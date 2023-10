Componentalta tulosvaroitus – edessä useita markkinaympäristön haasteita

Componenta luettelee ison liudan makrotalouteen ja asiakkaisiinsa liittyviä tekijöitä, joiden vuoksi yhtiön myynti ja kannattavuus ovat paineessa.

Componentan osakekurssin kehitys viiden vuoden ajalta, ennen tiistain kurssiromahdusta.

Viime viikkoina on koettu melkoinen negatiivisten tulosvaroitusten suma kotimaisten pörssiyhtiöiden osalta. Tänään saatiin synkkään listaan uusi yhtiö, kun konepajateollisuuden sopimusvalmistaja Componenta antoi tulosvaroituksen. Yhtiö laskee ohjeistustaan liikevaihdosta ja käyttökatteesta vuodelle 2023.

Uuden ohjeistuksen mukaan Componenta odottaa konsernin liikevaihdon vuonna 2023 olevan 100–105 miljoonaa euroa. Käyttökatteen yhtiö odottaa olevan 6–7 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 konsernin liikevaihto oli 109 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,1 miljoonaa euroa.

Aiemmin yhtiö oli odottanut liikevaihdon olevan 110–120 miljoonaa euroa ja käyttökatteen paranevan edellisvuodesta.

Yhtiön mukaan mahdollinen raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Lisäksi kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä.

Geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta kertoo, että yleinen epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt ja se on näkynyt myös Componentan pääasiakkaiden tilauskannan kehittymisessä.

”Asiakkaamme ovat alkaneet kiinnittää myös enemmän huomiota käyttöpääoman hallintaan ja varastotasojen optimointiin. Samalla päätöksentekoaika tarjouksen jättämisestä tarjouksen hyväksymiseen on pidentynyt. Tämä on näkynyt hidastuneena uusmyyntinä sekä uuden tuotannon ylösajon ajoituksien viiveissä ja on yhdessä laskeneiden materiaalikustannusten kanssa osaltaan johtanut liikevaihtonäkymiemme laskemiseen toisella vuosipuoliskolla.”

Sivurannan mukaan kustannusten lasku vaikuttaa osin liikevaihtoon alentavasti indeksien kautta. Tästä huolimatta Componentan näkukätä tuotantovolyymien kehitykseen ensi vuonna ovat yhä hyvällä tasolla, hän toteaa.

Vielä tammi-kesäkuun aikana yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuoden vertailukauden 54,4 miljoonasta eurosta 60,2 miljoonaan euroon. Käyttökate parani selvästi 3,8 miljoonasta eurosta 5,4 miljoonaan euroon.

Tulosvaroitus sai Componentan osakkeen selvään laskuun. Hieman ennen pörssin sulkeutumista osake oli noin 9,7 prosentin laskussa. Kuukaudessa yhtiön markkina-arvosta on sulanut yli 16 prosenttia.

Componenta julkistaa liiketoimintakatsauksen tammi−syyskuulta 2023 perjantaina 3. marraskuuta.