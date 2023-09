Saudi-Arabia ja Venäjä ovat saavuttamassa sen mitä tavoittelevat.

Öljy on noussut voimakkaasti viime kuukausina. Brent-laadun futuurihinta on kivunnut jo lähes 93 dollariin barrelilta, kun toukokuun alussa hinta oli alle 70 dollaria. Trendi on ollut nouseva myös pitemmällä ajanjaksolla. Maaliskuussa 2020 Brent-laadun hinta oli alhaisimmillaan vain hieman yli 40 dollaria.

Öljy on nyt 10 kuukauden huippulukemissa OPEC+-maiden Saudi-Arabian ja Venäjän merkittävien toimitusrajoitusten vuoksi. Opec+ on Saudi-Arabian ja Venäjän johtama öljyntuottajamaiden järjestö. Syyskuun alussa maat kertoivat jatkavansa aiemmin asettamiaan tuotanto- ja vientirajoituksia vuoden loppuun saakka. Rajoitukset vähentävät raakaöljyn tarjontaa noin 1,3 miljoonalla barrelilla päivässä.

Myös kahden suurimman talouden, Yhdysvaltojen ja Kiinan, valoisammat talousnäkymät ovat tukeneet nousua, ja varastot ovat pienentyneet nopeasti.

Jättipankki Goldman Sachs nosti Brent-öljyn 12 kuukauden ennustettaan 100 dollariin tynnyriltä 93 dollarista. Aiheesta kertoo uutistoimisto Bloomberg. Pankin mukaan maailmanlaajuinen kysyntä saavuttaa ennennäkemättömän tason ja OPEC+:n tarjonnan rajoittaminen kiristää markkinoita edelleen.

Suurin osa elintärkeän raaka-aineen noususta on kuitenkin jo takanapäin, pankki toteaa tiedotteessaan. Goldmanin mukaan tällä hetkellä useimmat suuret taloudet ovat edelleen matkalla kohti pehmeää laskua, mikä tukee öljyn hintaa.

Markkinoilla on tällä vuosineljänneksellä alijäämää raakaöljystä arviolta kaksi miljoonaa tynnyriä päivässä, minkä jälkeen vuoden 2023 kolmen viimeisen kuukauden aikana vaje on 1,1 miljoonaa tynnyriä päivässä, Goldman sanoi. Maailmanlaajuinen öljynkulutus on ennätyksellisellä tasolla.

Öljyn hintaralli on herättänyt uudelleen keskustelua mahdollisesta 100 dollarin tynnyrihinnasta myös muissa arvioissa. Bloombergin mukaan tällä viikolla öljy-yhtiö Chevronin Mike Wirth sanoi, että se on mahdollista. Hän perusteli arviotaan toimitusten tiukentumisella ja varastojen pienenemisellä.

Energy Aspects Ltd:n tutkimuspäällikkö Amrita Sen yhtyy tähän näkemykseen ja ennustaa, että hinnat voisivat ylittää 100 dollaria ”jonkin aikaa”.