Miljardöörisijoittaja uskoo vakaasti Microsoftiin

Amerikkalainen sijoittaja Ken Griffin on lisännyt roimasti sijoituksiaan Microsoftiin. Tekoäly on avain teknojätin menestykseen.

Ken Griffin on yhdysvaltalainen miljardööri, hedge-rahastojohtaja ja yrittäjä. Hän on Citadel-yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja. Citadel on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka harjoittaa hedge-rahastojen, arvopaperikaupan ja omaisuudenhoidon liiketoimintaa.

Griffin perusti Citadelin vuonna 1990 Glenwood Capitalin Frank C. Meyerin miljoonan dollarin sijoituksella. Vuosien varrella Citadelista on kasvanut yksi maailman suurimmista ja menestyneimmistä hedge-rahastoista.

Ken Griffinin ura on ollut valtaisa taloudellinen menestys. Hänet on jatkuvasti listattu maailman rikkaimpien henkilöiden joukkoon, ja Citadel on tunnustettu johtavaksi toimijaksi hedge-rahastojen alalla. Huhtikuussa 2023 Griffinin arvioitu nettovarallisuus oli 35 miljardia dollaria, mikä tekee hänestä maailman 38. rikkaimman ihmisen. Hän oli 21. sijalla Forbesin 400 rikkaimman amerikkalaisen listalla vuonna 2022.

Kuten moni muukin sijoittaja, myös Griffin on viime aikoina kiinnittänyt huomioita tekoälyn ällistyttävän nopeaan kehitykseen ja sen tuomiin sijoitusmahdollisuuksiin.

Generatiivinen tekoäly nousi vauhdilla julkisuuteen viime marraskuussa ChatGPT:n ansioista ja käynnisti teknologiaosakkeiden nousurallin.

Vastatuulta alkaa kuitenkin kasaantua, ja jotkut markkinajohtajat ennustavat romahdusta horisontissa. Myös Griffin suhtautuu lähitulevaisuuteen epäillen, kertoo analyytikoita, sijoittajia ja osakkeita rankkaava TipRanks-sivusto.

Erityisesti Griffin viittaa Yhdysvaltain keskuspankin korkopolitiikkaan. Viimeisen puolentoista vuoden ajan keskuspankki on nostanut korkoja, ja hän uskoo, että koronnostojen kasvava vaikutus tulee kumoamaan AI-buumin.

Griffin ei kuitenkaan ole pakittamassa osakemarkkinoilta. Pikemminkin hän aikoo keskittää panostuksensa tekoälyyn kahteen teknojättiläiseen: Microsoftiin ja Amazoniin. Hänen mukaansa näillä kahdella teknologiatitaanilla parhaat ja syvälliset resurssit selviytyä ja menestyä myös taantumaympäristössä.

Microsoft tuo tekoälyn kaikkiin tuotteisiinsa

Microsoft on mukana lähes kaikilla koti- ja yritystietokoneteollisuuden osa-alueilla, ja sen 13 miljardin dollarin sijoitus OpenAI:han tuotti tulosta viime vuonna, kun yritys julkaisi ChatGPT:n ja käynnisti markkinoiden nykyisen rallin.

Microsoftin markkina-arvo on tällä hetkellä yli 2,4 biljoonaa dollaria, ja sen kokonaisliikevaihto oli lähes 212 miljardia dollaria tilivuonna 2023.

Yhtiö ei kuitenkaan ole levännyt laakereillaan. Se käyttää ChatGPT:tä tekoälynä Bing-hakukoneen taustalla, ja lisäämällä Bingiin luonnollisen kielen ominaisuuksia se pyrkii haastamaan Googlen markkinaosuudesta hakukonepalveluissa.

Microsoft käyttää tekoälyä myös muissa tuotteissa, kuten Edge-selaimessa ja Office-tuotteissa, ja yhtiön Azure-liiketoimintapilvi-infrastruktuuriympäristö sisältää uutta teknologiaa.

