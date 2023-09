Lääkejakelija Oriolan ydinliiketoiminta on hyvässä kunnossa ja yrityksellä on kasvumahdollisuuksia Ruotsissa.

Lääkejakelija Oriolan pörssitaival on ollut jo vuosia murheellinen. Viidessä vuodessa osakkeen arvosta on sulanut yli 66 prosenttia ja viimeisen vuoden aikana yli 50 prosenttia.

Helsingin pörssiin listattu Oriola on lääkkeiden tukkukauppaan erikoistunut yhtiö. Nykyinen pörssiyhtiö Oriola syntyi, kun lääkeyhtiö Orion eriytti sen omaksi pörssiyhtiökseen 2006, silloiselta nimeltään Oriola-KD. Tätä ennen vuonna 2003 Orion oli ostanut Ruotsin toiseksi suurimman lääketukkukaupan Kronans Droghandelin, joka yhdistettiin Oriolaan.

Yhtiöllä on takana katastrofaalisia virheitä, strategiamuutoksia ja johtajavaihdoksia. Syksyllä 2022 yhtiö päätti uudistaa toimintamalliaan ja johtoryhmäänsä.

Muutoksen seurauksena Oriola pyrkii luomaan mahdollisimman suurta arvoa ydintoiminnoillaan, joita ovat lääkkeiden tukkukauppa ja jakelu sekä asiantuntijapalveluiden tarjoaminen lääkeyrityksille. Lisäksi Oriola tarjoaa edelleen kattavan valikoiman terveys- ja hyvinvointituotteita sekä annosjakelupalveluja.

Kuluva vuosi on ollut pettymys

Yhtiön oikaistu liikevoitto on laskenut kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 6,9 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla oikaistu liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa.

Suhteellinen kannattavuus on ollut heikko, kun tammi-kesäkuussa oikaistu liikevoittoprosentti oli vain 0,9 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli viime vuonna vaatimaton 2,4 prosenttia ja tänä vuonna 3,9 prosenttia.

Oriolan kannattavuus on heikentynyt Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienempien volyymien vuoksi, Lisäksi kustannukset ovat edelleen korkealla tasolla, vaikka inflaatio onkin tasaantunut.

Millä eväillä Oriola pystyisi kääntämään liiketoimintansa, kannattavuutensa ja markkina-arvonsa jälleen nousuun?

Kokenut sijoitusammattilainen, Seligsonin salkunhoitaja Anders Oldenburg on sitä mieltä, että Oriolan ongelmat johtuvat ennen kaikkea melko poukkoilevasta strategiasta, joka on ehkä vienyt toimivan johdon huomion hieman sivuun toiminnan jatkuvasta tehostamisesta.

Hänen mukaansa lääkealan suurimmat epävarmuudet, kuten vaikkapa hintasäännöstely, eivät varsinaisesti vaikuta Oriolaan, vaan tukkuliiketoiminta on aika tasaista liiketoimintaa, koska lääkkeiden määrä on melko tasainen.

”Riittää kun vahtii, että kulut eivät kasva nopeammin kuin jakelupalkkio per purkki”, Oldenburg tiivistää Oriolan liiketoiminnan ytimen blogissaan.

Oriolan osake on edullinen

Oriolan osake on Oldenburgin mielestä halpa ja yhtiö näyttää olevan menossa oikeaan suuntaan.

Syitä halpuuteen on hänen mukaansa kaksi.

Ensinnäkin Oriolan ydinliiketoiminnan eli lääketukkujen tulos (Ruotsissa ja Suomessa) näyttää muutaman heikon vuoden jälkeen olevan menossa oikeaan suuntaan. Toiseksi Oriolan puolikas Ruotsin kolmanneksi suurimmasta apteekkiketjusta voi olla yllättävän arvokas.

Yhtiö on myös nettovelaton.

Oriola on menettänyt annosjakelun liiketoimintansa lähes kokonaan Ruotsissa. Oldenburg ei näe tätä vakavana ongelmana, koska julkisiin hankintoihin perustuvat liiketoiminnat eivät ole kovin arvokkaita. Tosin toiminnan alasajo luonnollisesti aiheuttaa tappioita jonkin aikaa.

”Toiminnan lakattua tappiot tietenkin tulevat myös lakkaamaan”, hän ennustaa.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan on tuloskasvun edellytys

Oldenburg painottaa, että Oriolan ydintukkuliiketoiminnan tulos ilman annosjakelua alkaa olla lähellä historiassa ”normaalia” noin 30 miljoonan euron tasoa, jolla se oli vuosikausia, kunnes muutaman vuoden takainen ”it-sekoilu” sekoitti pakan hetkeksi.

”Se, että ydintoiminta on nyt kunnossa, on minusta erittäin hyvä asia, vaikka se ei vielä näykään selvästi luvuissa annosjakelun tappioista johtuen”, hän toteaa.

Salkunhoitajan mukaan Oriolan ydinliiketoiminnan arvo vastaa vähintään koko yhtiön tämän hetken markkina-arvoa.

Mistä sitten kasvua?

Lisäpotentiaalia voi olla paljon Ruotsin apteekkitoimintojen puolikkaassa. Oldenburgin mukaan Oriolan ydinliiketoiminta alkaa olla kunnossa ja yhtiön olisi syytä siihen vaihteeksi keskittyä. Ruotsin apteekeissa on sekä tulospotentiaalia että strategista arvoa, hän uskoo.

”Siksi en ole myynyt osakkeitamme, vaikka tulos- ja kurssikehitys on ollut surkea. En ole ostanut myöskään niitä lisää. Siten Oriola on pienin sijoituksemme, jonka paino salkussa on vain 0,9 prosenttia. Riskimme ei siis ainakaan ole kovin iso”, Oldenburg kertoo.