Panostaja näkee markkinaympäristön heikentyvän – suojelee tulosta

Sijoitusyhtiö Panostajan kolme sijoituskohdetta neljästä kasvatti tulostaan. Yhtiö näkee markkinaympäristössä heikentymistä kesästä alkaen.

Isoin kasvupotentiaali Panostajan sijoituskohteista on CoreHW:ssa ja sen tuoteliiketoiminnassa. Yhtiö keskittyy radiotaajuus (RF) -mikropiirien ja antennien suunnittelupalveluihin sekä kehittää omaa sisätilapaikannuksen tuoteperhettä. Kuva: Panostaja Oyj

Tamperelainen pörssiyhtiö Panostaja raportoi touko-heinäkuun tulostiedot ja liiketoimintakatsauksen 1.9.2023. Liikevaihto laski ja tulos oli epätyydyttävä.

Liikevaihto laski tuoreella kvartaalilla 32,4 miljoonasta 31,5 miljoonaan euroon eli kolme prosenttia. Tämä johtui isoimman sijoituskohteen ja tytäryhtiön Granon seitsemän prosentin liikevaihdon laskusta.

Suurimmassa sijoituskohteessamme Granossa markkinatilanne vaikeutui hyvin edenneen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen kesällä. Myyntikatetasojen tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta pystyimme puolustamaan liiketoimintamme kannattavuutta, mutta kilpailukykymme turvaamiseksi epävarmassa markkinatilanteessa aloitimme katsauskauden jälkeen yhtiössä muutosneuvottelut. – Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila, liiketoimintakatsaus

Elokuussa ilmoitettujen muutosneuvottelujen piirissä on 850 henkilöä ja ne voivat johtaa enintään 46 henkilön työsuhteen irtisanomiseen, työsuhteen ehtojen muuttamiseen tai osa-aikaistamiseen. Lisäksi koko henkilöstön lomautukset voivat tulla kyseeseen. Granossa työskenteli viime tilikauden lopussa 922 henkeä.

Paino- ja markkinointipalveluihin keskittynyt Grano menetti liikevaihtoaan. Muut segmentit kasvoivat lievästi tai kohtalaisesti touko-heinäkuun kvartaalilla 2023. Kuva: Panostajan liiketoimintakatsaus 1.9.2023

Kokonaisuutena painotuotteiden kysyntä jatkui tyydyttävänä, mutta kauden edetessä kysyntä heikkeni odotettua enemmän. Granon asiakastoimialoista kaupan alan kysyntä heikkeni selvästi, mutta teollisuuden kysyntä jatkui tyydyttävänä ja julkishallinnon hyvänä.

Rakentamisen painopalveluiden kysyntä heikkeni ennakoidusti. Markkinointilogistiikka ja digitaaliset painopalvelut kasvoivat vahvasti ja samoin strateginen painopistealue etikettituotteet jatkoi kasvussa. Tuotealueista arkkipainamisen ja suurkuvan kysyntä hidastui kauden edessä.

Grano pystyi pitämään volyymin laskusta huolimatta liiketuloksensa lähes ennallaan, koska yhtiö on kyennyt parantamaan myyntikatettaan suunnitellusti.

Granon yhdeksän kuukauden vertailukauteen sisältyy SokoPro -liiketoiminnan myyntivoitto 9,4 miljoonaa euroa. Se eliminoituna konserni on pystynyt parantamaan tulostaan sekä tuoreella kvartaalilla että marras-heinäkuun jaksolla. Kuva: Panostajan liiketoimintakatsaus 1.9.2023

Yrityksille toiminnanohjausjärjestelmiä ensisijaisesti pilvipalveluna toimittava Oscar Software kasvatti kesäkauden liikevaihtoa viisi prosenttia ja tulos palasi positiiviseksi.

Olemassa oleville asiakkaille tehtävien laajennusten ja jatkokehitysprojektien kysyntä on ollut hyvää, mutta uusasiakashankinta on yhä haastavaa. Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila kertoo, että jatkuvalaskutteista ohjelmistoliiketoimintaa on pystytty kasvattamaan, mutta uusprojektiaktiviteetin hitauden vuoksi kustannuksia on jouduttu sopeuttamaan.

Hammashoitoa Helsingin klinikalla ja terveydenhoidon toiminnanohjausta lisenssimallilla tarjoava Hygga paransi Oscarin tavoin liikevaihtoaan ja käänsi tuloksensa voitolle. Tommila pitää Hyggan tuloskäännettä hyvänä. Yhtiön liikevaihto jakaantuu hammasklinikan tarjoamaan ostopalveluliiketoimintaan, privaattiliiketoimintaan sekä ohjelmistoliiketoimintaan.