Marraskuun ensimmäinen päivä on Microsoftin kannalta iso harppaus. Silloin yhtiö ottaa seuraavan askeleen tekoälyominaisuuksien hyödyntämisessä tuomalla Microsoft Copilotin käyttöön aluksi suurasiakkailleen.

Copilot yhdistää verkosta, työstettävästä datasta ja sisällöstä tietoa ja ymmärrystä avustaakseen käyttäjää entistä älykkäämmin. Copilot tulee saataville rajoituksetta Windows 11:een, Microsoft 365:een sekä Edge-verkkoselaimeen ja Bingiin. Tekoälyavustaja toimii sovelluksena ja ilmestyy yhdellä klikkauksella käyttöön aina tarvittaessa.

Microsoft aikoo lisätä tulevaisuudessa uusia Copilot-ominaisuuksia suosituimpiin sovelluksiinsa. Yhtiön visiona on muodostaa yhtenäinen käyttäjäkokemus, joka tukee kaikkia elämän osa-alueita.

Miljardööri panostaa Microsoftiin isosti

Viimeisimmällä vuosineljänneksellä Microsoft takoi yli 56 miljardin dollarin tuloksen ja 2,7 dollarin osakekohtaisen tuloksen. Liikevaihto kasvoi yli kahdeksan prosenttia edellisvuodesta ja ylitti ennusteen 710 miljoonalla dollarilla, kun taas tulos oli 14 senttiä osaketta kohden ennakoitua parempi. Yhtiön älykkään pilvipalvelusegmentin osuus liikevaihdosta oli 24 miljardia dollaria, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Ken Griffinille Microsoftin vahvuudet ovat ilmeisen selvät.

Miljardööri lisäsi salkkuunsa yli kaksi miljoonaa Microsoftin osaketta toisen vuosineljänneksen aikana, mikä kasvatti hänen olemassa olevaa omistustaan osakkeessa 150 prosentilla. Griffinin kokonaisomistuksen arvo Microsoftissa on nyt yli 1,1 miljardia dollaria.

TipRanks-sivusto kertoo, että Tigress-yhtiön analyytikko Ivan Feinseth on Microsoftin suhteen optimistinen, ja hän nostaa erityisesti yhtiön suuren ja kasvavan tekoälypanostuksen keskeiseksi yhtiön tulevaisuuden menestystekijäksi. Feinseth saa TipRanks-sivustolla täydet viisi tähteä analyysiensä onnistumisesta.

”Microsoft on tekoälyvallankumouksen eturintamassa, jota ajaa sen jatkuva lisääntyvän tekoälytoiminnallisuuden integrointi. Se sisältää ChatGPT:n kaikissa liiketoiminta- ja tuoteryhmissä, mikä ajaa digitaalisen globaalin muutoksen kiihtymistä ja korostaa sen sijoitusmahdollisuutta. Microsoft johtaa tekoälyvallankumousta, joka ajaa muutosta yritysten IT- ja tietotekniikkaprosessien kaikilla osa-alueilla, koska toiminnan tehokkuus, teknologiavetoinen kilpailuetu sekä tuottavuuden ja luovuuden lisääminen ovat yhä tärkeämpiä”, Feinseth toteaa.

Analyytikon mukaan Microsoftin kasvava asema hallitsevana tekoälypalveluiden tarjoajana edistää jatkossakin liikevaihdon kasvua ja osakekurssin nousua.

Feinseth antaa Microsoftille 433 dollarin tavoitehinnan, joka ylittää selvästi tämän hetken 317 dollarin tavoitehinnan.

Microsoftilla on 34 analyytikkoarvioita, joista 30 on ostosuosituksia, kolme pidä-suosituksia ja vain yksi myy-suositus. Konsensusluokitus on ”vahva osta”. Osakkeen keskimääräinen hintatavoite on 392 dollaria, mikä viittaa 24 prosentin nousupotentiaaliin seuraavien 12 kuukauden aikana.