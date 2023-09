Pankilta ostosuositus tälle pelitalolle – osake aliarvostettu

Kansainvälisellä pelitalolla on tähdet kohdallaan, arvioi Handelsbankenin analyytikko.

MTG eli Modern Times Group on kansainvälinen mobiilipeleihin erikoistunut pelikonserni, joka omistaa ja ylläpitää pelistudioita. Sillä on suosittuja maailmanlaajuisia tekijänoikeuksia useissa erilaisissa casual- ja mid-core-genreissä. Konserni keskittyy salkkuyhtiöiden kasvun nopeuttamiseen sekä perustajien ja yrittäjien tukemiseen.

MTG on aktiivinen pelialan konsolidoinnin edistäjä ja peliyhtiöiden strateginen ostaja ympäri maailmaa. Yhtiö on perustettu Ruotsissa ja sen pääkonttori on Ruotsissa. MTG:n osakkeet noteerataan Tukholman pörssissä.

Pelitalon liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä kuusi prosenttia edellisvuodesta 1,46 miljardiin kruunuun. Oikaistu käyttökate nousi 357 miljoonasta kruunusta 397 miljoonaan kruunuun.

MTG odottaa tänä vuonna liikevaihdon olevan -3-2 prosentin vaihteluvälillä valuuttakurssimuutoksilla oikaistuna viime vuoteen verrattuna ja oikaistun käyttökatemarginaalin olevan vuoden aikana MTG:n pitkän aikavälin näkymien, eli 23-25 prosentin rajoissa.

Handelsbankenin analyytikko Rasmus Engberg kertoo, että MTG:n liikevaihto peleistä oli heinä- ja elokuussa samalla tasolla kuin toisella vuosineljänneksellä.

”Mielestämme tämä on rohkaisevaa, sillä yleensä kesäkuukausina aktiviteetti on vähäisempää. Jos näemme normaalia kausivaihtelua, MTG:n pitäisi osoittaa orgaanista kasvua Q4:ltä”, analyytikko ennustaa.

Handelsbanken arvioi, että yli ajan mobiilipeliala kasvaa yleistä talouskasvua nopeammin, vaikka viime aikoina kehitys onkin ollut vaatimattomampaa.

Engbergin mukaan MTG:n osakkeen arvostus on selkeästi alhainen.

”Tässä kontekstissa on hämmentävää huomata, että MTG:n arvostus on 2023 ennusteilla mitatulla EV/EBIT-kertoimella vaivaiset 5,7x. Uskomme arvostuksen alkavan korjautua Q4:llä, ja että järkevämpi taso olisi luokkaa 11-12x, jossa se oli 2021, kun sekä tuotot että liikevaihto olivat vahvat”, hän toteaa.

MTG:n osake on ollut viime viikkoina nousutrendissä ja viimeisen kuukauden aikana osake on kivunnut 6,4 prosenttia. Engbergin mukaan osakkeen vahvistumisen takana on yhtiön vastikään aloittamat 300 miljoonaan osakkeen omien osakkeiden ostot.

Omien osakkeiden ostot kielivät siitä, että myös yrityksen johto saattaa pitää osaketta aliarvostettuna.

Handelsbanken antaa MTG:n osakkeille ostosuosituksen. Kolmen vuoden tavoitehinta osakkeelle on 127 kruunua, mikä ylittää selvästi tämän hetken noin 75 kruunun kurssinoteerauksen.