksamista. Monipuoliset käyttöalueet tarjoavat mahdollisuuden laajentaa palveluvalikoimaa.

Yhtiöllä on myös skaalautuva liiketoimintamalli, sillä LymphaTouchin jakelijaverkosto kattaa noin 30 maata.

Lisäksi yhtiöllä on tärkeitä strategisia kumppanuuksia. Näiden hyödyllisten kumppanuuksien avulla yritys voi nopeuttaa pääsyä uusille markkinoille, hyödyntää teknologiaansa ja asiantuntemustaan sekä saavuttaa laajan asiakaskunnan.

Lue lisää LymphaTouchista sijoituskohteena Invesdorin sivuilta.