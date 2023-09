Putoavan puukon anatomia – liiketoimintaongelmia ja hämärähommia: Case Kraft Heinz

Putoavaan puukkoon eli laskevaan kurssiin on aina houkuttelevaa, usein markkinat ovat kuitenkin oikeassa.

Kun osake romahtaa rajusti ja pitkään, muuttuu se monen silmissä äärimmäisen edulliseksi ankkurointi-ilmiön (osake on tänään 50 prosenttia halvempi kuin eilen, joten sen on PAKKO olla edullinen) takia. Tämä tunne voi olla monesti niin vahva, että taustatyö sijoituksen osalta jätetään tekemättä vahvan houkutuksen tunteen takia, minkä pelkkä nopea kurssilasku on aiheuttanut.

Tämä teksti on osa kirjoitussarjaa, jossa analysoin erilaisia putoavan puukon tyyppejä. Tämän tekstin aiheena on yhdistelmä tilanteesta, jossa yhtiöllä on liiketoimintaongelmia, että epäselvyyksiä kirjanpidossa. Yllättävän yleinen yhdistelmä pörssimaailman ongelmayhtiöissä. Tekstin ensimmäisen osan, jossa analysoin pelkkään liiketoimintaongelmiin joutuneen yrityksen, joka muuttui putoavaksi puukoksi, löydät täältä.

Muistutukseksi vielä, miten prosentit sijoittamisessa toimivat.

Jos osake laskee 25 prosenttia, täytyy sen nousta 33 prosenttia, jotta pääset nollille.

Jos osake laskee 50 prosenttia; täytyy sen nousta 100 prosenttia, jotta pääset nollille.

Jos osake laskee 75 prosenttia, täytyy sen nousta 400 prosenttia, jotta pääset nollille.

Putoavaan puukkoon tarttuminen onkin vaarallista juuri siksi, että kun sijoituksesi kääntyy tappiolle, sitä on huomattavasti hankalampi kääntää voitolliseksi kuin nopeasti voisi luulla. Ja usein ongelmat seuraavat ongelmia, kuten tässäkin casessa selvästi näkyy.

Case: Kraft Heinz – liiketoimintaongelmat ja kirjanpitoepäselvyydet

Kraft Foods ja Heinz olivat pitkään itsenäisiä ruokajättejä Yhdysvalloissa ja molemmat olivat pörssilistattuja. Kraft Foods oli tunnettu perinteisistä yhdysvaltalaisista brändeistä kuten Kool Aid, Jell-O, Philadelphia ja Mac&Cheese. Kraft Foods oli pörssissä koko ajan, mutta Warren Buffettin Berkshire Hathaway sekä 3G Capital ostivat Heinzin pois pörssistä vuonna 2013.

Pian tämän jälkeen Heinz sekä Kraft Foods fuusioituvat yhdeksi yhtiöksi vuoden 2015 aikana ja muodostivat näin Kraft Heinzin. Yhtiö on tästä lähtien kuulunut 500 yhdysvaltalaisen yhtiön joukkoon ja on ylivoimaisesti Yhdysvaltojen isoin ruoka-alan yhtiö markkina-arvoltaan ja liikevaihdoltaan.

Kun yhtiöt yhdistyivät, moni oletti, että nyt osakkeenomistajille onnistutaan luomaan valtavasti arvoa, koska yhtiön koko ruoka-alalla oli omaa luokkaansa. Tämän lisäksi yhtiön muodostumisen takana ja isoimpina omistajina oli niin isot sijoittajanimet, että Warren Buffet istumassa jopa yhtiön hallituksessa.

Suomen luetuinta yksityishenkilön sijoitusblogia Omavaraisuushaastetta yli seitsemän vuotta kirjoittanut Esa Juntunen antaa kirjassaan Viisas sijoittaja eväät parempaan sijoitusmenestykseen. Tilaa menestyskirja tästä

Kaksi vuotta yhdistymisen jälkeen, vuonna 2017, yhtiö pyrki ostamaan itseään isomman kilpailijansa Unileverin, tässä kuitenkaan onnistumatta – Unileverin omistajat kun eivät suostuneet myymään.

Pian tämän jälkeen yhtiö päätyi tekemään hieman pienempiä yritysostoksia, mutta ei tästä huolimatta onnistunut kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa vuoden 2016 huippuluvuistaan, koska yhtiön brändit olivat perinteisiä, mutta ihmisten ruokatottumukset Yhdysvalloissakin olivat muuttumassa vegaaniuden ja muiden trendien myötä.

Näytti siltä, että yhtiö oli tullut liian isoksi ja sen päätuotteet eivät enää kelvanneet uudelle kuluttajasukupolvelle, vaan olivat suosittuja isojen ikäluokkien keskuudessa Yhdysvalloissa. Markkinat eivät pitäneet liikevaihdon laskusta, koska näytti siltä, että yhtiöllä ei ollut vahvoja nuorten keskuudessa suosittuja brändejä lähes yhtään ajatonta Heinz-ketsuppia lukuun ottamatta.

Vaikka liiketoiminta ei ollut suurissa ongelmissa vuoden 2017 aikana, ei liikevaihdon laskua katsottu hyvällä ja yhtiön osakekurssi lähtikin luisumaan hitaasti, mutta varmasti alaspäin. Sitten alkoivat oikeat ongelmat.

Kraft Heinz – putoavan puukon alku

Kyseessä oli siis yhtiö, jonka liiketoiminta ei enää kasvanut orgaanisesti ilman yritysostoja ja jonka brändit olivat menettäneet suurimman hohtonsa kuluttajien keskuudessa. Yhtiö on sen verran ajaton, että moni sijoittaja yhtiöön uskoi, mutta suurin sen myyntipointti sijoittajille oli varmasti Buffettin suuri omistus.

