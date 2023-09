Spinnova aloittaa yhteistyön ruotsalaisen tekstiilijätteen kierrättäjän kanssa

Spinnovan ja ruotsalaisen Renewcellin tavoitteena on kehittää yhteistä ratkaisua tekstiilijätepohjaisen tekstiilikuidun valmistamiseksi kaupallisessa mittakaavassa.

Vastuullisia tekstiilikuituja valmistava Spinnova aloittaa yhteistyön ruotsalaisen tekstiilijätettä kierrättävän Renewcellin kanssa.

Yhteistyön myötä tekstiilijätteestä on ensimmäistä kertaa mahdollista kehrätä uutta tekstiilikuitua ilman haitallisia kemikaaleja. Ensimmäisten kuluttajatuotteiden arvioidaan olevan saatavilla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Uusi kuitutuotantokonsepti yhdistää molempien yritysten patentoitua teknologiaa ja edistää kiertotaloutta muoti- ja tekstiiliteollisuudessa.

Renewcell kierrättää patentoidulla prosessillaan selluloosapitoista tekstiilijätettä, kuten puuvillaa ja viskoosia selluloosatuotteeksi nimeltä CIRCULOSE. Tämä biohajoava raaka-aine valmistetaan sataprosenttisesti kierrätetyistä tekstiileistä ja siitä voidaan luoda kuitua uusiin vaatteisiin. Tähän asti CIRCULOSE:sta on valmistettu selluloosapohjaisia muuntokuituja, kuten viskoosia.

Spinnovan teknologian avulla CIRCULOSE voidaan muuttaa uudeksi biopohjaiseksi tekstiilikuiduksi ilman haitallisten kemikaalien käyttämistä kuidun kehruuprosessissa.

Spinnovan mukaan kumppanuus on merkittävä askel kasvavan tekstiilijäteongelman ratkaisussa ja asettaa uusia standardeja kestävälle tekstiilikuitujen tuotannolle.

Spinnova on tehnyt onnistuneita kokeita kehräämällä CIRCULOSE-massasta uutta tekstiilikuitua. Ensimmäiset erät SPINNOVA-kuitua, joka on valmistettu sataprosenttisesti CIRCULOSE:sta, on tuotettu lankojen ja kankaiden kehittämistä varten. Ensimmäiset prototyypit valmiista vaatteista on valmistettu puuvillan ja CIRCULOSE-pohjaisen SPINNOVA-kuidun sekoitteesta.

”Muotiteollisuus tarvitsee uusia ratkaisuja ja yhteistyötä toimitusketjussaan, mikä tekee tästä kumppanuudesta hyvin jännittävän. Tavoitteemme on nopeuttaa muotiteollisuuden siirtymistä kiertotalouteen ja tutkia vaihtoehtoja poistotekstiileistä valmistetun kuidun tuotannon laajentamiseen. Yhteistyön kehittäminen Renewcellin tiimin kanssa on ollut ilo, ja ensimmäiset testit Renewcellin materiaalin ja Spinnovan teknologian yhdistämisestä ovat olleet lupaavia”, sanoo Ben Selby, Spinnovan varatoimitusjohtaja.

Renewcellin toimitusjohtaja Patrik Lundström kertoo, että tekstiiliteollisuus on keskellä massiivista muutosta siirtyessään lineaarisesta liiketoimintamallista kiertotalouteen. Muutos edellyttää uusia kumppanuuksia ja rohkeita, innovatiivisia toimijoita.

Yritykset arvioivat tällä hetkellä vaihtoehtoja tekstiilistä tekstiiliin -kuitutuotannon laajentamiseen mahdollisten kumppaneiden kanssa ja suunnittelevat ensimmäisen kuluttajamalliston kehittämistä CIRCULOSE-pohjaisesta SPINNOVA-kuidusta. Ensimmäisten kuluttajatuotteiden odotetaan saapuvan markkinoille vuoden 2024 lopussa.

Spinnova on elinkaaren alkuvaiheessa oleva yritys, jonka toiminta on ainakin vielä rankasti tappiollista.

Tammi-kesäkuussa yhtiön liikevaihto nousi 8,8 miljoonaan euroon viime vuoden 7,6 miljoonasta eurosta. Kauden liiketulos oli -11 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuotta aiemmin tappio oli -5,8 miljoonaa euroa.

Spinnova arvioi strategiansa tulevina kuukausina, jonka jälkeen päivitetty strategia esitellään tarkemmin.

Vuoden 2023 aikana Spinnova odottaa liikevaihdon laskevan vuoteen 2022 verrattuna pääasiassa teknologiamyyntien ajoitusten vuoksi. Tilikauden tappio tulee kasvamaan vuonna 2023 toiminnan ylösajon johdosta.