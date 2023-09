IL: Indeksisijoittamisesta innostunut sijoituslegenda Seppo Saario suosii näitä kulupihejä rahastoja

Seppo Saario suosii nykyään indeksirahastoja. Hän kertoo omat suosikkirahastonsa.

Sijoituskirjailija, yritysjohtaja ja yksityissijoittaja Seppo Saario on yksi tunnetuimpia suomalaisia sijoittajia. Hän on opettanut suomalaisia sijoittamaan 1970-luvulta lähtien. Saario tunnetaan erityisesti sijoittamisen klassikkoteoksestaan Miten sijoitan pörssiosakkeisiin.

Saario teki pitkän uran teollisuuden parissa, jonka jälkeen hän on toiminut itsenäisenä sijoittajana ja yhtiöiden omistuksen ja pörssistrategian neuvonantajana.

Saario on aiemmin tullut tunnetuksi osakesijoittamisen puolestapuhujana.

Maailma on kuitenkin muuttunut ja yhä suurempi osa sijoituspääomista virtaa indeksirahastojen ja pörssinoteerattujen rahastojen eli ETF:in kautta. Myös Saario on – ehkä hieman yllättäen – viime vuosina innostunut indeksisijoittamisesta.

Saario kertoi alkuvuodesta 2020 siirtäneensä varojaan suorista osakeomistuksista enimmäkseen indeksirahastoihin. Sen sijaan aktiivisesti hoidetut sijoitusrahastot eivät korkeiden kulujensa vuoksi sijoituskonkaria kiinnosta.

Indeksisijoittamista Saario kertoo alkaneensa suosia siksi, että osakepoiminta on tullut vaikeammaksi. Yksittäisiin osakkeisiin sijoittamalla on vaikea päästä keskiarvotuottoihin.

Indeksirahastoilla sijoittaja pääsee keskimääräiseen tuottoon pienillä kuluilla. Lisäksi indeksirahastoissa on mahdollista saada osingot verovapaasti, jos kyseessä on kasvurahasto.

Indeksisijoittajalla on varaa mistä valita. Indeksirahastoja ja pörssinoteerattuja indeksirahastoja on maailmalla tuhansia – ja niitäkin, joihin suomalainen rahastosäästäjä voi sijoittaa, on lukematon määrä.

Runsaudenpulan keskellä Saario suosittelee Iltalehden haastattelussa aloittelijaa valitsemaan indeksisijoituskohteita, jotka sijoittavat ”perusindekseihin”.

Esimerkiksi Helsingin pörssin indeksiä seuraa Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF -rahasto, joka on yksi Saarion suosituksista aloittelijalle. Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille OMX Helsinki 25 – osakeindeksin sisältämiin osakkeisiin. Sen suurimpia sijoituksia ovat UPM, Nokia, Sampo, Nordea ja Neste.

Rahasto ei ole kuluilla pilattu. Sen hallinnointipalkkio on enintään 0,18 prosenttia vuodessa. Viimeisen viiden vuoden aikana rahasto on tuottanut hieman alle 11 prosenttia ja 10 vuodessa hieman alle 15 prosenttia. Vuosituotto ei siten päätä huimaa.

Saario itse kertoo sijoittavansa Tukholman pörssissä noteerattuun Nordic 30 -indeksiin. Kyseinen indeksi sisältää Pohjoismaiden suurimmat yhtiöt, kärjessä tanskalainen Novo Nordisk. Yhtiö on kehittänyt Wegovy-nimisen lääkkeen, joka vähentää näläntunnetta ja toimii siten laihdutuslääkkeenä. Yhtiön toinen lääke, Ozempic, on 2-tyypin diabetekseen tarkoitettu lääke, jota on alettu käyttää myös laihdutukseen.

Rapakon takaa Saario suosii Lyxor Nasdaq 100 -ETF -rahastoa, jonka sijoituksista suurin paino on amerikkalaisilla teknojäteillä. Maailman pörssi-indeksiin hyvä vaihtoehto on Saarion mukaan puolestaan iShares Core MSCI World. Senkin sijoituksista löytyy amerikkalaisia teknojättejä.