Vuosi 2018 oli ja meni ja Kraft Heinz ei saanut liiketoimintoaan käännettyä ja osake laski hitaasti, mutta varmasti samalla kun osakemarkkinoilla vietettiin lähes jatkuvaa nousumarkkinaa. Yhtiön osake halpeni koko ajan, ja samalla yhtiön osinkotuotto kasvoi koko ajan isommaksi ja houkuttelevammaksi. Kun Kraft Heinz muodostettiin yhtiön osakkeen hinta oli 89,10 dollaria/osake.

Helmikuussa 2019 kaikista vastatuulista johtuen osakkeen hinta oli laskenut 47 dollariin ja sen osinkotuotto ylitti viisi prosenttia. Samalla yhdysvaltalaiset yksityissijoittajat tankkasivat klassikkoyhtiötä salkkuunsa kasvavalla innolla. Siitä kuitenkin alkoi epäonnisten tapahtumien sarja, josta varotusmerkkejä ja jonka myötä osakkeen pörssikurssikin oli lähes puolittunut yhtiön muodostumisesta – vain neljä vuotta myöhemmin. Varoituksen merkit olivat olleet jo vuosia näkymässä.

Ensin yhtiö ilmoitti, että se alaskirjaa taseestaan 15,4 miljardia dollaria kahden isoimman brändinsä – Kraftin ja Oscar Foodsin – arvosta kertarysäyksellä.

Samalla yhtiö ilmoitti leikkaavansa osingostaan kolmanneksen pois, joten iso osinkotuotto oli jälleen varoittanut tulevasta vaarasta.

Lopullisen tyrmäyksen antoi Kraft Foodsin ilmoitus siitä, että Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova elin tutkii yhtiön kirjanpitokäytäntöjä.

Nämä kaikki uutiset ilmoitettiin kerralla yhtiön Q1-osavuosituloksen kanssa.

Yhtiön osake romahti kerralla 30 prosenttia. Vaikka se oli lasketellut jo viime vuodet 50 prosenttia alaspäin.

Kraft Heinzin putoava puukko – viimeinen puhdistus

Jotain ei kuitenkaan oltu vielä tehty. Yhtiön toimitusjohtaja ei ollut vielä erotettu tai hän ei ollut erotettu. Eipä mennytkään kuin kaksi kuukautta ja huhtikuussa 2019 yhtiön toimitusjohtaja päätti erota tehtävästään.

Uusi toimitusjohtaja astuikin sisään ja aloitti lopullisen siivouksen. Elokuussa 2019 yhtiö alaskirjasi brändiarvojaan taseestaan vielä 1,22 miljardin dollarin verran lisää, mainiten, että lisää alaskirjauksia saattaa olla luvassa. Osake laski vaakalennon jälkeen vielä tämän uutisen myötä 20 prosenttia!

Elokuussa 2019 Kraft Heinzin osakkeen hinta oli enää 28 dollaria. Tämä johti siihen, että yhtiön markkina-arvosta siis sulanut neljässä vuodessa pois huippujen 117 miljardista dollarista 82 miljardia ja yhtiön markkina-arvo oli laskenut kaikkiaan 35 miljardiin dollariin.

The Kraft Heinz Companyn tarina on opettavainen monella tasolla. Ensinnäkin se kertoo selkeän tarinan siitä, että tunnettu, perinteinen ja vahva brändi ei ole aina hyvä asia – edes niin perus tuotteessa kuin ruuassa. Tämän lisäksi sinulla voi olla maailman parhaimmat sijoittajat takanasi – ja voit silti epäonnistua katastrofaalisesti yrityksenä arvonluonnissa osakkeenomistajille.

Osakemarkkina myös signaloi yhtiön osakekurssin kehityksellä alusta alkaen siitä, että yhtiön liiketoiminnassa on fundamentaalisia ongelmia, joita on äärimmäisen vaikeata korjata. Lisämausteena virheelliset kirjanpitotoiminnot ja lopputuloksena oli täydellinen katastrofisoppa, jonka korjaaminen vie paljon enemmän aikaa kuin moni sijoittaja halusi uskoa.

Putoava puukko on aina vaarallisempi kuin pinnalta näyttää

Entä Kraft Heinzin kurssi tänään? Osake on edelleen vain 50 prosenttia korkeammalla kuin se oli absoluuttisissa pohjissaan yli neljä vuotta takaperin. Vaikka yhtiössä oli muitakin ongelmia kuin liiketoiminta, kirjanpitoepäselvyyksien myötä, yhtiön liiketoimintaa ei vieläkään ole saatu käännettyä.

Yhtiö onkin täydellinen esimerkki putoavasta puukosta, joka ei ota kääntyäkseen käänneyhtiöksi.

Kraft Heinz on myös siitä perinteinen putoava puukko, että pitkään sen osakekurssi laski hitaasti, mutta varmasti. Osavuosituloksesta osavuositulokseen yhtiöllä oli selviä ongelmia kasvattaa myyntiään merkittävissä tuoteryhmissä samalla kun kilpailijat siinä onnistuivat.

Kolmoistyrmäys, joka lopulta romahdutti kurssin kerralla kaivon pohjalle tulikin omalla tavallaan odotetusti, mutta lisämausteen siitä antoi kirjanpitoepäselvyydet, jonka pitäisi olla aina punainen lippu sijoittajalle. Jos kirjanpidossa on epäselvyyksiä, sijoitusta ei käytännössä pysty analysoimaan, koska yhtiön antamiin numeroihin ei voi luottaa. Ei siis ole mitään, millä yhtiötä voisi analysoida.