Suurin kasvupotentiaali on CoreHW:ssa

Radiotaajuus (RF) -mikropiirien ja antennien suunnittelupalveluita tarjoavalla CoreHW:lla suunnittelupalveluiden aktiviteetti on jatkunut korkeana, mutta asiakkaiden investointipäätöksenteon varovaisuus on alkanut näkyä. Yhtiö paransi selvästi liikevaihtoaan, mutta tulos säilyi tappiollisena joskin pieneni. Suunnittelupalveluiden uutena painopistetoimialana on autoteollisuus.

Panostaja odottaa yhtä merkittävää kasvua CoreHW:n omasta tuoteliiketoiminnasta tilikaudella 2024, mutta investoinnit kaupalliseen organisaatioon ja tuotekehitykseen lisäävät kustannuksia ja rasittavat kannattavuutta lähikvartaaleina.

CoreHW jatkoi omien tuotteiden kehitys- ja kaupallistamistoimia aktiivisesti alkukeväänä julkistetun lähes 4 miljoonan euron lisärahoituksen myötä. CoreHW:n teknologia on saadun asiakaspalautteen perusteella suorituskyvyltään erinomainen, ja yhtiössä nähdään sisätilapaikannusratkaisuiden sovelluskohteiden tuotekehitysinvestointien juuri nyt kiihtyvän merkittävästi, kun tarjolla on tarpeeksi luotettavaa teknologiaa korkean vaatimustason sovellutuksiin. Asiakkuuspotentiaaleja on useita, vaikkakin tuotemyynnin ylös ajo vaatii edelleen pitkäjänteistä työtä ja riippuu myös asiakkaiden lopputuotteiden tuotekehityssyklistä ja kaupallistamisesta. Ensimmäiset asiakkuudet ovat edenneet tuotekehityksessään, ja tilauskokojen asteittainen kasvu ennakoi siirtymistä tuotantoon ensi tilikauden alkupuoliskolla. – Panostajan liiketoimintakatsaus 1.9.2023

Kirjoitimme 16.6. Panostajasta analyysijutun painottuen CoreHW:n kasvustrategiaan. Tiistaina 29.8. Panostaja julkaisi oman tilannepäivityksensä CoreHW:n kehityksestä ja näkymistä.

Omavaraisuus hyvällä tasolla

Panostaja-konsernin nettovelkaantumisaste on kohonnut 12 kuukaudessa 63,7 prosentista 78,5 prosenttiin ja nettovelan määrä 37,5:stä 42,7 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste on melko vakaalla ja hyvällä 40 prosentin tasolla.

On huomattava, että IFRS 16 -standardilla 31,9 miljoonan euron vaikutus nettovelkoihin, tarkoittaen käytännössä vuokrasopimusvelkoja. Pankkilainojen osuus ei ole yhtä merkittävä ja niiden määrä on laskenut selvästi tilikauden 2021 jälkeen.

Grano on lyhentänyt nettovelkaansa verrattuna vuoden takaiseen, mutta CoreHW:n velka on kasvuinvestointien ja vaatimattoman kannattavuuden vuoksi kasvanut. Emoyhtiö on nettovelaton ja sillä on 20,5 miljoonan euron nettokassa.

Panostaja on ollut viime tilikausina varovainen yritysostaja, mutta yhtiö jatkaa yhä sijoituskohteiden kartoittamista sekä irtaantumisten arviointia.

Johdon mukaan yrityskauppamarkkina on aktiivinen. Likviditeetti on hyvällä tasolla ja toisaalta myyjien hintaodotukset korkeita. Toimintaympäristö on siksi haastava yritysostojen toteuttamiselle. Panostajan nykyisessä strategiassa yritysostokohteina voivat olla palvelu- tai ohjelmistoalojen pk-yritykset.

Panostaja ilmoitti 31.8.2023 uuden talousjohtajan nimityksestä nykyisen talousjohtajan Antti Kauppilan siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Uutena talous- ja rahoitusjohtajana aloittaa KTM Heikki Korelin viimeistään ensi helmikuussa. Hän siirtyy Panostajaan Patria Oyj:n Vice President, Group Business Control -tehtävästä.

Kaikkiaan Tommila on tyytyväinen sijoituskohteiden painopistealueiden – Oscar Softwaren pilvisiirtymä, CoreHW:n tuoteliiketoiminta ja Hyggan ohjelmistoliiketoiminta – kehittymiseen tilikauden aikana.

—

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.