Twitter-käyttäjältä terävä havainto – kärsivätkö vessapaperirullat shrinkflaatiosta?

Viimeisen parin vuoden aikana inflaatio on näkynyt kaupassa niin hintojen nousuna kuin myös tuotteiden pienenemisenä.

Viimeiset pari vuotta vellonut suuri inflaatio on näkynyt varmasti jokaisen kuluttajan kauppareissuilla. Hintojen nousun on pystynyt tavallisesti huomaamaan kaupassa kahdellakin tavalla.

Perinteisempi tapa on yksinkertaisesti tuotteen hinnan nouseminen, jolloin samasta tuotteesta maksetaan enemmän kuin aiemmin. Toinen ja vähän harvinaisempi tapa on nimeltään shrinkflaatio. Siinä tuotteen fyysinen koko pienenee ilman, että se vaikuttaa tuotteen hintaan. Tällöinkin kuluttaja saa käytännössä entistä vähemmän vastinetta rahoilleen.

Yksi aikakauden ilmiö

Myös shrinkflaatio on yleistynyt merkittävästi vuosien 2022 ja 2023 aikana. Siinä missä ilmiö oli vielä suht tuntematon pari vuotta sitten, nyt lähes jokainen kuluttaja on törmännyt jotain kautta aiempaa pienempiin tuotteisiin.

Shrinkflaatio on siinä mielessä pirullinen ilmiö, että sen huomaaminen on perinteistä hinnan nousemista vaikeammin havaittavissa. Aiempaa kalliimmat tuotteet näkyvät yleensä viimeistään kassalla maksaessa tavallista kalliimpina kauppareissuina, mutta aiempaa pienemmät tuotteet huomataan yleensä vasta kotona käytön yhteydessä – jos edes silloinkaan.

Oikeastaan ainoa tapa huomata shrinkflaatio on kuluttajan oma tarkkaavaisuus. Tuotteen pienenemisen voi huomata usein joko pakkauksen merkinnöistä tai nousevista kilohinnoista. Suomessa kaupoilla ei ole velvollisuutta varoittaa kuluttajaa pienentyneistä pakkauksista, kuten esimerkiksi Ranskassa on viime aikoina alettu tekemään.

Mikäli kuluttaja epäilee tuotteen pienenemistä, omin päin asia on helpointa tarkistaa internetin kautta. Esimerkiksi Googlen kuvahaun kautta löytää melko helposti vanhoja tuotekuvia, joista voi nähdä taannoisia pakkauskokoja.

Ei koske vain elintarvikkeita – myös vessapaperi tulilinjalla

Tavallisesti shrinkflaatio on koskenut enimmäkseen erilaisia elintarvikkeita, mutta nyt ilmiö näyttää tarttuneen myös muihin kulutustuotteisiin.

Yksi havainto ilmiöstä on tehty X-palvelussa (entinen Twitter), jossa käyttäjä julkaisi kuvan kahdesta vessapaperirullasta. Käyttäjän mukaan kuvassa on sama tuote, mutta toinen rullista on hankittu hiljattain ja toinen viisi vuotta sitten. Kuvassa olevista vessapaperirullista toinen on selvästi toista isompi.

Mökiltä löytyi noin 5 v sitten ostettu vessapaperirulla. Oikealla saman tuotteen nykyinen versio. pic.twitter.com/uo9EHaHNYe — Matti Mörttinen (@MattiMorttinen) September 24, 2023

Siitä ei ole täyttä varmuutta, onko kuvassa oikeasti kaksi samaa tuotetta eri vuosilta. Asiaa on myös hyvin hankala selvittää jälkikäteen, sillä vessapaperia myydään rullittain, mutta yksittäisen rullan kokoa avataan paketeissa vaihtelevasti. Sosiaalisen median viestiketjussa muutama muukin käyttäjä kertoo kuitenkin havainneensa saman ilmiön vessapaperirullien kohdalla.

Vessapaperi kallistunut merkittävästi

Vessapaperi on elänyt 2020-luvulla varsin erikoista aikaa. Maaliskuussa 2020 koronapandemian alkaessa vessapaperit ostettiin hetkellisesti koko Suomesta loppuun, kun maassa valmistauduttiin viettämään pitkiä aikoja neljän seinän sisässä. Tuolloin puhuttiin hetkellisesti jopa vessapaperipulasta, vaikka metsäteollisuus kiirehtikin kertomaan, ettei mitään pulaa ole tulossa.

Vuosikymmenen myöhempinä vuosina vessapaperi ei ole ollut turvassa inflaatiolta, vaan sen hinta on noussut siinä missä lähes kaikkien muidenkin tuotteiden. Vuoden 2023 alussa Taloussanomat uutisoi, että vessapaperin hinta oli noussut lyhyen ajan sisään noin 30 prosenttia.

Yleisen hintatason nousemisen lisäksi vessapaperin hintaa on nostanut kasvaneet materiaali- ja tuotantokustannukset. Esimerkiksi raaka-aineena käytettävän puun hinta on ollut nousussa, samoin kuin tehtaiden energiakustannukset ovat kasvaneet.

Kustannusten nousemisen lisäksi vessapaperin hintaa on nostanut metsäteollisuuden haasteet. Vuosi sitten tuotantoa jouduttiin ajamaan hetkellisesti alas energian hinnan vuoksi, ja tänä vuonna heikentyneen kysynnän vuoksi on pidetty tavallista pidempiä huoltoseisokkeja.